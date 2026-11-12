2026 Wayne County Junior Fair Sale results

SEPT. 16 AND 17, 2026 | SALE TOTAL: $2.2 million | TOTAL LOTS: 1,224
BEEF: 82 LOTS
GRAND CHAMPION DAIRY STEER: Landra Larimore | Bid: $7/lb | Buyer: Joyride Transport;
RESERVE CHAMPION DAIRY STEER: Adelynn Gerspacher | Bid: $4.75/lb | Buyer: CRW Freight Mgmt Services Inc, Santmyer Energy and Smetzer Tire;
GRAND CHAMPION MARKET BEEF STEER: Chase Wharton | Bid: $12.50/lb | Buyer: Feikert Sand & Gravel;
RESERVE CHAMPION MARKET BEEF STEER: Owen Bailey | Bid: $13/lb | Buyer: Pallotta Ford Lincoln
GOATS: 126 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Avery Andrews | Bid: $76.92/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;
RESERVE CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Joy Phillips | Bid: $86.21/lb | Buyer: Vitalis;
GRAND CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET: Amanda Stands | Bid: $11.30/lb | Buyer: Metals USA;
RESERVE CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET GOAT: Kennedy Wolf | Bid: $14.89/lb | Buyer: Metals USA;
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Derek Shaffer | Bid: $8.33/lb | Buyer: Leppo Inc;
RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Darin Shaffer | Bid: $4.17/lb | Buyer: The Grainery of Sterling
POULTRY: 395 LOTS
GRAND CHAMPION CHICKEN PEN: Anderson Blough | Bid: $1700 | Buyer: Gregg-Farah Orthodontics;
RESERVE CHAMPION CHICKEN PEN: Brielle Boston | Bid: $900 | Buyer: Metals USA
GRAND CHAMPION TURKEY: Lyla Ramsier | Bid: $1300 | Buyer: Metals USA;
RESERVE CHAMPION TURKEY: Addyson Flinner | Bid: $2500 | Buyer: Schaeffler
GRAND CHAMPION DUCK: Wyatt Beery | Bid: $1100 | Buyers: CRW Freight Mgmt Services Inc, Santmyer Energy and Smetzer Tire;
RESERVE CHAMPION DUCK: Lindsey Neff | Bid: $1000 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus
GRAND CHAMPION GOOSE: Trey Imhoff | Bid: $1000 | Buyer: The Carpenter’s Cup;
RESERVE CHAMPION GOOSE: Landon Wolf | Bid: $1500 | Buyer: Willo’dell Nursery Inc.
LAMBS: 128 LOTS
GRAND CHAMPION OVERALL
MARKET LAMB: Brynlee Bolinger | Bid: $20/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;
RESERVE GRAND CHAMPION OVERALL MARKET LAMB: Delaney Dudte | Bid: $30/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus;
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Blake Simmons | Bid: $35/lb | Buyer: White Feather Meats/The Bearded Butchers;
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Bethany Gasser | Bid: $11/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus
SWINE: 378 LOTS
GRAND CHAMPION OVERALL
MARKET HOG: Chase Wharton | Bid: $32/lb | Buyer: Slow Ride Transport;
RESERVE GRAND CHAMPION OVERALL MARKET HOG: Paiten Lengacher | Bid: $15/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus
RABBITS: 87 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT PEN: Brianna Boston | Bid: $105.26/lb | Buyer: Last Arrow Manufacturing; RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Adra Martin | Bid: $60.15/lb | Buyer: State Representative Meredith Craig
DAIRY PRODUCTS: 28 LOTS
TOTAL: $30,250 | Buyer included: WG Dairy Supply Inc; Rod & Linda Morrison; Hummel Insurance; Willow Tree Dairy; Commodity Blenders Inc; Lakeside Home Care LLC; Bechtel Services; Trent Insurance Group Inc; Gerber Feed Service; Pine Tree Dairy; Tyler Grain & Fertilizer Co.; Catalpadale / Bristol / Zido Valley Dairies; Schaeffler; J.R.A.C.R.ES Ron Grosjean; Harold’s Equipment; Big Buck Harvesting; Bovine Regulatory Consulting; Bolinger Crop Insurance; Centerra / Purina Feeds; DnH Stoll Farm, LLC; Sidle Transit Service; David & Jamie Durstine; Becky Bohmann Memorial Award, Hawver Crest & Prengers Inc; Morrison Farms Equipment LLC