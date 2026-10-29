Stark Parks hosts November programs, events – Wildlife Winter Prep
Mon., November 16, 2026 at 6:00pm
Mon., November 16, 2026 at 7:00pm
Wildlife Conservation Center at Sippo Lake Park
800 Genoa Ave NW
Massillon, OH
Stark Parks hosts November programs, events
CANTON, Ohio — Stark Parks will offer a variety of upcoming programs and activities for November. Visit StarkParks.com for class information and registration for all events and programs.
Wildlife Winter Prep. Explore how Ohio’s animals survive the cold season through clever adaptations and resourceful behaviors. Located at the Wildlife Conservation Center at Sippo Lake Park on Nov. 16 from 6-7 p.m. The program is free, but registration is required.
Photos