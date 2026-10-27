2026 Guernsey County Junior Fair Sale results

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GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: KINZLEY NEISWONGER

SEPT. 18, 2026 | SALE TOTAL: $1,599,330.54 | TOTAL LOTS: 644

MARKET BEEF STEER: 31 LOTS

GRAND CHAMPION: Harrison Sutphen Bid: $10.25/lb | Bruner Land Company

RESERVE CHAMPION: Colby Campbell $7/lb : Kimble Recycling & Disposal

MARKET DAIRY BEEF STEER: 31 LOTS

GRAND CHAMPION: Searlee Krofft | Bid: $4.75/lb | Buyer: Murphy Tractor

DAIRY BEEF FEEDER: 26 LOTS

GRAND CHAMPION: Angeliqua Weaver | Bid: $7/lbs | Buyer: D&J Sales & Service, Inc.;

RESERVE CHAMPION: Ella Ripley | Bid: $19/lbs | Buyer: Charlie & Margrett Henry

MARKET BOER GOAT: 97 LOTS

GRAND CHAMPION: Ethan Dahmen | Bid: $1,600 | Buyer: JC Concessions;

RESERVE CHAMPION: Ryleigh Weingart | Bid: $2,400 | Buyer: Lashley Tractor Sales

MARKET DAIRY GOAT: 34 LOTS

GRAND CHAMPION: Kinzley Neiswonger | Bid: $1,750 | Buyer: Shelly & Sands, Inc.;

RESERVE CHAMPION: Madyson Christman | Bid: $2,000 | Buyer: J&M Electrical Supply

MARKET BROILERS: 91 LOTS

GRAND CHAMPION: Zane Knellinger | Bid: $1,400 | Buyer: Cambridge Packaging;

RESERVE CHAMPION: Genevieve Thornton | Bid: $1,500 | Buyer: Bears Den Steakhouse

MARKET DUCKS: 12 LOTS

GRAND CHAMPION: Sophie Callahan | Bid: $2,300 | Buyer: Guernsey Power Plant;

RESERVE CHAMPION: Genevieve Hess | Bid: $1,700 | Buyer: Maria M. Duke

MARKET TURKEY: 21 LOTS

GRAND CHAMPION: Garrett Gump | Bid: $1,400 | Buyer: Nicolozakes Trucking & Construction;

RESERVE CHAMPION: Noah Jeffrey | Bid: $1,100 | Buyer: Sutherland Valley Western Wear

MARKET RABBITS: 84 LOTS

GRAND CHAMPION: Grayson Drotovick | Bid: $1,100 | Buyer: CD Repair Services;

RESERVE CHAMPION: Haylie Chorey | Bid: $2,000 | Buyer: Steve Grafton’s Construction & Backroad Drone Service

MARKET LAMB: 41 LOTS

GRAND CHAMPION: Rylee Starcher | Bid: $2,500 | Buyer: Carol Goff Associates;

RESERVE CHAMPION: Emma Hinson | Bid: $2,500 | Buyer: C. Howells Farm

MARKET HOG: 188 LOTS

GRAND CHAMPION: Laney Kerns | Bid: $33/lb | Buyers: Bi-Con Services, Park National Bank, Peoples Bank, Southeastern Ohio Counseling Center, Cambridge Used Cars, Allen Hunter-State Farm, Infinity Natural Resources, Guernsey Co. Foundation and Select Energy;

RESERVE CHAMPION: Steven Grafton | Bid: $36/lb | Buyer: Potts Farms

DAIRY BASKETS: 7 LOTS

Dairy baskets brought in $28,516.19 for dairy youth exhibitors.

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GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: ANGELIQUA WEAVER
GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: GARRETT GUMP
GRAND CHAMPION MARKET BEEF STEER: HARRISON SUTPHEN
GRAND CHAMPION MARKET BOER GOAT: ETHAN DAHMEN
GRAND CHAMPION MARKET BROILERS : ZANE KNELLINGER
GRAND CHAMPION MARKET DAIRY BEEF STEER : SEARLEE KROFFT
GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: KINZLEY NEISWONGER
GRAND CHAMPION MARKET DUCKS : SOPHIE CALLAHAN
GRAND CHAMPION MARKET HOG: LANEY KERNS
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: RYLEE STARCHER
GRAND CHAMPION MARKET RABBITS: GRAYSON DROTOVICK
RESERVE GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: ELLA RIPLEY
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET BEEF STEER: COLBY CAMPBELL
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET BROILERS: GENEVIEVE THORNTON
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET BOER GOAT: RYLEIGH WEINGART
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: MADYSON CHRISTMAN
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET DUCKS: GENEVIEVE HESS
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET HOG: STEVEN GRAFTON
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET LAMB: EMMA HINSON
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET RABBITS: HAYLIE CHOREY
RESERVE GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: NOAH JEFFREY

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