2026 Westmoreland County Fair Junior Livestock Sale

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GRAND CHAMP CHEESE BASKET: BRIELLE DAVANZO

AUG. 29, 2026 | SALE TOTAL: $478,154.50 | TOTAL LOTS: 233

GRAND CHAMPION SWINE: Jase Pribisco
Buyer: Danrax

GRAND CHAMPION MEAT RABBIT PEN: Anna Piper
Buyer: SS Home Repair

GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Caitlyn Chinchock
Buyer: West Central Equipment

GRAND CHAMPION MARKET GOAT : Molly Orr
Buyer: Top Gun Livestock, Valley View Vet and EQT

GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Jaxon Orr
Buyer: Hainer Excavating

GRAND CHAMPION CHEESE BASKET: Brielle Davanzo
Buyer: CNX Foundation

GRAND CHAMPION MARKET POULTRY: Jacob Wnek
Buyer: West Central Equipment

GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: Meadow Lawther
Buyer: Grant Giannini

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GRAND CHAMP MARKET GOAT: MOLLY ORR
GRAND CHAMP MARKET TURKEY: MEADOW LAWTHER
GRAND CHAMP MARKET BEEF: JAXON ORR
GRAND CHAMP SWINE: JASE PRIBISCO
GRAND CHAMP MARKET POULTRY: JACOB WNEK
GRAND CHAMP MARKET LAMB: CAITLYN CHINCHOCK
GRAND CHAMP CHEESE BASKET: BRIELLE DAVANZO
GRAND CHAMP MEAT RABBIT PEN: ANNA PIPER

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