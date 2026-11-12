2026 Westmoreland County Fair Junior Livestock Sale

AUG. 29, 2026 | SALE TOTAL: $478,154.50 | TOTAL LOTS: 233
GRAND CHAMPION SWINE: Jase Pribisco
Buyer: Danrax
GRAND CHAMPION MEAT RABBIT PEN: Anna Piper
Buyer: SS Home Repair
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Caitlyn Chinchock
Buyer: West Central Equipment
GRAND CHAMPION MARKET GOAT : Molly Orr
Buyer: Top Gun Livestock, Valley View Vet and EQT
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Jaxon Orr
Buyer: Hainer Excavating
GRAND CHAMPION CHEESE BASKET: Brielle Davanzo
Buyer: CNX Foundation
GRAND CHAMPION MARKET POULTRY: Jacob Wnek
Buyer: West Central Equipment
GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: Meadow Lawther
Buyer: Grant Giannini