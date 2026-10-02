2026 Butler County Junior Livestock Sale at the Butler Farm Show

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GRAND CHAMPION STEER: MASON HENRY

Aug. 13, 2026 | Sale Total: $373.992.50 | Total Lots: 218

STEERS: 20 LOTS

GRAND CHAMPION: Mason Henry | Bid: $4.50/lb | Weight: 1345 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Briar Kennedy | Bid: $5.25/lb | Weight: 1375 lb | Buyer: Portersville Family Practice

HOGS: 73 LOTS

GRAND CHAMPION: Morgan Teets | Bid: $22/lb | Weight: 265 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Emma McConnell | Bid: $11/lb | Weight: 279 lb | Buyer: PA Tap & Skill Games

LAMBS: 51 LOTS

GRAND CHAMPION: Hattie Schwalm | Bid: $14.50/lb | Weight: 148 lb | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Adalynn Guiher | Bid: $10.50/lb | Weight: 148 lb | Buyer: Fairground Market – Tom Taylor

BOER GOATS: 32 LOTS

GRAND CHAMPION: William Schwalm | Bid: $20/lb | Weight: 99 lbs | Buyer: Jase Truck Center;
RESERVE CHAMPION: Paisley Flynn | Bid: $16/lb | Weight: 87 lb | Buyer: Welter’s Meat Shop

RABBITS: 13 PENS OF THREE

GRAND CHAMPION: Faith Stuebgen | Bid: $2,500/pen | Buyer: Cheryl Reader;
RESERVE CHAMPION: Faith Stuebgen | Bid: $3,000/pen | Buyer: Hampton Mechanical, Inc.

POULTRY: 17 PENS

GRAND CHAMPION: Ellie Wible | Bid: $2,000/pen | Buyer: Butler Agway;
RESERVE CHAMPION: Leah Wible/pen | Bid: $2,100 | Buyer: Krill Recycling

TURKEYS: 10 PENS

GRAND CHAMPION: Lexi Park | Bid: $5,250/pen | Buyer: Saxonburg Feed Company;
RESERVE CHAMPION: James Park | Bid: $3,750/pen | Buyer: Krill Recycling

Auctioneers and Ringmen: Don Braham, Roger Croll, Beth Hillmar and Mitchell Kerr

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GRAND CHAMPION STEER: MASON HENRY
GRAND CHAMPION BOER GOAT: WILLIAM SCHWALM
GRAND CHAMPION HOG: MORGAN TEETS
GRAND CHAMPION LAMB: HATTIE SCHWALM
GRAND CHAMPION POULTRY: ELLIE WIBLE
GRAND CHAMPION RABBIT: FAITH STUEBGEN
GRAND CHAMPION TURKEY: LEXI PARK
RESERVE CHAMPION STEER: BRIAR KENNEDY
RESERVE CHAMPION BOER GOAT: PAISLEY FLYNN
RESERVE CHAMPION HOG: EMMA MCCONNELL
RESERVE CHAMPION LAMB: ADALYNN GUIHER
RESERVE CHAMPION POULTRY: LEAH WIBLE
RESERVE CHAMPION RABBIT: FAITH STUEBGEN
RESERVE CHAMPION TURKEY: JAMES PARK

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