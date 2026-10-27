2026 Guernsey County Junior Fair Sale results

SEPT. 18, 2026 | SALE TOTAL: $1,599,330.54 | TOTAL LOTS: 644
MARKET BEEF STEER: 31 LOTS
GRAND CHAMPION: Harrison Sutphen Bid: $10.25/lb | Bruner Land Company
RESERVE CHAMPION: Colby Campbell $7/lb : Kimble Recycling & Disposal
MARKET DAIRY BEEF STEER: 31 LOTS
GRAND CHAMPION: Searlee Krofft | Bid: $4.75/lb | Buyer: Murphy Tractor
DAIRY BEEF FEEDER: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Angeliqua Weaver | Bid: $7/lbs | Buyer: D&J Sales & Service, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Ella Ripley | Bid: $19/lbs | Buyer: Charlie & Margrett Henry
MARKET BOER GOAT: 97 LOTS
GRAND CHAMPION: Ethan Dahmen | Bid: $1,600 | Buyer: JC Concessions;
RESERVE CHAMPION: Ryleigh Weingart | Bid: $2,400 | Buyer: Lashley Tractor Sales
MARKET DAIRY GOAT: 34 LOTS
GRAND CHAMPION: Kinzley Neiswonger | Bid: $1,750 | Buyer: Shelly & Sands, Inc.;
RESERVE CHAMPION: Madyson Christman | Bid: $2,000 | Buyer: J&M Electrical Supply
MARKET BROILERS: 91 LOTS
GRAND CHAMPION: Zane Knellinger | Bid: $1,400 | Buyer: Cambridge Packaging;
RESERVE CHAMPION: Genevieve Thornton | Bid: $1,500 | Buyer: Bears Den Steakhouse
MARKET DUCKS: 12 LOTS
GRAND CHAMPION: Sophie Callahan | Bid: $2,300 | Buyer: Guernsey Power Plant;
RESERVE CHAMPION: Genevieve Hess | Bid: $1,700 | Buyer: Maria M. Duke
MARKET TURKEY: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Garrett Gump | Bid: $1,400 | Buyer: Nicolozakes Trucking & Construction;
RESERVE CHAMPION: Noah Jeffrey | Bid: $1,100 | Buyer: Sutherland Valley Western Wear
MARKET RABBITS: 84 LOTS
GRAND CHAMPION: Grayson Drotovick | Bid: $1,100 | Buyer: CD Repair Services;
RESERVE CHAMPION: Haylie Chorey | Bid: $2,000 | Buyer: Steve Grafton’s Construction & Backroad Drone Service
MARKET LAMB: 41 LOTS
GRAND CHAMPION: Rylee Starcher | Bid: $2,500 | Buyer: Carol Goff Associates;
RESERVE CHAMPION: Emma Hinson | Bid: $2,500 | Buyer: C. Howells Farm
MARKET HOG: 188 LOTS
GRAND CHAMPION: Laney Kerns | Bid: $33/lb | Buyers: Bi-Con Services, Park National Bank, Peoples Bank, Southeastern Ohio Counseling Center, Cambridge Used Cars, Allen Hunter-State Farm, Infinity Natural Resources, Guernsey Co. Foundation and Select Energy;
RESERVE CHAMPION: Steven Grafton | Bid: $36/lb | Buyer: Potts Farms
DAIRY BASKETS: 7 LOTS
Dairy baskets brought in $28,516.19 for dairy youth exhibitors.