2026 Stark County Junior Fair Auction results

SEPT. 2 AND 5, 2026 | SALE TOTAL: $1,567,203.49 | TOTAL LOTS: 909
MARKET BEEF: 75 LOTS
GRAND CHAMPION: Tyce Brosey | Bid: $23.50/lb | Buyers: American Engineering & Metal Working, Biery Cheese Co., Bill Smith – Stark County Commissioner, Chambers Family Fab, Doug Milano Auctioneer/Realtor Serving Osnaburg Twp, Duma Meats Hartville Market, Kegley Landscape LLC, Kiko Auctioneers, Kiko Meats, Sarah & Bryan Birtch, Scheetz Excavating and Repair LLC. Splash Scapes Pools. The Pizza Oven. Todd & Anna Pugh Family and West Main Veterinary Clinic;
RESERVE CHAMPION: Harper Motts | Bid: $6/lb | Buyer: Kimble Recycling & Disposal
MARKET DAIRY: 116 LOTS
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Braylon Battershell | Bid: $5.50/lb | Buyer: HIS-Horning, Sarchione, Innerst Financial Management;
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Ashley Wentling | Bid: $3.75/lb | Buyer: Laura & Bill Osterman;
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Case Battershell | Bid: $9/lb | Buyer: Pugh Family Farm, LLC;
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Kendall Battershell | Bid: $8/lb | Buyer: Battershell Dairy Farm LLC, Stroup Land Improvement and Turf Tailors Lawn Care;
GRAND CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Andrew Walker | Bid: $3,750 | Buyers: Ellington Farms LLC, Heritage Cooperative and Lingenhoel Group/Keller Williams/Chervenic Realty;
RESERVE CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Kora Pero | Bid: $1,700 | Buyers: Consumers National Bank and Schmuck Farms
MARKET LAMB & WOOL: 108 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Giovanni Goegan | Bid: $93.50/lb | Buyers: A & S Meats, Alliance Municipal Court/Bonfert Glass, CG Landscape Inc., Dean & Bobbi Pugh, DS Family Farms Livestock, Hanetans, Hometown Veterinary Service, Inc., Mohnlite Acres, Sarchione Chevrolet and Tiger Sand & Gravel;
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: Sydney Miller | Bid: $18.50/lb | Buyers: Ann Rohr, Chapter 18 Family Farm, Jennifer Batdorff, Jes Richardson State Farm and Skipco Auto Auction;
GRAND CHAMPION WOOL: Benjamin Gerback | Bid: $800 | Buyers: Astoria/Nate Sheen and Ron’s Automotive Service;
RESERVE CHAMPION WOOL: Isabella Camp-Cattrell | Bid: $600 | Buyers: Navarre Animal Clinic, Prospect Specialty Fiber Mill and Proverbs31 Fibers
MARKET HOGS: 153 LOTS
GRAND CHAMPION: Tate Brosey | Bid: $12/lb | Buyer: PBS Animal Health;
RESERVE CHAMPION: Tate Brosey | Bid: $11/lb | Buyer: Bill Smith – Stark County Commissioner and Kishman for State Representative
MARKET GOATS: 138 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Kendall Battershell | Bid: $18.50/lb | Buyers: Star Mills, Battershell Dairy Farm LLC, Bishop Ag, Kiplinger Family Ranch, Kline Livestock, L.V. Kline, Stump Grinding & Landscaping LLC, Kline-Elsass-Krepps Legacy Homestead and Turf Tailors Lawn Care;
RESERVE CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Caydence Hebert | Bid: $6/lb | Buyer: Dean & Bobbi Pugh;
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Phoenix Rohr | Bid: $23/lb | Buyers: Bobcat of Canton Leppo Rents, Bontrager Excavating, Brumco Concrete Construction, CEC Enclosures, Dirty Donkey Customs LLC, Eli Bosler, In Memory of James Kalleker, Jay & Trisha Gainey, Kalleker Family, Kiplinger Family Ranch, Kishman for State Representative, Miller Cattle Company, Rohr Family Showstock, Soehnlen Embryo Services LLC and Umbarger Show Feed – Cliff Linder;
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Riley Archibald | Bid: $5/lb | Buyer: PBS Animal Health;
GRAND CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (SMALL BREED): Winona Karam | $1,250 | Buyers: A & K Livestock, Charlotte & Allen Tyler, Swaggard Construction, Mt. Eaton Elevator, Holmes Ag Svc, Hubbard Feeds, Navarre Animal Clinic and Williams Toyota Lift;
RESERVE CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (SMALL BREED): Wyatt Rittenhouse | Bid: $400 | Buyer: George & Jennifer Maier;
GRAND CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (LARGE BREED): Noah Shaffer | Bid: $600 | Buyer: County Line Homestead;
RESERVE CHAMPION DAIRY GOAT MILK PRODUCTION (LARGE BREED): CJ Shaffer | Bid: $600 | Buyer: DNKN Cattle and Monica & Dean Robinson
MARKET RABBITS: 37 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT PEN: Noah Mackey | Bid: $900 | Buyer: Alan Harold – Stark County Commissioner;
RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Larry Mackey III | Bid: $500 | Buyer: Kishman for State Representative;
GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Lily Mackey | Bid: $250 | Buyer: Turf Tailors Lawn Care;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Noah Mackey | Bid: $225 | Buyer: Cathy Cowgill Remarkable Flowers;
GRAND CHAMPION ROASTER: Andrew Murphy | Bid: $400 | Buyers: Dustin Burgess Insurance Group and Harding Heating & Cooling;
RESERVE CHAMPION ROASTER: Larry Mackey III | Bid: $250 | Buyer: Young’s Rabbitry
MARKET BROILERS: 142 LOTS
GRAND CHAMPION: Laina Bevington | Bid: $3,250 | Buyers: Cole & Jamie Carbone, Dr. Danielle & John Kiko Jr., Dustin Burgess Insurance Group, Stock Kennel and T-Mobile for Business;
RESERVE CHAMPION: Kate Tabellion | Bid: $2,000 | Buyers: Bill & Diane Eckroate, John & Mandy Tabellion, Joe & Connie Tabellion, Grace Tabellion and Tabellion Team – Howard Hanna
MARKET TURKEYS: 98 LOTS
GRAND CHAMPION: Luke Bittaker | Bid: $4,500 | Buyers: Alan Harold – Stark County Commissioner, Alex Zumbar – Stark County Treasurer, Angela Kinsey – Stark County Auditor, Beverly Proctor Donald Judge, Bill Smith – Stark County Commissioner, Christina Hagan Candidate for State Representative, Committee for Elect Jennifer Dave Judge, Engineer Keith Bennett, Jamie Walters – Stark County Recorder, John Hagan – State Board of Education, Judge Curt Werren, Judge Kristin Farmer, Kelli Brenner – 2025 Stark County Jr. Fair Queen, Kishman for State Representative, Kyle L. Stone – Stark County Prosecutor, Lynn M Todaro – Stark County Clerk of Courts, Matthew P. Kreitzer – Family Court Judge, Plain Township Trustee – Scott Haws, Richard Regula – Stark County Commissioner, Senator Jane Timken and Sheriff Eric Weisburn;
RESERVE CHAMPION: Kate Tabellion | Bid: $1,700 | Buyer: West Main Veterinary Clinic
MARKET DUCKS: 42 LOTS
GRAND CHAMPION: Isaac Rohrer | Bid: $600 | Buyer: Joseph Rohrer;
RESERVE CHAMPION: Charles Greene | Bid: $250 | Buyers: Harding Heating & Cooling