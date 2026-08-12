2026 Trumbull County Junior Fair Livestock Sale results

JULY 18, 2026 | SALE TOTAL $558,911.25 | TOTAL LOTS: 273
MARKET RABBIT: 8 LOTS
GRAND CHAMPION ROASTER (PEN OF 2): Kaitlyn Benton | Bid $275 | Weight: 13 lbs | Buyer: Fowler General Store & Market;
RESERVE CHAMPION ROASTER (PEN OF 2): Ronan Oakford | Bid $47.50 | Weight: 12.4 lbs | Buyer: Tyler & Brittany Duncan
GRAND CHAMPION MEAT RABBIT (PEN OF 3): Andrew Totten | Bid $160 | Weight: 11.50 lbs | Buyer: Platt Insurance Group
GRAND CHAMPION FRYER: Andrew Totten | Bid $120 | Weight: 4 lbs | Buyer: Benton Dental;
RESERVE CHAMPION FRYER: Jayden Oakford | Bid $85 | Weight: 3.5 lbs | Buyer: Chris Becker for Judge
MARKET CHICKEN: 46 LOTS
GRAND CHAMPION: Jaydon Takash | Bid $110 | Weight: 21.2 lbs | Buyer: Kyle Jones Performance Horses LLC;
RESERVE CHAMPION: Lincoln Takash | Bid $35 | Weight: 23.2 lbs | Buyer: Kristen Rock
MARKET TURKEY: 33 LOTS
GRAND CHAMPION: Makenzie Gracey | Bid $40 | Weight: 43 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION: Grace Stout | Bid $40 | Weight: 38.6 lbs | Buyer: David Thomas
MARKET DUCK: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Jordan Ramsey | Bid $200 | Weight: 8.8 lbs | Buyer: Morris Beverage III;
RESERVE CHAMPION: Jordan Ramsey | Bid $160 | Weight: 9.4 lbs | Buyer: Rick & Brenda Hall
MARKET GEESE: 5 LOTS
GRAND CHAMPION: Lindsey Watson | Bid $205 | Weight: 9.4 lbs | Buyer: Times Square Restaurant;
RESERVE CHAMPION: Raylon Martin | Bid $100 | Weight: 10.4 lbs | Buyer: Valley Hatchery
MARKET GOATS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Jordan Ramsey | Bid $11/lb | Weight: 96 lbs | Buyer: Benton Dental;
RESERVE CHAMPION: Marlie Lewis | Bid $11/lb | Weight: 106 lbs | Buyer: Jayson Cutler
CARCASS GOAT: 3 LOTS
GRAND CHAMPION: Trenton Williams| Bid $25/lb | Weight: 42 lbs | Buyer: Luke Culp;
RESERVE CHAMPION: Evan Shoenberger | Bid $15/lb | Weight: 49 lbs | Buyer: Max Dade – Therapeutic Riding Center
MARKET LAMB: 9 LOTS
GRAND CHAMPION: Jordan Ramsey | Bid $19/lb | Weight: 144 lbs | Buyer: Galaxie Industrial Services;
RESERVE CHAMPION: Carley Edwards | Bid $30/lb | Weight: 146 lbs | Buyer: Leppo Rents
CARCASS LAMB: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Alisandra Peterson | Bid $15/lb | Weight: 59 lbs | Buyer: HP Services;
RESERVE CHAMPION: Delilah Turon | Bid $16.50/lb | Weight: 56 lbs | Buyer: Rome Feed South
DAIRY BEEF FEEDER: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Carter Smallsreed | Bid $4.10/lb | Weight: 563 lbs | Buyer: Denman Dale Farms;
RESERVE CHAMPION: Beau Freeman | Bid $4.25/lb | Weight: 553 lbs | Buyer: Allen Way Farm
MARKET BEEF: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Hunter Miller | Bid $17.50/lb | Weight: 1460 lbs | Buyer: Thompson Insurance Group;
RESERVE CHAMPION: Blake Miller | Bid $10/lb | Weight: 1400 lbs | Buyer: Leonard Truck and Trailer
CARCASS BEEF: 3 LOTS
GRAND CHAMPION: Cadence Imhoff | Bid $7/lb | Weight: 908 lbs | Buyer: Schwartz Farms LLC;
RESERVE CHAMPION: Wyatt Steepleton | Bid $8/lb | Weight: 771 lbs | Buyer: Heritage Hill Seed Company – Pioneer Seed Sales
MARKET HOG: 79 LOTS
GRAND CHAMPION: Brinley Rice | Bid $15/lb | Weight: 295 lbs | Buyer: Cockeye BBQ;
RESERVE CHAMPION: Blake Miller | Bid $15/lb | Weight: 269 lbs | Buyer: Pennsylvania Grain Processing
CARCASS HOG: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Lillian Hall | Bid $25/lb | Weight: 176 lbs | Buyer: Mahan Packing;
RESERVE CHAMPION: Avery Rice | Bid $29/lb | Weight: 195 lbs | Buyer: Orangeville Farm Limited