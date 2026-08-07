PA Market Report

EIGHTY-FOUR LIVESTOCK AUCTION
Eighty Four, PA 724-222-9965
Monday, July 27, 2026
cattle – 127
dry fed
Steers choice 1360-1380# 226.00 228.00
Holstein steers 1790# 185.00
cows
Commercial 156.00 192.50
Canners/cutters 138.00 155.00
Shells 137.00 Down
Bulls 203.00 235.00
feeder Steers/bulls
200-300# 360.00 450.00
300-400# 300.00 470.00
400-500# 260.00 430.00
500-600# 310.00 350.00
600-700# 250.00 350.00
700-900# 235.00 240.00
heifers
200-300# 280.00 360.00
300-400# 320.00 365.00
400-500# 260.00 385.00
500-600# 250.00 295.00
600-700# 280.00
calves – 21
Holstein BTF 80-120# 875.00 1,150.00
Utility 400.00 Down
Beef 1,300.00 1,725.00
Holstein heifer 1,150.00 Down
sheep/lambs – 54
Lambs 53-65# 202.50 265.00
Lambs 70-85# 242.50 285.00
Lambs 90-101# 270.00 295.00
Ewes 105.00 134.00
goats – 17
Kids small 35-55# 75.00 190.00
Kids large 60-90# 105.00 170.00
Nanny 105-120# 110.00 175.00
Wether 165# 330.00

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MEADVILLE LIVESTOCK AUCTION
Saegertown, PA 814-763-2240
Wednesday, July 29, 2026
cows
Good 160.00 190.00
Medium 130.00 159.00
Common 129.00 Down
Bulls 105.00 230.00
Feeders 105.00 450.00
Fats beef 245.00 Down
Fats hol 210.00 Down
Calves
BTF bulls 90-130# 1,050.00 Down
BTF beef cross 90-130# 1,550.00 Down
little pigs 75.00 90.00
butcher 60.00 125.00
Sows 50.00 52.50
males 12.50
lambs 220.00 350.00
sheep 90.00 210.00
goats 75.00 500.00
kids 45.00 130.00
Hay square/bale 2.50 6.00
Hay round/bale 10.00 42.50
Straw round/bale 42.50
Cracked corn/bag 8.00 9.00

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N.W. SALES COMPANY LIVESTOCK
New Wilmington, PA 724-946-8621
Monday, July 27, 2026
feeder pigs 60.00 125.00
feeder cattle
Bulls 350-1100# 175.00 440.00
Steers 160.00 440.00
Heifers 185.00 400.00
by the head 1,825.00
hogs
220-280# 70.00 80.00
Sows 40.00 50.00
Boars 3.00 20.00
sheep/lambs
50-90# 240.00 300.00
Sheep 105.00 170.00
goats 70.00 310.00
calves
#1 95-100# 1,000.00 1,500.00
80-90# 300.00 990.00
Veal 290.00 Down
fat cattle
Steers colored 170.00 236.00
Heifers colored 160.00 234.00
Hol 160.00 225.00
bulls 185.00 235.00
cull cows
#1 120.00 190.00
#2 100.00 119.00
#3 99.00 Down

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