Beaver County Stockman’s Club Sale at Hookstown Fair (Pa.)

AUG. 28, 2026 | SALE TOTAL: $287,405.55 | TOTAL LOTS: 158
STEER: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Lyla Tetrault | Bid: $5/lb | Weight: 1380 lbs | Buyer: Ergon- Randy Swartzmiller;
RESERVE CHAMPION: Henley Heinlein | Bid: $7/lb | Weight: 1350 lbs | Buyer: South Side Garage
HOG: 55 LOTS
GRAND CHAMPION: Soffia Pugh| Bid: $10/lb | Weight: 264 lbs | Buyer: Murray Farm- Melvin & Heather Brown;
RESERVE CHAMPION: Soffia Pugh | Bid: $10/lb | Weight: 284 lbs | Buyer: Brandon Mango with Elite Gasfield Services
RABBITS: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Soffia Pugh | Bid: $14/lb | Weight: 13.5 lbs | Buyer: Cox’s Ag Services, LLC;
RESERVE CHAMPION: Jonah Hickman | Bid: $11/lb | Weight: 16.7 lbs | Buyer: Uncle Sonny’s Ice Cream
TURKEY: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Jonah Hickman | Bid: $13/lb | Weight: 46.6 lbs | Buyer: Jason’s Station;
RESERVE CHAMPION: Elsie Berg | Bid: $30/lb | Weight: 31.6 lbs | Buyer: Elizabeth MacLaughlin
CHICKENS: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Sadie Wnoroski | Bid: $27/lb | Weight: 27.4 lbs | Buyer: Cox’s Ag Service, LLC;
RESERVE CHAMPION: Tyler Heinlein | Bid: $25/lb | Weight: 30.8 lbs | Buyer: Deb & Eric McGrath
LAMB: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Audrey Parsons | Bid: $11/lb | Weight: 139 lbs | Buyer: Crouse Farm- Lew and Debbie Crouse;
RESERVE CHAMPION: Kelly Tingler | Bid: $8/lb | Weight: 146 lbs | Buyer: Roger’s Feed Mill
GOAT: 32 LOTS
GRAND CHAMPION: Kassidy Tingler | Bid: $12/lb | Weight: 92 lbs | Buyer: Diamond L Livestock;
RESERVE CHAMPION: Kassidy Tingler | Bid: $10/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: Dylan Briggs