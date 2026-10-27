2026 Stark County Junior Fair Auction results

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GRAND CHAMP WOOL: BENJAMIN GERBACK

SEPT. 2 AND 5, 2026 | SALE TOTAL: $1,567,203.49 | TOTAL LOTS: 909

MARKET BEEF: 75 LOTS

GRAND CHAMPION: Tyce Brosey | Bid: $23.50/lb | Buyers: American Engineering & Metal Working, Biery Cheese Co., Bill Smith – Stark County Commissioner, Chambers Family Fab, Doug Milano Auctioneer/Realtor Serving Osnaburg Twp, Duma Meats Hartville Market, Kegley Landscape LLC, Kiko Auctioneers, Kiko Meats, Sarah & Bryan Birtch, Scheetz Excavating and Repair LLC. Splash Scapes Pools. The Pizza Oven. Todd & Anna Pugh Family and West Main Veterinary Clinic;

RESERVE CHAMPION: Harper Motts | Bid: $6/lb | Buyer: Kimble Recycling & Disposal

MARKET DAIRY: 116 LOTS

GRAND CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Braylon Battershell | Bid: $5.50/lb | Buyer: HIS-Horning, Sarchione, Innerst Financial Management;

RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Ashley Wentling | Bid: $3.75/lb | Buyer: Laura & Bill Osterman;

GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Case Battershell | Bid: $9/lb | Buyer: Pugh Family Farm, LLC;

RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Kendall Battershell | Bid: $8/lb | Buyer: Battershell Dairy Farm LLC, Stroup Land Improvement and Turf Tailors Lawn Care;

GRAND CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Andrew Walker | Bid: $3,750 | Buyers: Ellington Farms LLC, Heritage Cooperative and Lingenhoel Group/Keller Williams/Chervenic Realty;

RESERVE CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Kora Pero | Bid: $1,700 | Buyers: Consumers National Bank and Schmuck Farms

MARKET LAMB & WOOL: 108 LOTS

GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Giovanni Goegan | Bid: $93.50/lb | Buyers: A & S Meats, Alliance Municipal Court/Bonfert Glass, CG Landscape Inc., Dean & Bobbi Pugh, DS Family Farms Livestock, Hanetans, Hometown Veterinary Service, Inc., Mohnlite Acres, Sarchione Chevrolet and Tiger Sand & Gravel;

RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: Sydney Miller | Bid: $18.50/lb | Buyers: Ann Rohr, Chapter 18 Family Farm, Jennifer Batdorff, Jes Richardson State Farm and Skipco Auto Auction;

GRAND CHAMPION WOOL: Benjamin Gerback | Bid: $800 | Buyers: Astoria/Nate Sheen and Ron’s Automotive Service;

RESERVE CHAMPION WOOL: Isabella Camp-Cattrell | Bid: $600 | Buyers: Navarre Animal Clinic, Prospect Specialty Fiber Mill and Proverbs31 Fibers

MARKET HOGS: 153 LOTS

GRAND CHAMPION: Tate Brosey | Bid: $12/lb | Buyer: PBS Animal Health;

RESERVE CHAMPION: Tate Brosey | Bid: $11/lb | Buyer: Bill Smith – Stark County Commissioner and Kishman for State Representative

MARKET GOATS: 138 LOTS

GRAND CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Kendall Battershell | Bid: $18.50/lb | Buyers: Star Mills, Battershell Dairy Farm LLC, Bishop Ag, Kiplinger Family Ranch, Kline Livestock, L.V. Kline, Stump Grinding & Landscaping LLC, Kline-Elsass-Krepps Legacy Homestead and Turf Tailors Lawn Care;

RESERVE CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Caydence Hebert | Bid: $6/lb | Buyer: Dean & Bobbi Pugh;

GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Phoenix Rohr | Bid: $23/lb | Buyers: Bobcat of Canton Leppo Rents, Bontrager Excavating, Brumco Concrete Construction, CEC Enclosures, Dirty Donkey Customs LLC, Eli Bosler, In Memory of James Kalleker, Jay & Trisha Gainey, Kalleker Family, Kiplinger Family Ranch, Kishman for State Representative, Miller Cattle Company, Rohr Family Showstock, Soehnlen Embryo Services LLC and Umbarger Show Feed – Cliff Linder;

RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Riley Archibald | Bid: $5/lb | Buyer: PBS Animal Health;

GRAND CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (SMALL BREED): Winona Karam | $1,250 | Buyers: A & K Livestock, Charlotte & Allen Tyler, Swaggard Construction, Mt. Eaton Elevator, Holmes Ag Svc, Hubbard Feeds, Navarre Animal Clinic and Williams Toyota Lift;

RESERVE CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (SMALL BREED): Wyatt Rittenhouse | Bid: $400 | Buyer: George & Jennifer Maier;

GRAND CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (LARGE BREED): Noah Shaffer | Bid: $600 | Buyer: County Line Homestead;

RESERVE CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (LARGE BREED): CJ Shaffer | Bid: $600 | Buyer: DNKN Cattle and Monica & Dean Robinson

MARKET RABBITS: 37 LOTS

GRAND CHAMPION MEAT PEN: Noah Mackey | Bid: $900 | Buyer: Alan Harold – Stark County Commissioner;

RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Larry Mackey III | Bid: $500 | Buyer: Kishman for State Representative;

GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Lily Mackey | Bid: $250 | Buyer: Turf Tailors Lawn Care;

RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Noah Mackey | Bid: $225 | Buyer: Cathy Cowgill Remarkable Flowers;

GRAND CHAMPION ROASTER: Andrew Murphy | Bid: $400 | Buyers: Dustin Burgess Insurance Group and Harding Heating & Cooling;

RESERVE CHAMPION ROASTER: Larry Mackey III | Bid: $250 | Buyer: Young’s Rabbitry

MARKET BROILERS: 142 LOTS

GRAND CHAMPION: Laina Bevington | Bid: $3,250 | Buyers: Cole & Jamie Carbone, Dr. Danielle & John Kiko Jr., Dustin Burgess Insurance Group, Stock Kennel and T-Mobile for Business;

RESERVE CHAMPION: Kate Tabellion | Bid: $2,000 | Buyers: Bill & Diane Eckroate, John & Mandy Tabellion, Joe & Connie Tabellion, Grace Tabellion and Tabellion Team – Howard Hanna

MARKET TURKEYS: 98 LOTS

GRAND CHAMPION: Luke Bittaker | Bid: $4,500 | Buyers: Alan Harold – Stark County Commissioner, Alex Zumbar – Stark County Treasurer, Angela Kinsey – Stark County Auditor, Beverly Proctor Donald Judge, Bill Smith – Stark County Commissioner, Christina Hagan Candidate for State Representative, Committee for Elect Jennifer Dave Judge, Engineer Keith Bennett, Jamie Walters – Stark County Recorder, John Hagan – State Board of Education, Judge Curt Werren, Judge Kristin Farmer, Kelli Brenner – 2025 Stark County Jr. Fair Queen, Kishman for State Representative, Kyle L. Stone – Stark County Prosecutor, Lynn M Todaro – Stark County Clerk of Courts, Matthew P. Kreitzer – Family Court Judge, Plain Township Trustee – Scott Haws, Richard Regula – Stark County Commissioner, Senator Jane Timken and Sheriff Eric Weisburn;

RESERVE CHAMPION: Kate Tabellion | Bid: $1,700 | Buyer: West Main Veterinary Clinic

MARKET DUCKS: 42 LOTS

GRAND CHAMPION: Isaac Rohrer | Bid: $600 | Buyer: Joseph Rohrer;

RESERVE CHAMPION: Charles Greene | Bid: $250 | Buyers: Harding Heating & Cooling

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GRAND CHAMP MARKET CHICKENS: LAINA BEVINGTON
RESERVE CHAMP MARKET CHICKENS: KATE TABELLION
GRAND CHAMP DAIRY CHEESE BASKET: ANDEW WALKER
RESERVE CHAMP DAIRY CHEESE BASKET: KORA PERO
GRAND CHAMP DAIRY BEEF FEEDER: CASE BATTERSHELL
RESERVE CHAMP DAIRY BEEF FEEDER: KENDALL BATTERSHELL
GRAND CHAMP DAIRY MARKET STEER: BRAYLON BATTERSHELL
RESERVE CHAMP DAIRY MARKET STEER: ASHLEY WENTLING
GRAND CHAMP MARKET DUCK: ISAAC ROHRER
RESERVE CHAMP MARKET DUCK: CHARLES GREENE
GRAND CHAMP DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (LARGE BREED): NOAH SHAFFER
GRAND CHAMP DAIRY MARKET GOAT: PHOENIX ROHR
RESERVE CHAMP DAIRY MARKET GOAT: RILEY ARCHIBALD
GRAND CHAMP DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (SMALL BREED): WINONA KARAM
GRAND CHAMP MEAT MARKET GOAT
RESERVE CHAMP MEAT MARKET GOAT: CAYDENCE HEBERT
RESERVE CHAMP BORN & RAISED MARKET GOAT: HALEY SWAGGARD
GRAND CHAMP MARKET HOG: TATE BROSEY
RESERVE CHAMP MARKET HOG: TATE BROSEY
GRAND CHAMP MARKET LAMB: GIOVANNI GOEGAN
RESERVE CHAMP MARKET LAMB: SYDNEY MILLER
RESERVE CHAMP BRED & FED MARKET LAMB: CADEN FLETCHER
GRAND CHAMP ROASTER RABBIT: ANDREW MURPHY
RESERVE CHAMP SINGLE FRYER RABBIT: NOAH MACKEY
GRAND CHAMP MEAT RABBIT PEN: NOAH MACKEY
RESERVE CHAMP MEAT RABBIT PEN: LARRY MACKEY III
GRAND CHAMP ROASTER RABBIT: ANDREW MURPHY
RESERVE CHAMP ROASTER RABBIT: LARRY MACKEY III
GRAND CHAMP MARKET STEER: TYCE BROSEY
GRAND CHAMP MARKET STEER: TYCE BROSEY
RESERVE CHAMP MARKET STEER: HARPER MOTTS
GRAND CHAMP MARKET TURKEY: LUKE BITTAKER
RESERVE CHAMP MARKET TURKEY: KATE TABELLION
GRAND CHAMP WOOL: BENJAMIN GERBACK
RESERVE CHAMP WOOL: ISABELLA CAMP-CATTRELL

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