2026 Coshocton County Junior Fair Auction results

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GRAND CHAMPION MARKET HOG: BRODIE WHEELER

OCT. 8, 2026 | SALE TOTAL: $667,651.74 | TOTAL LOTS: 351

MARKET BEEF: 22 LOTS

GRAND CHAMPION: Harper Mullen | Bid: $9.50/lb | Weight: 1442 lbs | Buyer: Integrity Propane, Cox’s Lawn & Vegetation Service and Coshocton County Farm Bureau;

RESERVE CHAMPION: Rylee Mullen | Bid: $8.50/lb | Weight: 1490 lbs | Buyer: Cox’s Lawn & Vegetation Service, Hathaway Inc. and Coshocton County Farm Bureau

MARKET TURKEY: 12 LOTS

GRAND CHAMPION: Levi Phillips | Bid: $2000/head | Buyer: Phillip A. Wagner, Inc., Hathaway Inc and Lity Scrap Yard;

RESERVE CHAMPION: Wade Thompson | Bid: $1700/head | Buyer: Employees Of Kraft Heinz and Cronebaugh Auction & Reality

MARKET LAMB: 19 LOTS

GRAND CHAMPION: Shiloh Kinzel | Bid: $23/lb | Weight: 129 lbs | Buyer: Coshocton County Farm Bureau, Endsley Insurance and Kimble Recycling And Disposal;

RESERVE CHAMPION: Taylor Hahn | Bid: $17/lb | Weight: 125 lbs | Buyer: Coshocton County Farm Bureau, The Home Loan Savings Bank and Twisted Creek Properties

MARKET HOG: 91 LOTS

GRAND CHAMPION: Brodie Wheeler | Bid: $14/lb | Weight: 314 lbs | Buyer: Bliss Veterinary Services;

RESERVE CHAMPION: Emma Wheeler | Bid: $12/lb | Weight: 252 lbs | Buyer: Aligned Data Centers

MARKET CHICKEN: 105 LOTS

GRAND CHAMPION: Mazie Garland | Bid: $2600/head | Buyer: Bratton Law, Dogwood Title and B Radiant Wellness;

RESERVE CHAMPION: Sarah Thomas | Bid: $2350/head | Buyer: Saylor Wealth Strategies, McDonalds Greenhouse & Corn Maze and Susan McDonald, Attorney At Law

DAIRY FEEDER CALF: 7 LOTS

GRAND CHAMPION: Grace Huff | Bid: $5/lb | Weight: 651 lbs | Buyer: Eastern Ohio Ag Llc;

RESERVE CHAMPION: Graham Stiteler | Bid: $3/lb | Weight: 751 lbs | Buyer: Johnson Stock Farm LLC

MARKET DUCK: 14 LOTS

GRAND CHAMPION: Cole Wells | Bid: $1500/head | Buyer: CES Credit Union and Echoing Hills Community Living Of Central Ohio;

RESERVE CHAMPION: Olivia Adams | Bid: $1100/Head | Buyer: The Barn Yard

MARKET RABBIT: 44 PENS OF 3

GRAND CHAMPION: Emma Wheeler | Bid: $2000/pen | Buyer: The Home Loan Savings Bank;

RESERVE CHAMPION: Brodie Wheeler | Bid: $1700/pen | Buyer: Cheryl and Timothy Specht

MARKET GOAT: 32 LOTS

GRAND CHAMPION: Bryson Graham | Bid: $2800/head | Buyer: Lity Scrap Yard;

RESERVE CHAMPION: Bristle Glancy | Bid: $2000/head | Buyer: Kiko Auctions – Joe Yoder and Coshocton Moose 935

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GRAND CHAMPION MARKET CHICKEN: MAZIE GARLAND
GRAND CHAMPION DAIRY FEEDER CALF: GRACE HUFF
GRAND CHAMPION MARKET GOAT: BRYSON GRAHAM
GRAND CHAMPION MARKET HOG: BRODIE WHEELER
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: SHILOH KINZEL
GRAND CHAMPION MARKET DUCK: COLE WELLS
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: HARPER MULLEN
GRAND CHAMPION MARKET RABBIT: EMMA WHEELER
GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: LEVI PHILLIPS
RESERVE CHAMPION MARKET CHICKEN: SARAH THOMAS
RESERVE CHAMPION DAIRY FEEDER CALF: GRAHAM STITELER
RESERVE CHAMPION MARKET DUCK: OLIVIA ADAMS
RESERVE CHAMPION MARKET GOAT: BRISTLE GLANCY
RESERVE CHAMPION MARKET HOG: EMMA WHEELER
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: TAYLOR HAHN
RESERVE CHAMPION MARKET BEEF: RYLEE MULLEN
RESERVE CHAMPION MARKET RABBIT: BRODIE WHEELER,
RESERVE CHAMPION MARKET TURKEY: WADE THOMPSON

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