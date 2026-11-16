When

Fri., December 04, 2026 All Day Event

Until

Sat., December 05, 2026 All Day Event

Event Venue

Ransom Sage Farm 505 Center Street (Route 44) Chardon, OH

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Ransom Sage Farm Holiday Market Returns December 4–5

CHARDON, OH – Celebrate the season at Ransom Sage Farm’s annual Holiday Market, December 4–5, 2026, at 505 Center Street (Route 44) in Chardon.

This festive event brings together more than two dozen local artisans, makers, and bakers in a beautifully decorated barn. Discover high quality handcrafted jewelry, pottery, candles, holiday décor, woodworking, specialty foods, and one-of-a-kind gifts while supporting Northeast Ohio’s small businesses.

Market Hours & Admission:

Friday, December 4: Reserved shopping sessions at 5, 6, and 7 p.m., followed by free public admission from 8–9 p.m.

Saturday, December 5: Free admission from 9 a.m.–3 p.m.

Bring your friends and family, enjoy the festive atmosphere, and discover something special for everyone on your holiday shopping list!

For tickets, participating vendors, and additional details, visit ransomsagefarm.com/holiday_market.shtml