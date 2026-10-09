Big Knob Livestock Club at Big Knob Grange Fair (Pa.)

SEPT. 3, 2026 | SALE TOTAL: $123,862.97 | TOTAL LOTS: 76
STEERS: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Denton Wright | Bid: $4.25/lb | Weight: 1193 lbs | Buyer: Penn Energy;
RESERVE CHAMPION: Sadie Wright | Bid: $4/lb | Weight: 1286 lbs | Buyer: Milkhouse Meats
HOGS: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Emmett Woloshan Bid: $5.25/lb | Weight: 284 lbs | Buyer: Penn Energy;
RESERVE CHAMPION: Emmett Woloshan Bid: $5.25/lb | Weight: 244 lbs | Buyer: Watson, Inc.
LAMBS: 17 LOTS
GRAND CHAMPION: Ava Bonzo | Bid: $10/lb | Weight: 108 lbs | Buyer: Harris Masonry Inc.;
RESERVE CHAMPION: Paige Anderson | Bid: $4.50/lb | Weight: 144 lb | Buyer: N.W. Sales Company
GOATS: 6 LOTS
GRAND CHAMPION: Hunter Sotiriou | Bid: $6.50/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: Penn Energy;
RESERVE CHAMPION: Hunter Sotiriou | Bid: $6.50/lb | Weight: 98 lbs | Buyer: Carl Young
TURKEY: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Alexis Wall | Bid: $375 | Buyer: Penn Energy;
RESERVE CHAMPION: Landon Young | Bid: $375 | Buyer: Rovidale Farm
CHICKENS (PEN OF 3): 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Baylor Wright | Bid: $375/pen | Buyer: American Crop Ins.;
RESERVE CHAMPION: Jenna Anderson | Bid: $325/pen | Buyer: Angel Eyes Farm