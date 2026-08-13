2026 Lake County Fair 4-H Livestock Auction results

AUG. 1, 2026 | SALE TOTAL: $605,934| TOTAL LOTS: 310
RABBITS: 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Lauren Drake | Bid: $30/lb | Weight: 10.5 lbs | Buyers: Todd and Regan Demshar;
RESERVE CHAMPION: Lauren Drake | Bid: $23/lb | Weight: 12 lbs | Buyer: Michael DeCola
CHICKENS (PEN OF 2): 88 LOTS
GRAND CHAMPION: Kiera DeFranco | Bid: $105/lb | Weight: 19 lbs | Buyer: Commissioner John Plecnick;
RESERVE CHAMPION: Vinn Vojack | Bid: $85/lb | Weight: 17.5 lbs | Buyers: Todd and Regan Demshar
GRAND POULTRY PROJECT: Kiera DiFranco | Bid: $25/lb | Weight: 16.5 lbs | Buyer: Mike DeLeone
RESERVE POULTRY PROJECT: Penelope Chongris | Bid: $23/lb | Weight: 17.50 lb | Buyer: Trent Taylor
RESERVE POULTRY PROJECT: Cassandra Sullivan | Bid: $48/lb | Weight: 19 lbs | Buyer: Johnson Orthodontics
DUCKS (PEN OF 2): 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Mason VanPelt | Bid: $125/lb | Weight: 19 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION: Alexis Godek | Bid: $175/lb | Weight: 17 lbs | Buyer: 4-Aces Trophy Ranch–Jeremy Osborne
TURKEYS (PEN OF 2): 39 LOTS
GRAND CHAMPION: Marc Ball | Bid: $50/lb | Weight: 86 lbs | Buyer: Morgan McIntosh;
RESERVE CHAMPION: Lilly Pealer | Bid: $50/lb | Weight: 80.5 lbs | Buyer: Morris Beverage III
BEEF: 24 LOTS
GRAND CHAMPION: Quinn Doles | Bid: $8/lb | Weight: 1491 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION: Michael McDonald | Bid: $6.50/lb | Weight: 1230 lbs | Buyer: Julie Belich/JAB Supply Corporation
GRAND CHAMPION HEIFER: Jackson Taylor | Bid: $5.25/lb | Weight: 1322 lbs | Buyer: Kirtland Veterinary Hospital;
RESERVE CHAMPION HEIFER: Makayla Braden | Bid: $5.25/lb | Weight: 936 lbs | Buyer: 1720 Properties
GRAND CHAMPION BEEF CARCASS: Victoria Lynch | Bid: $7/lb | Weight: 900 lbs | Buyer: Richard Radcliffe;
RESERVE CHAMPION BEEF CARCASS: Grayson Bezdek | Bid: $7/lb | Weight: 674 lbs | Buyer: Pine Lake Tennis and Golf
GRAND CHAMPION BEEF PROJECT: Michael McDonald | Bid: $5.75/lb | Weight: 1422 lbs | Buyer: Morris Beverage III
RESERVE CHAMPION BEEF PROJECT: Sarah Dixon | Bid: $5.25/lb | Weight: 1411 lbs | Buyer: 4-Acres Trophy Ranch-Jeremy Osborne
GOATS: 27 LOTS
GRAND CHAMPION: Quinn Doles | Bid: $20/lb | Weight: 105 lbs | Buyer: Orbit Building and Remodeling;
RESERVE CHAMPION: Madelyn McDonald | Bid: $27.50/lb | Weight: 74 lbs | Buyer: Trinity Veterinary Hospital
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Mason Algier | Bid: $40/lb | Weight: 43 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Alivia Somrak | Bid: $42.50/lb | Weight: 47 lbs | Buyers: Todd and Regan Demshar
GRAND GOAT PROJECT: Lincoln Binnig | Bid: $37.50/lb | Weight: 80 lbs | Buyer: 4-Acres Trophy Ranch – Jeremy Osborne
RESERVE GOAT PROJECT: Madelyn McDonald | Bid: $19/lb | Weight: 128 lbs | Buyer: Brenna Shaffer & Marc Ball
LAMBS: 45 LOTS
GRAND CHAMPION: Grayson Bezdek | Bid: $60/lb | Weight: 143 lbs | Buyer: Julie Belich/JAB Supply Corporation;
RESERVE CHAMPION: Hope Lassnick | Bid: $125/lb | Weight: 124 lbs | Buyer: Lanhan Contractor
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Kylie Sugalski | Bid: $11/lb | Weight: 62 lbs | Buyer: Godek Rentals;
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Steve Drain | Bid: $18/lb | Weight: 61 lbs | Buyer: Glenn and Lisa Sullivan
GRAND LAMB PROJECT: Sarah Dixon | Bid: $15/lb | Weight: 143 lbs | Buyer: 4-Acres Trophy Ranch – Jeremy Osborne
RESERVE LAMB PROJECT: Cassandra Sullivan | Bid: $17/lb | Weight: 126 lbs | Buyer: Todd and Regan Demshar
HOGS: 72 LOTS
GRAND CHAMPION HOG/GILT: Ariana Hansen | Bid: $51/lb | Weight: 258 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION HOG/GRAND CHAMPION BARROW: Ava Schwartz | Bid: $30/lb | Weight: 256 lbs | Buyer: Preston Dealerships;
RESERVE CHAMPION GILT: Hope Lassnick Bid: $20/lb | Weight: 271 lbs | Buyer: Madison Veterinary Clinic;
RESERVE CHAMPION BARROW: Mac Schwartz | Bid: $21/lb | Weight: 230 lbs | Buyer: Lassnick Excavating
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Kylie Sugalski | Bid: $8.5/lb | Weight: 220 lbs | Buyer: North Ridge Marathon;
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Alivia Somrak | Bid: $9/lb | Weight: 209 lbs | Buyer: Lassnick Excavating
GRAND HOG PROJECT: Jackson Taylor | Bid: 8/lb | Weight: 295 lbs | Buyer: Richard and Judy Parker