Sat., August 01, 2026 at 8:00am
Sat., August 01, 2026 at 12:00pm
Magnolia Flouring Mills
261 N Main St.
Magnolia, OH
Stark Parks August events and programs
CANTON, Ohio — Stark Parks will offer a variety of upcoming programs and activities. Visit StarkParks.com for class information and registration for all events and programs.
The Richard Fry Memorial Fishing Derby, for children ages 4-15, will take place at the Magnolia Flouring Mills on Aug. 1 at 261 N Main St. in Magnolia, Ohio. Concessions are available for purchase (cash only). Bring your own pole. Prizes and trophies provided by the Stark County Park District, Stark County Federation of Conservation Clubs, and the Berkley Fishing Team. Registration begins at 7:30 a.m. and fishing begins at 8 a.m.
For more information on Stark Parks, visit StarkParks.com.
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