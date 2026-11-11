2026 Coshocton County Junior Fair Auction results

OCT. 8, 2026 | SALE TOTAL: $667,651.74 | TOTAL LOTS: 351
MARKET BEEF: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Harper Mullen | Bid: $9.50/lb | Weight: 1442 lbs | Buyer: Integrity Propane, Cox’s Lawn & Vegetation Service and Coshocton County Farm Bureau;
RESERVE CHAMPION: Rylee Mullen | Bid: $8.50/lb | Weight: 1490 lbs | Buyer: Cox’s Lawn & Vegetation Service, Hathaway Inc. and Coshocton County Farm Bureau
MARKET TURKEY: 12 LOTS
GRAND CHAMPION: Levi Phillips | Bid: $2000/head | Buyer: Phillip A. Wagner, Inc., Hathaway Inc and Lity Scrap Yard;
RESERVE CHAMPION: Wade Thompson | Bid: $1700/head | Buyer: Employees Of Kraft Heinz and Cronebaugh Auction & Reality
MARKET LAMB: 19 LOTS
GRAND CHAMPION: Shiloh Kinzel | Bid: $23/lb | Weight: 129 lbs | Buyer: Coshocton County Farm Bureau, Endsley Insurance and Kimble Recycling And Disposal;
RESERVE CHAMPION: Taylor Hahn | Bid: $17/lb | Weight: 125 lbs | Buyer: Coshocton County Farm Bureau, The Home Loan Savings Bank and Twisted Creek Properties
MARKET HOG: 91 LOTS
GRAND CHAMPION: Brodie Wheeler | Bid: $14/lb | Weight: 314 lbs | Buyer: Bliss Veterinary Services;
RESERVE CHAMPION: Emma Wheeler | Bid: $12/lb | Weight: 252 lbs | Buyer: Aligned Data Centers
MARKET CHICKEN: 105 LOTS
GRAND CHAMPION: Mazie Garland | Bid: $2600/head | Buyer: Bratton Law, Dogwood Title and B Radiant Wellness;
RESERVE CHAMPION: Sarah Thomas | Bid: $2350/head | Buyer: Saylor Wealth Strategies, McDonalds Greenhouse & Corn Maze and Susan McDonald, Attorney At Law
DAIRY FEEDER CALF: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Grace Huff | Bid: $5/lb | Weight: 651 lbs | Buyer: Eastern Ohio Ag Llc;
RESERVE CHAMPION: Graham Stiteler | Bid: $3/lb | Weight: 751 lbs | Buyer: Johnson Stock Farm LLC
MARKET DUCK: 14 LOTS
GRAND CHAMPION: Cole Wells | Bid: $1500/head | Buyer: CES Credit Union and Echoing Hills Community Living Of Central Ohio;
RESERVE CHAMPION: Olivia Adams | Bid: $1100/Head | Buyer: The Barn Yard
MARKET RABBIT: 44 PENS OF 3
GRAND CHAMPION: Emma Wheeler | Bid: $2000/pen | Buyer: The Home Loan Savings Bank;
RESERVE CHAMPION: Brodie Wheeler | Bid: $1700/pen | Buyer: Cheryl and Timothy Specht
MARKET GOAT: 32 LOTS
GRAND CHAMPION: Bryson Graham | Bid: $2800/head | Buyer: Lity Scrap Yard;
RESERVE CHAMPION: Bristle Glancy | Bid: $2000/head | Buyer: Kiko Auctions – Joe Yoder and Coshocton Moose 935