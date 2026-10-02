2026 Mahoning County Junior Fair Sale results

Sept. 3, 4 and 7, 2026 | SALE TOTAL: $1,234,676.25 | TOTAL LOTS: 622
BEEF HEIFER FEEDERS: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Emma Timko | Bid: $7.50/lb | Weight: 560 lbs | Buyer: Wreck-n-Eyes Charters;
RESERVE CHAMPION: Rosa Pascolini | Bid $6.50/lb | Weight: 590 lbs | Buyer: Leonard Ranch and Cattle Company
BEEF FEEDERS: 38 LOTS
GRAND CHAMPION: Maylin Hartzell | Bid: $7/lb | Weight: 564 lbs | Buyer: Heritage Co-op;
RESERVE CHAMPION: Rosa Pascolini | Bid: $6/lb | Weight: 554 lbs | Buyer: Cabinetworks Unlimited
DAIRY FEEDER: 56 LOTS
GRAND CHAMPION: Nora Schwarten | Bid: $12/lb | Weight: 580 lbs | Buyer: Leonard Ranch & Cattle Company;
RESERVE CHAMPION: Hattie Smith | Bid: $5.50/lb | Weight: 590 lbs | Buyer: Roger’s Mill
DAIRY CHEESE BASKETS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: Tate Ruthrauff | Bid: $3500 | Buyer: Harolds Equipment;
RESERVE CHAMPION: Isabel Martig | Bid: $4900 | Buyer: K & S Millwright
CARCASS LAMB: 27 LOTS
GRAND CHAMPION: Jayden Duarte | Bid: $20/lb | Weight: 116 lbs | Buyer: Judge Molly Johnson;
RESERVE CHAMPION: Jack Bailey | Bid: $13/lb | Weight: 111 lbs | Buyer: Rob Horst Packing
CARCASS SWINE: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Hailey Wolfgang | Bid: $20/lb | Weight: 188 lbs | Buyer: Saddle Creek Farms Bedding; RESERVE CHAMPION: Maylin Hartzell | Bid: $17/lb | Weight: 169 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer
CHICKENS: 99 LOTS
GRAND CHAMPION BROILERS: Giovanni Gallo | Bid: $1400 | Buyer: Chris Burkey Plumbing;
RESERVE CHAMPION BROILERS: Alexis Allison | Bid: $1300 | Buyer: Zeigler’s Custom Design
FUDGE: 14 LOTS
GRAND CHAMPION: Zachary Norris | Bid: $750 | Buyer: Snyder’s Antique Auto Parts;
RESERVE CHAMPION: Evie Roberts | Bid: $800 | Buyer: Fly-Ober Farms
SWINE: 145 LOTS
GRAND CHAMPION: Elizabeth Handwork | Bid: $50/lb | Weight: 254 lbs | Buyer Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION: Katie Byers | Bid: $25/lb | Weight: 307 lbs | Buyer: Baird’s Logging and Land Improvement
LAMBS: 28 LOTS
GRAND CHAMPION: Zayden Wooten | Bid: $20/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION: Kenzie Wooten | Bid: $20/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: The Armory at LTT
MARKET BEEF: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: Molly Bagwell | Bid: $14/lb | Weight: 1485 lbs | Buyer: Logana Exploration;
ESERVE CHAMPION: Owen Perry | Bid: $9/lb | Weight: 1495 lbs | Buyer: Snyder’s Antique Auto Parts
MARKET DAIRY GOAT: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Macie Vernon | Bid: $850 | Buyer: Jeff Taylor & Denise Tomko;
RESERVE CHAMPION: Zachary Norris | Bid: $700 | Buyer: Jason Majirsky
MARKET DUCK: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Isaac Majirsky | Bid: $1000 | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION: Tyler Jones | Bid: $600 | Buyer: Attorney Donald Duda
MARKET GOAT: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Lacie Greier | Bid: $1500 | Buyer: Valedor Energy;
RESERVE CHAMPION: Rosa Pascolini | Bid: $1600 | Buyer: The Armory at LTT
RABBITS: 34 LOTS
GRAND CHAMPION ROASTER: Valerie Weikart | Bid: $900 | Buyer: Jeff Taylor & Denise Tomko;
RESERVE CHAMPION ROASTER: Destiny Cappa | Bid: $800 | Buyer: Valedor Energy;
GRAND CHAMPION FRYER: Valerie Weikart | Bid: $1000 | Buyer: Jeff Taylor & Denise Tomko;
RESERVE CHAMPION FRYER: Kylah Moon Williams | Bid: $500 | Buyer: Attorney Donald Duda;
GRAND CHAMPION MEAT PEN: Valerie Weikart | Bid: $1500 | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Dakoda Jones | Bid: $900 | Buyer: Sarchione Chevrolet
TURKEY: 75 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaeden Williams | Bid: $2750 | Buyer: Leonard Truck & Trailer;
RESERVE CHAMPION: Willa Patterson | Bid: $3500 | Buyer: Castruction Co – Schill Machining