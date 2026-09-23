2026 Portage County Randolph Junior Fair Livestock Sale

AUG. 26, 28 AND 29 2026 | SALE TOTAL: $1,307,762.50 | TOTAL LOTS: 641
RABBIT: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Jakob Moore | Bid: $2,200 | Buyer: Sarchione Chevrolet – Randolph
RESERVE CHAMPION: Kenlie Vickers | Bid: $1,700 | Buyer: Marlboro Concrete
GOOSE: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Tristan Plummer | Bid: $2,000 | Buyer: Tri County Service;
RESERVE CHAMPION: Katrina Richards | Bid: $1,700 | Buyer: P.C. Commissioner Sabrina Christian Bennett
TURKEY: 141 LOTS
GRAND CHAMPION: Abigail Bollenbacher | Bid: $2,500 | Buyer: Valerie Evans Coontz & Berkshire Hathaway;
RESERVE CHAMPION: Grace Wheeler | Bid: $1900 | Buyer: Jenny Adams for Portage Co. Commissioner
DUCK: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Norah Bechtel | Bid: $1,250 | Buyer: Canal City Industrial;
RESERVE CHAMPION: Matthew Hickman | Bid: $900 | Buyer: De-Lux Mold & Machine, Inc.
CHICKEN: 124 LOTS
GRAND CHAMPION: Katrina Richards | Bid: $3,000 | Buyer: Mantua Heating, Cooling & Geothermal and Sunrise Springs Water Co.;
RESERVE CHAMPION: Maggie Karp | Bid: $2,000 | Buyer: Pettigrew Feed & Hardware
HOG: 184 LOTS
GRAND CHAMPION: Kamryn Lynn | Bid: $60/lb | Weight: 274 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet – Randolph;
RESERVE CHAMPION: Hudson Miller | Bid: $17.50/lb | Weight: 272 lbs | Buyer: Pest Control Technologies/Next Level Framing;
GRAND CHAMPION CARCASS: Charlee Hill | Bid: $22.50/lb | Weight: 184 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Kamryn Lynn Bid: $20/lb |Weight: 166 lbs | Buyer: Custom Laser – Tim & Diane Wise Family
GOAT: 16 LOTS
GRAND CHAMPION: Lila Legros | Bid: $4,000 | Buyer: Winters Excavating;
RESERVE CHAMPION: Axle Wittensoldner | Bid: $3,000 | Buyer: Paul Adelman Trucking
LAMB: 72 LOTS
GRAND CHAMPION: Andrew Phillip | Bid: $9/lb | Weight: 148 lbs | Buyer: Jack Kohl Realty;
RESERVE CHAMPION: Taylor Wadsworth | Bid: $21/lb | Weight: 149 lbs | Buyer: Preston Chevrolet;
GRAND CHAMPION CARCASS: Stella Greco | Bid: $10/lb | Weight: 129 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Troy Martin | Bid: $15/lb | Weight: 122 lbs | Buyer: Flynn & Company Restoration Construction
BEEF: 58 LOTS
GRAND CHAMPION: Hudson Miller | Bid: $11/lb | Weight: 1465 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; Pennsylvania Grain Processing; North Coast Livestock;
RESERVE CHAMPION: Zane Klingelhofer | Bid: $7.50/lb | Weight: 1365 lbs | Buyer: General Concrete & Construction
GRAND CHAMPION CARCASS: Reese Diehl | Bid: $10/lb | Weight: 794 lbs | Buyer: Clark’s Garage LLC; RESERVE
CHAMPION CARCASS: Luella Kline | Bid: $11/lb | Weight: 704 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet – Randolph
2026 Portage County Randolph Fair Jr. Fair Dairy Cheese Auction
Aug. 30, 2026
Total for Youth Baskets: $51,850
Total Donated Basket for Homefront Heroes of Portage County:$28,850
Total for Cheese Basket Auction: $80,700
Junior Fair King: Reese Edwards
Junior Fair Queen: Olivia Dix
Auctioneers: Jack Kiko & team from Kiko Auctioneers & Realty
Livestock Sale Committee Special Service Award: John D. Kiko