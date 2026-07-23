2026 Harrison County Junior Fair results

Sale date: June 26, 2026
Sale total: $572,865.05
RABBITS: 43 LOTS
GRAND CHAMPION: Nora Jackson | Bid: $3,000* | Buyers: Williams Energy, Williams Energy Gathering;
RESERVE CHAMPION: Rory Birney | Bid: $2,500* | Buyers: D & J Sales & Service and Kelley Farms
DUCKS: 35 LOTS
GRAND CHAMPION: Brasen Bryant | Bid: $3,500 | Buyer: Woodsfield Savings Bank;
RESERVE CHAMPION: Cael Bryant | Bid: $2,100 | Buyer: Gulfport Energy Corporation
CHICKENS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: Max Snyder | Bid: $2,500 | Buyer: WVU Medicine Harrison Community Hospital;
RESERVE CHAMPION: Andrew Sliva | Bid: $1,500 | Buyer: Esther & Lamont McCoy
TURKEYS: 34 LOTS
GRAND CHAMPION: Knox McKibben | Bid: $1,950 | Buyer: Billy Birney Auctioneer;
RESERVE CHAMPION: Sophie Sullivan | Bid: $1,600 | Buyer: Williams Energy
GOATS: 65 LOTS
GRAND CHAMPION: Ava Huffman | Bid: $2,700 | Buyers: Border Patrol and D & E Electric;
RESERVE CHAMPION: Dusta Ryder | Bid: $2,200* | Buyers: Border Patrol and Young Show Cattle
LAMBS: 25 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Neely Ryder | Bid: $2,500* | Buyers: Clay’s Drive In and D & J Sales & Service;
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: Gillian George | Bid: $1,900* | Buyer: Willoughby Land Services LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Savannah Valdinger | Bid: $2,500* | Buyer: James Valdinger;
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Logan Moore | Bid: $1,750* | Buyers: D & J Sales & Service and Toland Trucking Inc
HOGS: 128 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET HOG: Addie Wilson | Bid: $30/lb | Weight: 267 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet;
RESERVE CHAMPION MARKET HOG: Jaiden Pelegreen | Bid: $20.75/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: Mockingbird Farms LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Graydon Murral | Bid: $15/lb* | Weight: 208 lbs | Buyers: Clark Kirkland Barr Funeral Home Inc and Clint Barr Harrison County Auditor;
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Nellie Patterson | Bid: $16.25/lb* | Weight: 169 lbs | Buyer(s): Brightside Junction/Tavern
FEEDER CALVES: 8 LOTS
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Grace Henderson | Bid: $5.65/lb* | Weight: 661 lbs | Buyer: CB Show Cattle;
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Jemma Arnold | Bid: $4/lb | Weight: 629 lbs | Buyer: Williams Energy
BEEF: 15 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Addie Wilson | Bid: $16.25/lb* | Weight: 1,345 lbs | Buyer: Border Patrol, Sarchione Chevrolet;
GRAND CHAMPION CARCASS BEEF: Grace Henderson | Bid: $5.25/lb* | Weight: 878 lbs | Buyer: Martin & Vicki Yoder;
RESERVE CHAMPION CARCASS BEEF: Gauge Trimmer | Bid: $6/lb*| Weight: 670 lbs | Buyer: ATK Farms; RATE OF GAIN: Ashlynne Corder
Auctioneers and Ringmen: Billy Birney, Steve Birney, John Birney, Darrell Watson and Steve Cronebaugh; Fair Princess: Harper Koch; Fair Prince: Rory Birney; Fair Duchess: Bristol Tipton; Fair Duke: Jayden Bardall; Fair Queen: Bri Sellers
*new sale record