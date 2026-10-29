Stark Parks hosts November programs, events – Pumpkin Palooza
Sat., November 14, 2026 at 1:00pm
Sat., November 14, 2026 at 2:00pm
Sippo Lake Park
5712 12th St NW
Canton, OH
Stark Parks hosts November programs, events
CANTON, Ohio — Stark Parks will offer a variety of upcoming programs and activities for November. Visit StarkParks.com for class information and registration for all events and programs.
Pumpkin Palooza. There will be a Pumpkin Enrichment event at the Wildlife Conservation Center at Sippo Lake Park on Nov. 14 from 1-2 p.m. The ambassador animals will get a pumpkin filled with their favorite treats to enjoy and for visitors to watch at this drop-in event. Registration is not required.
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