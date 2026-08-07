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EIGHTY-FOUR LIVESTOCK AUCTION
Eighty Four, PA 724-222-9965
Monday, July 27, 2026
|cattle – 127
|–
|–
|dry fed
|–
|–
|Steers choice 1360-1380#
|226.00
|228.00
|Holstein steers 1790#
|–
|185.00
|cows
|–
|–
|Commercial
|156.00
|192.50
|Canners/cutters
|138.00
|155.00
|Shells
|137.00
|Down
|Bulls
|203.00
|235.00
|feeder Steers/bulls
|–
|–
|200-300#
|360.00
|450.00
|300-400#
|300.00
|470.00
|400-500#
|260.00
|430.00
|500-600#
|310.00
|350.00
|600-700#
|250.00
|350.00
|700-900#
|235.00
|240.00
|heifers
|–
|–
|200-300#
|280.00
|360.00
|300-400#
|320.00
|365.00
|400-500#
|260.00
|385.00
|500-600#
|250.00
|295.00
|600-700#
|–
|280.00
|calves – 21
|–
|–
|Holstein BTF 80-120#
|875.00
|1,150.00
|Utility
|400.00
|Down
|Beef
|1,300.00
|1,725.00
|Holstein heifer
|1,150.00
|Down
|sheep/lambs – 54
|–
|–
|Lambs 53-65#
|202.50
|265.00
|Lambs 70-85#
|242.50
|285.00
|Lambs 90-101#
|270.00
|295.00
|Ewes
|105.00
|134.00
|goats – 17
|–
|–
|Kids small 35-55#
|75.00
|190.00
|Kids large 60-90#
|105.00
|170.00
|Nanny 105-120#
|110.00
|175.00
|Wether 165#
|–
|330.00
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MEADVILLE LIVESTOCK AUCTION
Saegertown, PA 814-763-2240
Wednesday, July 29, 2026
|cows
|–
|–
|Good
|160.00
|190.00
|Medium
|130.00
|159.00
|Common
|129.00
|Down
|Bulls
|105.00
|230.00
|Feeders
|105.00
|450.00
|Fats beef
|245.00
|Down
|Fats hol
|210.00
|Down
|Calves
|–
|–
|BTF bulls 90-130#
|1,050.00
|Down
|BTF beef cross 90-130#
|1,550.00
|Down
|little pigs
|75.00
|90.00
|butcher
|60.00
|125.00
|Sows
|50.00
|52.50
|males
|–
|12.50
|lambs
|220.00
|350.00
|sheep
|90.00
|210.00
|goats
|75.00
|500.00
|kids
|45.00
|130.00
|Hay square/bale
|2.50
|6.00
|Hay round/bale
|10.00
|42.50
|Straw round/bale
|–
|42.50
|Cracked corn/bag
|8.00
|9.00
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N.W. SALES COMPANY LIVESTOCK
New Wilmington, PA 724-946-8621
Monday, July 27, 2026
|feeder pigs
|60.00
|125.00
|feeder cattle
|–
|–
|Bulls 350-1100#
|175.00
|440.00
|Steers
|160.00
|440.00
|Heifers
|185.00
|400.00
|by the head
|–
|1,825.00
|hogs
|–
|–
|220-280#
|70.00
|80.00
|Sows
|40.00
|50.00
|Boars
|3.00
|20.00
|sheep/lambs
|–
|–
|50-90#
|240.00
|300.00
|Sheep
|105.00
|170.00
|goats
|70.00
|310.00
|calves
|–
|–
|#1 95-100#
|1,000.00
|1,500.00
|80-90#
|300.00
|990.00
|Veal
|290.00
|Down
|fat cattle
|–
|–
|Steers colored
|170.00
|236.00
|Heifers colored
|160.00
|234.00
|Hol
|160.00
|225.00
|bulls
|185.00
|235.00
|cull cows
|–
|–
|#1
|120.00
|190.00
|#2
|100.00
|119.00
|#3
|99.00
|Down