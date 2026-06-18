PSU Extension Agronomic Field Diagnostic Clinic
Thu., July 16, 2026 at 9:00am
Thu., July 16, 2026 at 4:30pm
Agronomy Research Farm
1794 W. Pinegrove Road
Pennsylvania Furnace, PA
PSU Extension Agronomic Field Diagnostic Clinic, July 16
PENNSYLVANIA FURNACE, Pa. — Penn State Extension is hosting the Agronomic Field Diagnostic Clinic July 16 from 9 a.m. to 4:30 p.m. at the Agronomy Research Farm at Rockspring, 1794 W. Pinegrove Road, in Pennsylvania Furnace.
This one-day field workshop is designed to improve the agronomic management skills of industry personnel, extension educators, public agency staff, crop consultants and producers. Topics include controlling western corn rootworm, digital ag tools for nitrogen management and crop scouting in corn and soybeans, evaluating soil health in perennial, developing BMPs for spray drone applications and sidedressing with dribblebars and draglines. Attendees can earn continuing education credits at this event.
Registration is required by July 9. The cost is $70. Register online at extension.psu.edu/agronomic-clinic
Photos