2026 Harrison County Junior Fair results

By -
0
1
GRAND CHAMPION MARKET HOG: ADDIE WILSON

Sale date: June 26, 2026

Sale total: $572,865.05

RABBITS: 43 LOTS

GRAND CHAMPION: Nora Jackson | Bid: $3,000* | Buyers: Williams Energy, Williams Energy Gathering;
RESERVE CHAMPION: Rory Birney | Bid: $2,500* | Buyers: D & J Sales & Service and Kelley Farms

DUCKS: 35 LOTS

GRAND CHAMPION: Brasen Bryant | Bid: $3,500 | Buyer: Woodsfield Savings Bank;
RESERVE CHAMPION: Cael Bryant | Bid: $2,100 | Buyer: Gulfport Energy Corporation

CHICKENS: 30 LOTS

GRAND CHAMPION: Max Snyder | Bid: $2,500 | Buyer: WVU Medicine Harrison Community Hospital;
RESERVE CHAMPION: Andrew Sliva | Bid: $1,500 | Buyer: Esther & Lamont McCoy

TURKEYS: 34 LOTS

GRAND CHAMPION: Knox McKibben | Bid: $1,950 | Buyer: Billy Birney Auctioneer;
RESERVE CHAMPION: Sophie Sullivan | Bid: $1,600 | Buyer: Williams Energy

GOATS: 65 LOTS

GRAND CHAMPION: Ava Huffman | Bid: $2,700 | Buyers: Border Patrol and D & E Electric;
RESERVE CHAMPION: Dusta Ryder | Bid: $2,200* | Buyers: Border Patrol and Young Show Cattle

LAMBS: 25 LOTS

GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Neely Ryder | Bid: $2,500* | Buyers: Clay’s Drive In and D & J Sales & Service;
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: Gillian George | Bid: $1,900* | Buyer: Willoughby Land Services LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Savannah Valdinger | Bid: $2,500* | Buyer: James Valdinger;
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Logan Moore | Bid: $1,750* | Buyers: D & J Sales & Service and Toland Trucking Inc

HOGS: 128 LOTS

GRAND CHAMPION MARKET HOG: Addie Wilson | Bid: $30/lb | Weight: 267 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet;
RESERVE CHAMPION MARKET HOG: Jaiden Pelegreen | Bid: $20.75/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: Mockingbird Farms LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Graydon Murral | Bid: $15/lb* | Weight: 208 lbs | Buyers: Clark Kirkland Barr Funeral Home Inc and Clint Barr Harrison County Auditor;
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Nellie Patterson | Bid: $16.25/lb* | Weight: 169 lbs | Buyer(s): Brightside Junction/Tavern

FEEDER CALVES: 8 LOTS

GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Grace Henderson | Bid: $5.65/lb* | Weight: 661 lbs | Buyer: CB Show Cattle;
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Jemma Arnold | Bid: $4/lb | Weight: 629 lbs | Buyer: Williams Energy

BEEF: 15 LOTS

GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Addie Wilson | Bid: $16.25/lb* | Weight: 1,345 lbs | Buyer: Border Patrol, Sarchione Chevrolet;
GRAND CHAMPION CARCASS BEEF: Grace Henderson | Bid: $5.25/lb* | Weight: 878 lbs | Buyer: Martin & Vicki Yoder;
RESERVE CHAMPION CARCASS BEEF: Gauge Trimmer | Bid: $6/lb*| Weight: 670 lbs | Buyer: ATK Farms; RATE OF GAIN: Ashlynne Corder

Harrison County Fair champions
1 of 22
GRAND CHAMPION MARKET RABBITS: NORA JACKSON
RESERVE CHAMPION MARKET RABBITS: RORY BIRNEY
GRAND CHAMPION MARKET CHICKENS: MAX SNYDER
RESERVE CHAMPION MARKET DUCKS: CAEL BRYANT
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: ADDIE WILSON
RESERVE CHAMPION MARKET CHICKENS: ANDREW SLIVA
GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: KNOX MCKIBBEN
RESERVE CHAMPION MARKET TURKEY: SOPHIE SULLIVAN
GRAND CHAMPION CARCASS BEEF: GRACE HENDERSON
RESERVE CHAMPION CARCASS BEEF: GAUGE TRIMMER
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: GRACE HENDERSON
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: JEMMA ARNOLD
GRAND CHAMPION MARKET HOG: ADDIE WILSON
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: NEELY RYDER
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: GRAYDON MURRAL
RESERVE CHAMPION MARKET HOG: JAIDEN PELEGREEN
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: NELLIE PATTERSON
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: GILLIAN GEORGE
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: SAVANNAH VALDINGER
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: LOGAN MOORE
RESERVE CHAMPION MARKET GOAT: DUSTA RYDER
GRAND CHAMPION MARKET GOAT: AVA HUFFMAN

Auctioneers and Ringmen: Billy Birney, Steve Birney, John Birney, Darrell Watson and Steve Cronebaugh; Fair Princess: Harper Koch; Fair Prince: Rory Birney; Fair Duchess: Bristol Tipton; Fair Duke: Jayden Bardall; Fair Queen: Bri Sellers

*new sale record

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY