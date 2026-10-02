2026 Butler County Junior Livestock Sale at the Butler Farm Show

Aug. 13, 2026 | Sale Total: $373.992.50 | Total Lots: 218
STEERS: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Mason Henry | Bid: $4.50/lb | Weight: 1345 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Briar Kennedy | Bid: $5.25/lb | Weight: 1375 lb | Buyer: Portersville Family Practice
HOGS: 73 LOTS
GRAND CHAMPION: Morgan Teets | Bid: $22/lb | Weight: 265 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Emma McConnell | Bid: $11/lb | Weight: 279 lb | Buyer: PA Tap & Skill Games
LAMBS: 51 LOTS
GRAND CHAMPION: Hattie Schwalm | Bid: $14.50/lb | Weight: 148 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Adalynn Guiher | Bid: $10.50/lb | Weight: 148 lb | Buyer: Fairground Market – Tom Taylor
BOER GOATS: 32 LOTS
GRAND CHAMPION: William Schwalm | Bid: $20/lb | Weight: 99 lbs | Buyer: Jase Truck Center;
RESERVE CHAMPION: Paisley Flynn | Bid: $16/lb | Weight: 87 lb | Buyer: Welter’s Meat Shop
RABBITS: 13 PENS OF THREE
GRAND CHAMPION: Faith Stuebgen | Bid: $2,500/pen | Buyer: Cheryl Reader;
RESERVE CHAMPION: Faith Stuebgen | Bid: $3,000/pen | Buyer: Hampton Mechanical, Inc.
POULTRY: 17 PENS
GRAND CHAMPION: Ellie Wible | Bid: $2,000/pen | Buyer: Butler Agway;
RESERVE CHAMPION: Leah Wible/pen | Bid: $2,100 | Buyer: Krill Recycling
TURKEYS: 10 PENS
GRAND CHAMPION: Lexi Park | Bid: $5,250/pen | Buyer: Saxonburg Feed Company;
RESERVE CHAMPION: James Park | Bid: $3,750/pen | Buyer: Krill Recycling
Auctioneers and Ringmen: Don Braham, Roger Croll, Beth Hillmar and Mitchell Kerr