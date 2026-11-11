2026 Delaware County Junior Fair Sale

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GRAND CHAMP MARKET BOER GOAT: ELLA TRENTON

SEPT. 22 AND 23, 2026 | SALE TOTAL: $485,464.48 | TOTAL LOTS: 370

DAIRY FEEDERS: 8 LOTS

GRAND CHAMPION: Eli Alexander | Bid: $750 | Buyer: Champion Feed and Pet Supply;

RESERVE CHAMPION: Austin Stromski | Bid: $650 | Buyer: Andres Welding & Fabrication

MARKET BEEF: 15 LOTS

GRAND CHAMPION: Joseph McMillen | Bid: $10500 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;

RESERVE CHAMPION: Paisley McIntire | Bid: $3500 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville

MARKET CHICKENS: 75 LOTS

GRAND CHAMPION: Kenleigh Disbennet | Bid: $1600 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;

RESERVE CHAMPION: Clara Loeffler | Bid: $1000 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville

MARKET DUCKS: 22 LOTS

GRAND CHAMPION: Kaylee Thiel | Bid: $1300 | Buyer: Delaware County Fair Directors;

RESERVE CHAMPION: Lexi Manning | Bid: $900 | Buyer: Rockwell WorldWide Inc

MARKET TURKEYS: 15 LOTS

GRAND CHAMPION: Charleigh Link | Bid: $2000 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;

RESERVE CHAMPION: Austynn Fite | Bid: $1500 | Buyers: Meade and Associates Inc., Suburban Natural Gas Co and Table Rock Construction Inc

MARKET RABBIT: 92 LOTS

GRAND CHAMPION PEN OF THREE: Grace Scharf | Bid: $650 | Buyer: State Senator Andrew Brenner;

RESERVE CHAMPION PEN OF THREE: Caleb Ricketts | Bid: $600 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville;

GRAND CHAMPION ROASTERS: Emma Sexton | Bid: $800 | Buyers: Consolidated Cooperative, Meade and Associates Inc. and Hildreth Farms;

RESERVE CHAMPION ROASTERS: Jillian See | Bid: $500 | Buyers: Garrett Goats, Melissa Jordan and Delaware County Recorder;

GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Eve Ricketts | Bid: $500 | Buyer: Crook & Vigil LLC;

RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Samuel Hough | Bid: $650 | Buyers: Delaware County Farm Bureau and MadMax Farms

MARKET BOER GOATS: 23 LOTS

GRAND CHAMPION: Ella Trenton | Bid: $2000 | Buyer: Goat Buyers Club;

RESERVE CHAMPION: Kyle Trenton | Bid: $1250 | Buyer: Hiram Masonic Lodge 18

MARKET DAIRY WETHER: 2 LOTS

GRAND CHAMPION: Logan Lucas | Bid: $1800 | Buyer: Goat Buyers Club;

RESERVE CHAMPION: Benjamin Wood | Bid: $1450 | Buyers: Gary Merrell, County Commissioner, Jeff Benton

MARKET HOG: 60 LOTS

GRAND CHAMPION: Cecilia Mark | Bid: $3500 | Buyer: Kinsale Golf & Fitness Club;

RESERVE CHAMPION: Adelyn Hall | Bid: $1000 | Buyers: Hiram Masonic Lodge 18, Stine Seed, Ryan King

MARKET LAMB: 36 LOTS

GRAND CHAMPION: Ella Altizer | Bid: $4500 | Buyers: Jim Hildreth Family, Cam Custom Carpentry, LLC, Delaware City Firefighters Local 606, Fox Swim Solutions, Granny Creek Farms, McComas Builders, State Farm Jessica Forman Insurance Agency, Rest Easy Roofing;

RESERVE CHAMPION: Kinsley Ritz | Bid: $2250 | Buyers: Serenity Pools, Sheryl & Bart Johnson;

GRAND CHAMPION PEN OF 2: Joseph McMillen | Bid: $1700 | Buyer: Big Sky Construction Group;

RESERVE CHAMPION PEN OF 2: William Ashton | Bid: $1400 | Buyer: Richwood Auto & Truck

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GRAND CHAMP DAIRY FEEDER: ELI ALEXANDER
GRAND CHAMP DAIRY WETHER: LOGAN LUCAS
GRAND CHAMP MARKET CHICKEN: KENLEIGH DISBENNET
GRAND CHAMP MARKET DUCK: KAYLEE THIEL
GRAND CHAMP MARKET BOER GOAT: ELLA TRENTON
GRAND CHAMP MARKET HOG: CECILIA MARK
GRAND CHAMP MARKET LAMB: ELLA ALTIZER
GRAND CHAMP MARKET TURKEY: CHARLEIGH LINK
GRAND CHAMP MARKET LAMB PEN OF 2: JOSEPH MCMILLEN
GRAND CHAMPION MARKET RABBIT PEN OF 2 ROASTERS: EMMA SEXTON
GRAND CHAMP MARKET RABBIT PEN OF THREE: GRACE SCHARF
GRAND CHAMP MARKET RABBIT SINGLE FRYER: EVE RICKETTS
GRAND CHAMP MARKET BEEF: JOSEPH MCMILLEN
RESERVE CHAMP DAIRY FEEDER: AUSTIN STROMSKI
RESERVE CHAMP DAIRY WETHER: BENJAMIN WOOD
RESERVE CHAMP MARKET BEEF: PAISLEY MCINTIRE
RESERVE CHAMP MARKET CHICKEN: CLARA LOEFFLER
RESERVE CHAMP MARKET DUCK: LEXI MANNING
RESERVE CHAMP MARKET BOER GOAT: KYLE TRENTON
RESERVE CHAMP MARKET HOG: ADELYN HALL
RESERVE CHAMP MARKET LAMB PEN OF 2 WILLIAM ASHTON
RESERVE CHAMP MARKET LAMB: KINSLEY RITZ
RESERVE CHAMP MARKET RABBIT PEN OF THREE: CALEB RICKETTS
RESERVE CHAMP MARKET RABBIT PEN OF 2 ROASTERS: JILLIAN SEE
RESERVE CHAMP MARKET RABBIT SINGLE FRYER: SAMUEL HOUGH
RESERVE CHAMP MARKET TURKEY: AUSTYNN FITE

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