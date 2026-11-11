2026 Delaware County Junior Fair Sale

SEPT. 22 AND 23, 2026 | SALE TOTAL: $485,464.48 | TOTAL LOTS: 370
DAIRY FEEDERS: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Eli Alexander | Bid: $750 | Buyer: Champion Feed and Pet Supply;
RESERVE CHAMPION: Austin Stromski | Bid: $650 | Buyer: Andres Welding & Fabrication
MARKET BEEF: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Joseph McMillen | Bid: $10500 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;
RESERVE CHAMPION: Paisley McIntire | Bid: $3500 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville
MARKET CHICKENS: 75 LOTS
GRAND CHAMPION: Kenleigh Disbennet | Bid: $1600 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;
RESERVE CHAMPION: Clara Loeffler | Bid: $1000 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville
MARKET DUCKS: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaylee Thiel | Bid: $1300 | Buyer: Delaware County Fair Directors;
RESERVE CHAMPION: Lexi Manning | Bid: $900 | Buyer: Rockwell WorldWide Inc
MARKET TURKEYS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Charleigh Link | Bid: $2000 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;
RESERVE CHAMPION: Austynn Fite | Bid: $1500 | Buyers: Meade and Associates Inc., Suburban Natural Gas Co and Table Rock Construction Inc
MARKET RABBIT: 92 LOTS
GRAND CHAMPION PEN OF THREE: Grace Scharf | Bid: $650 | Buyer: State Senator Andrew Brenner;
RESERVE CHAMPION PEN OF THREE: Caleb Ricketts | Bid: $600 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville;
GRAND CHAMPION ROASTERS: Emma Sexton | Bid: $800 | Buyers: Consolidated Cooperative, Meade and Associates Inc. and Hildreth Farms;
RESERVE CHAMPION ROASTERS: Jillian See | Bid: $500 | Buyers: Garrett Goats, Melissa Jordan and Delaware County Recorder;
GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Eve Ricketts | Bid: $500 | Buyer: Crook & Vigil LLC;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Samuel Hough | Bid: $650 | Buyers: Delaware County Farm Bureau and MadMax Farms
MARKET BOER GOATS: 23 LOTS
GRAND CHAMPION: Ella Trenton | Bid: $2000 | Buyer: Goat Buyers Club;
RESERVE CHAMPION: Kyle Trenton | Bid: $1250 | Buyer: Hiram Masonic Lodge 18
MARKET DAIRY WETHER: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Logan Lucas | Bid: $1800 | Buyer: Goat Buyers Club;
RESERVE CHAMPION: Benjamin Wood | Bid: $1450 | Buyers: Gary Merrell, County Commissioner, Jeff Benton
MARKET HOG: 60 LOTS
GRAND CHAMPION: Cecilia Mark | Bid: $3500 | Buyer: Kinsale Golf & Fitness Club;
RESERVE CHAMPION: Adelyn Hall | Bid: $1000 | Buyers: Hiram Masonic Lodge 18, Stine Seed, Ryan King
MARKET LAMB: 36 LOTS
GRAND CHAMPION: Ella Altizer | Bid: $4500 | Buyers: Jim Hildreth Family, Cam Custom Carpentry, LLC, Delaware City Firefighters Local 606, Fox Swim Solutions, Granny Creek Farms, McComas Builders, State Farm Jessica Forman Insurance Agency, Rest Easy Roofing;
RESERVE CHAMPION: Kinsley Ritz | Bid: $2250 | Buyers: Serenity Pools, Sheryl & Bart Johnson;
GRAND CHAMPION PEN OF 2: Joseph McMillen | Bid: $1700 | Buyer: Big Sky Construction Group;
RESERVE CHAMPION PEN OF 2: William Ashton | Bid: $1400 | Buyer: Richwood Auto & Truck