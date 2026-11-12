2026 Wayne County Junior Fair Sale results

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GRAND CHAMP MARKET DAIRY STEER: LANDRA LATIMORE

SEPT. 16 AND 17, 2026 | SALE TOTAL: $2.2 million | TOTAL LOTS: 1,224

BEEF: 82 LOTS

GRAND CHAMPION DAIRY STEER: Landra Larimore | Bid: $7/lb | Buyer: Joyride Transport;

RESERVE CHAMPION DAIRY STEER: Adelynn Gerspacher | Bid: $4.75/lb | Buyer: CRW Freight Mgmt Services Inc, Santmyer Energy and Smetzer Tire;

GRAND CHAMPION MARKET BEEF STEER: Chase Wharton | Bid: $12.50/lb | Buyer: Feikert Sand & Gravel;

RESERVE CHAMPION MARKET BEEF STEER: Owen Bailey | Bid: $13/lb | Buyer: Pallotta Ford Lincoln

GOATS: 126 LOTS

GRAND CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Avery Andrews | Bid: $76.92/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;

RESERVE CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Joy Phillips | Bid: $86.21/lb | Buyer: Vitalis;

GRAND CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET: Amanda Stands | Bid: $11.30/lb | Buyer: Metals USA;

RESERVE CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET GOAT: Kennedy Wolf | Bid: $14.89/lb | Buyer: Metals USA;

GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Derek Shaffer | Bid: $8.33/lb | Buyer: Leppo Inc;

RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Darin Shaffer | Bid: $4.17/lb | Buyer: The Grainery of Sterling

POULTRY: 395 LOTS

GRAND CHAMPION CHICKEN PEN: Anderson Blough | Bid: $1700 | Buyer: Gregg-Farah Orthodontics;

RESERVE CHAMPION CHICKEN PEN: Brielle Boston | Bid: $900 | Buyer: Metals USA

GRAND CHAMPION TURKEY: Lyla Ramsier | Bid: $1300 | Buyer: Metals USA;

RESERVE CHAMPION TURKEY: Addyson Flinner | Bid: $2500 | Buyer: Schaeffler

GRAND CHAMPION DUCK: Wyatt Beery | Bid: $1100 | Buyers: CRW Freight Mgmt Services Inc, Santmyer Energy and Smetzer Tire;

RESERVE CHAMPION DUCK: Lindsey Neff | Bid: $1000 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus

GRAND CHAMPION GOOSE: Trey Imhoff | Bid: $1000 | Buyer: The Carpenter’s Cup;

RESERVE CHAMPION GOOSE: Landon Wolf | Bid: $1500 | Buyer: Willo’dell Nursery Inc.

LAMBS: 128 LOTS

GRAND CHAMPION OVERALL
MARKET LAMB: Brynlee Bolinger | Bid: $20/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;

RESERVE GRAND CHAMPION OVERALL MARKET LAMB: Delaney Dudte | Bid: $30/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;

GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Blake Simmons | Bid: $35/lb | Buyer: White Feather Meats/The Bearded Butchers;

RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Bethany Gasser | Bid: $11/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus

SWINE: 378 LOTS

GRAND CHAMPION OVERALL
MARKET HOG: Chase Wharton | Bid: $32/lb | Buyer: Slow Ride Transport;
RESERVE GRAND CHAMPION OVERALL MARKET HOG: Paiten Lengacher | Bid: $15/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus

RABBITS: 87 LOTS

GRAND CHAMPION MEAT PEN: Brianna Boston | Bid: $105.26/lb | Buyer: Last Arrow Manufacturing; RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Adra Martin | Bid: $60.15/lb | Buyer: State Representative Meredith Craig

DAIRY PRODUCTS: 28 LOTS

TOTAL: $30,250 | Buyer included: WG Dairy Supply Inc; Rod & Linda Morrison; Hummel Insurance; Willow Tree Dairy; Commodity Blenders Inc; Lakeside Home Care LLC; Bechtel Services; Trent Insurance Group Inc; Gerber Feed Service; Pine Tree Dairy; Tyler Grain & Fertilizer Co.; Catalpadale / Bristol / Zido Valley Dairies; Schaeffler; J.R.A.C.R.ES Ron Grosjean; Harold’s Equipment; Big Buck Harvesting; Bovine Regulatory Consulting; Bolinger Crop Insurance; Centerra / Purina Feeds; DnH Stoll Farm, LLC; Sidle Transit Service; David & Jamie Durstine; Becky Bohmann Memorial Award, Hawver Crest & Prengers Inc; Morrison Farms Equipment LLC

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GRAND CHAMP MEAT TURKEY: LYLA RAMSIER
RESERVE CHAMP MEAT TURKEY: ADDYSON FLINNER
GRAND CHAMP MARKET HOG: CHASE WHARTON
RESERVE CHAMP MARKET HOG: PAITEN LENGACHER
RESERVE CHAMP RABBIT MEAT PEN: ADRA MARTIN
GRAND CHAMP MEAT PEN: BRIANNA BOSTON
GRAND CHAMP MARKET DAIRY STEER: LANDRA LATIMORE
RESERVE CHAMP MARKET DAIRY STEER: ADELYNNE GERSPACHER
GRAND CHAMP MARKET LAMB: BRYNLEE BOLINGER
RESERVE CHAMP MARKET LAMB: DELANEY DUDTE
GRAND CHAMP MEAT GOOSE: TREY IMHOFF
RESERVE CHAMP MEAT GOOSE: LANDON WOLF
RESERVE CHAMP DAIRY MARKET GOAT: KENNEDY WOLF
GRAND CHAMP DAIRY MARKET GOAT: AMANDA STANDS
GRAND CHAMP MEAT MARKET GOAT: AVERY ANDREWS
RESERVE CHAMP MEAT MARKET GOAT: JOY PHILLIPS
GRAND CHAMP MEAT DUCK: WYATT BEERY
RESERVE CHAMP MEAT DUCK: LINDSEY NEFF
GRAND CHAMP CHICKEN MEAT PEN: ANDERSON BLOUGH
RESERVE CHAMP CHICKEN MEAT PEN: BRIELLE BOSTON
GRAND CHAMP MARKET BEEF STEER: CHASE WHARTON
RESERVE CHAMP MARKET BEEF STEER: OWEN BAILEY
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Blake Simmons
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Bethany Gasser
RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Darin Shaffer
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Derek Shaffer

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