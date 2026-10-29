Stark Parks hosts November programs, events – Bird Walk
Sat., November 07, 2026 at 9:00am
Sat., November 07, 2026 at 10:30am
Deer Creek Reservoir
14514 Price St NE
Alliance, OH
Stark Parks hosts November programs, events
CANTON, Ohio — Stark Parks will offer a variety of upcoming programs and activities for November. Visit StarkParks.com for class information and registration for all events and programs.
Bird Walk. Join a member of the Canton Audubon Society on a guided bird walk at Deer Creek Reservoir Nov. 7 from 9-10:30 a.m. Program is free; no registration is required. Meet in the parking lot.
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