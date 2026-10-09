2026 Carroll County Fair Livestock Sale results

July 24 and 25, 2026 | Sale Total $978,613.50 | Total Lots 408
DAIRY BEEF FEEDER: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Chanz Essick | Bid: $6.50/lb | Weight: 581 lbs | Buyer: Consumers National Bank;
RESERVE CHAMPION: Mila Mulheman | Bid: $5.50/lb | Weight: 638 lbs | Buyer: A/C Plumbing Heating & Cooling;
RESERVE CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED: London Frase | Bid: $3.50/lb | Weight: 720 lbs | Buyer: Consumers National Bank
MARKET DAIRY STEER: 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Emma Catlett | Bid: $4/lb | Weight: 1,513 lbs | Buyer: Jm Ag Fencing;
RESERVE CHAMPION: Elizabeth Melching Bid: $3.75/lb | Weight: 1,535 lbs | Buyer: Roger And Carol Kiko
MARKET LAMB: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Colten Rummell | Bid: $13.00/lb | Weight: 135 lbs | Buyer: Kiko Auctioneers;
RESERVE CHAMPION: Kherrington Roudebush | Bid: $11.50/lb | Weight: 124 lbs | Buyer: Huebner Chevorlet Subaru
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Malia Schaar | Bid: $11.00/lb | Weight: 69 lbs | Buyer: Williams Energy
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Dylan Ulman | Bid: $16.50/lb | Weight: 59 lbs | Buyer: Don’s Custom Meats
GRAND CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED Market Lamb: Erin Shafer | Bid: $60.00/lb | Weight: 140 lbs | Buyer: Farmers Exchange, Huebner Chevrolet, Jimmy’s Backyard Barbeque, Razor Rents, Pete-Hart Ccc Llc , Hycrest Farms, Fox Creek Farm, Snyder Livestock
RESERVE CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED Market Lamb: Railey Macke | Bid: $10.00/lb | Weight: 107 lbs | Buyer: Harlem Dairy Dream
MARKET BEEF STEER: 58 LOTS
GRAND CHAMPION: Dalton Edie | Bid: $7.50/lb | Weight: 1,432 lbs | Buyer: Topside Tree Service LLC;
RESERVE CHAMPION: Grant D Thompson | Bid: $3.75/lb | Weight: 1,293 lbs | Buyer: Chestnut Trucking LLC
GRAND CHAMPION CARCASS STEER: Anna Marteney | Bid: $6.00/lb | Weight: 796 lbs | Buyer: Th Cattle
RESERVE CHAMPION CARCASS STEER: Haley Leslie | Bid: $7.00/lb | Weight: 703 lbs | Buyer: Huebner Chevorlet Subaru
GRAND CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED: Lydia Henry | Bid: $5/lb | Weight: 1,373 lbs | Buyer: Galbraith Excavating
RESERVE CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED: Melah Essick | Bid: $4.75/lb | Weight: 1,218 lbs | Buyer: Infinity Natural Resources
MARKET HOG: 128 LOTS
GRAND CHAMPION: Clayton Bevington | Bid: $22/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: Chambers Family Fab LLC, Cold Track LLC, Roy Bevington, Richard & Debbie Gentry, Jeremey, Rachel & Hazel Ballinger, Ryan & Amanda Bevington, Ian & Garretson Mariah and Kiko Construction;
RESERVE CHAMPION: Melah Essick | Bid: $14/lb | Weight: 280 lbs | Buyer: Vernon Dell
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Austin Newsome | Bid: $9.00/lb | Weight: 213 lbs | Buyer: Don’s Custom Meats
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Blake Mcintire | Bid: $9.00/lb | Weight: 197 lbs | Buyer: Sheckler Excavating
GRAND CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED Market Hog: Elizabeth Gamber | Bid: $9.00/lb | Weight: 269 lbs | Buyer: Williams Energy
RESERVE CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED MARKET Hog: Chanz Essick | Bid: $10.00/lb | Weight: 266 lbs | Buyer: Minerva Dairy
MARKET GOATS: 43 LOTS
GRAND CHAMPION & GRAND CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED Malia Schaar | Bid: $31/lb | Weight: 87 lbs | Buyer: Grady Rentals;
RESERVE CHAMPION: Clayton Bevington | Bid: $12.50/lb | Weight: 97 lbs | Buyer: Williams Energy
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Case Watts | Bid: $35.00/lb | Weight: 41 lbs | Buyer: Farmers Equipment, Inc.
RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Bay Mulheman | Bid: $30.00/lb | Weight: 44 lbs | Buyer: A/C Plumbing Heating & Cooling
RESERVE CHAMPION CARROLL CO. BORN & RAISED Brooklynn Howell | Bid: $23.00/lb | Weight: 80 lbs | Buyer: Kirk’s Kitchen
MARKET DUCKS: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Tegan Bullock | Bid: $1,250/Pen | Buyer: Dr. Carl Fry Aultman Orville Carrollton Schools Health Center;
RESERVE CHAMPION: Cruz Noble | Bid: $1,100/Pen | Buyer: Carroll County Energy
MARKET RABBITS: 12 LOTS
GRAND CHAMPION: Liberty Frase | Bid: $850/pen | Buyer: Carroll County Energy;
RESERVE CHAMPION: Anna Miller | Bid: $600/pen | Buyer: Williams Energy
MARKET CHICKENS: 93 LOTS
GRAND CHAMPION: Kara Jellick | Bid: $1,100/Pen | Buyer: Carroll County Energy;
RESERVE CHAMPION: Clayton Bevington | Bid: $2,200/Pen | Buyer: Stock Boarding Kennels
MARKET TURKEY: 24 LOTS
GRAND CHAMPION: Levi Kiko | Bid: $3,300/Head |Buyer: Topside Tree Service LLC;
RESERVE CHAMPION: Kalye Kiko | Bid: $3,200/Head | Buyer: Mark & Dyane Hice