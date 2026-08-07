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JACKSON COUNTY REGIONAL LIVESTOCK AUCTION
Ripley, WV 304-373-1269
Saturday, August 1, 2026
|total head – 324
|–
|–
|steers M&L 1
|–
|–
|200-299#
|–
|500.00
|300-399#
|490.00
|510.00
|400-499#
|425.00
|460.00
|500-599#
|407.50
|432.00
|600-699#
|378.00
|420.00
|700-799#
|350.00
|362.50
|800-399#
|–
|328.00
|heifers M&L 1
|–
|–
|200-299#
|462.50
|470.00
|300-399#
|442.50
|460.00
|400-499#
|407.50
|422.50
|500-599#
|327.00
|380.00
|600-699#
|325.00
|342.50
|700-799#
|265.00
|307.50
|bulls m&l 1
|–
|–
|100-299#
|450.00
|500.00
|300-399#
|455.00
|470.00
|400-499#
|390.00
|400.00
|500-599#
|362.50
|575.00
|600-699#
|335.00
|360.00
|700-799#
|282.50
|321.00
|900-999#
|–
|210.00
|slaughter cattle
|–
|–
|Cows/breaker
|–
|170.00
|Cows/boner
|168.00
|183.00
|Cows/lean
|115.00
|180.00
|Bulls
|171.00
|217.00
|REPLACEMENT CATTLE
|–
|–
|Stock cows
|145.00
|179.50
|Bred cows
|1,550.00
|2,750.00
|Cow/calf pairs
|2,100.00
|3,350.00
|Bulls
|–
|2,075.00
|slaughter sheep/lambs
|–
|–
|Shorn
|250.00
|270.00
|Wooled
|–
|230.00
|Hair breeds
|160.00
|310.00
|slaughter goats
|–
|–
|Kids
|35.00
|210.00
|Nannies/does
|100.00
|170.00
|Bucks/billies
|180.00
|420.00
|Wethers
|–
|95.00
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