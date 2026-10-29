Stark Parks hosts November programs, events – Ranger Walks
Wed., November 04, 2026 at 5:00pm
Wed., November 04, 2026 at 6:00pm
Pike Ridge Park
7498 E Sparta Ave SE
Magnolia, OH
Stark Parks hosts November programs, events
CANTON, Ohio — Stark Parks will offer a variety of upcoming programs and activities for November. Visit StarkParks.com for class information and registration for all events and programs.
Ranger Walks. Join law-enforcement Park Rangers Nov. 4 from 5-6 p.m. at Pike Ridge Park for a behind-the-scenes look into their career and daily duties on a one-mile hike. The program is free, but registration is required.
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