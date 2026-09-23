2026 Washington County (Ohio) Fair Livestock Sale results

SEPT. 8, 2026 | SALE TOTAL: $592,100 | TOTAL LOTS: 432
MARKET TURKEY: 24 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Zoey Hindel | Bid: $2,000 | Buyer: Leslie Equipment Co.;
RESERVE CHAMPION: Ashley Morris | Bid: $1,100 | Buyer: First Quality Collision Center
MARKET LAMBS: 72 LOTS
GRAND CHAMPION: Brady Barth | Bid: $4,100 | Buyer: Integrity Oil Field Services;
RESERVE CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Jaxson Schott Bid: $3,000 | Buyer: Beverly Feed & Equipment
MARKET GOATS: 60 LOTS
GRAND CHAMPION: Alyssa Biehl | Bid: $1,700 | Buyer: Lashley Tractor Sales;
RESERVE CHAMPION: Colten Work | Bid: $1,800 | Buyer: Antill’s Enterprises;
PREMIER EXHIBITOR: Adalyn Seaman | Bid: $1,400 | Buyer: Mckee Paving
MARKET CHICKENS: 76 PENS
GRAND CHAMPION: Kayla Schwendeman | Bid: $750 | Buyer: Mark Porter Ford, McKee Paving;
RESERVE CHAMPION: Khloie Barth Bid: $800 | Buyer: Lowell Moose Lodge 2382, Mark Porter Ford, Peoples Bank;
PREMIER EXHIBITOR: Zoey Hindel | Bid: $1,250 | Buyers: McKee Paving, Peoples Bank, Edgell-Jackson Trucking, Mark Porter Ford, Jay Edwards for State Treasurer
MARKET DAIRY FEEDER STEERS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Lexie Handschumacher | Bid: $4,500 | Buyer: Biehl Farms;
RESERVE CHAMPION: Logan Moore | Bid: $3,500 | Buyer: Hall Financial Advisors
MARKET RABBITS: 114 PENS
GRAND CHAMPION: Kaylen Heiney | Bid: $1,700 | Buyer: Perkins Supply;
RESERVE CHAMPION: Brenna Cole Bid: $900 | Buyer: Hall Financial Advisors;
PREMIER EXHIBITOR: Paige Cole | Bid: $800 | Buyer: McKee Paving, Mark Porter Ford, R C & Son Construction
MARKET STEERS: 39 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Alayna Biehl | Bid: $8,500 | Buyer: Kimble Company;
RESERVE CHAMPION: Alyssa Biehl | Bid: $6,400 | Buyer: Dr. Kelli Cawley Law Office of Gene Hollins, Cawley Hospice; RATE OF GAIN: Bristol Tullius | Bid: $4,200 | Buyer: Belpre Sand & Gravel Co.
MARKET GILTS: 17 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Veronica Petty | Bid: $6,100 | Buyer: Commissioner Eddie Place, Hickory Grove Country Market, Pioneer Pipe, R C & Son Construction, River Cities Financial Services, Staley Countryside Meat Processing Co., LLC., 740 Meat Processing;
RESERVE CHAMPION: Kase Bohlen | Bid: $3,050 | Buyer: Kimble Company