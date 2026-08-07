WV Market Report

JACKSON COUNTY REGIONAL LIVESTOCK AUCTION
Ripley, WV 304-373-1269
Saturday, August 1, 2026
total head – 324
steers M&L 1
200-299# 500.00
300-399# 490.00 510.00
400-499# 425.00 460.00
500-599# 407.50 432.00
600-699# 378.00 420.00
700-799# 350.00 362.50
800-399# 328.00
heifers M&L 1
200-299# 462.50 470.00
300-399# 442.50 460.00
400-499# 407.50 422.50
500-599# 327.00 380.00
600-699# 325.00 342.50
700-799# 265.00 307.50
bulls m&l 1
100-299# 450.00 500.00
300-399# 455.00 470.00
400-499# 390.00 400.00
500-599# 362.50 575.00
600-699# 335.00 360.00
700-799# 282.50 321.00
900-999# 210.00
slaughter cattle
Cows/breaker 170.00
Cows/boner 168.00 183.00
Cows/lean 115.00 180.00
Bulls 171.00 217.00
REPLACEMENT CATTLE
Stock cows 145.00 179.50
Bred cows 1,550.00 2,750.00
Cow/calf pairs 2,100.00 3,350.00
Bulls 2,075.00
slaughter sheep/lambs
Shorn 250.00 270.00
Wooled 230.00
Hair breeds 160.00 310.00
slaughter goats
Kids 35.00 210.00
Nannies/does 100.00 170.00
Bucks/billies 180.00 420.00
Wethers 95.00

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