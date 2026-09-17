Beaver County Stockman’s Club Sale at Hookstown Fair (Pa.)

By -
0
25
GRAND CHAMPION STEER: LYLA TETRAULT

AUG. 28, 2026 | SALE TOTAL: $287,405.55 | TOTAL LOTS: 158

STEER: 22 LOTS

GRAND CHAMPION: Lyla Tetrault | Bid: $5/lb | Weight: 1380 lbs | Buyer: Ergon- Randy Swartzmiller;
RESERVE CHAMPION: Henley Heinlein | Bid: $7/lb | Weight: 1350 lbs | Buyer: South Side Garage

HOG: 55 LOTS

GRAND CHAMPION: Soffia Pugh| Bid: $10/lb | Weight: 264 lbs | Buyer: Murray Farm- Melvin & Heather Brown;
RESERVE CHAMPION: Soffia Pugh | Bid: $10/lb | Weight: 284 lbs | Buyer: Brandon Mango with Elite Gasfield Services

RABBITS: 8 LOTS

GRAND CHAMPION: Soffia Pugh | Bid: $14/lb | Weight: 13.5 lbs | Buyer: Cox’s Ag Services, LLC;
RESERVE CHAMPION: Jonah Hickman | Bid: $11/lb | Weight: 16.7 lbs | Buyer: Uncle Sonny’s Ice Cream

TURKEY: 7 LOTS

GRAND CHAMPION: Jonah Hickman | Bid: $13/lb | Weight: 46.6 lbs | Buyer: Jason’s Station;
RESERVE CHAMPION: Elsie Berg | Bid: $30/lb | Weight: 31.6 lbs | Buyer: Elizabeth MacLaughlin

CHICKENS: 13 LOTS

GRAND CHAMPION: Sadie Wnoroski | Bid: $27/lb | Weight: 27.4 lbs | Buyer: Cox’s Ag Service, LLC;
RESERVE CHAMPION: Tyler Heinlein | Bid: $25/lb | Weight: 30.8 lbs | Buyer: Deb & Eric McGrath

LAMB: 21 LOTS

GRAND CHAMPION: Audrey Parsons | Bid: $11/lb | Weight: 139 lbs | Buyer: Crouse Farm- Lew and Debbie Crouse;
RESERVE CHAMPION: Kelly Tingler | Bid: $8/lb | Weight: 146 lbs | Buyer: Roger’s Feed Mill

GOAT: 32 LOTS

GRAND CHAMPION: Kassidy Tingler | Bid: $12/lb | Weight: 92 lbs | Buyer: Diamond L Livestock;
RESERVE CHAMPION: Kassidy Tingler | Bid: $10/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: Dylan Briggs

1 of 14
GRAND CHAMPION CHICKENS: SADIE WNOROSKI
GRAND CHAMPION GOAT: KASSIDY TINGLER
GRAND CHAMPION HOG: SOFFIA PUGH
GRAND CHAMPION LAMB: AUDREY PARSONS
GRAND CHAMPION RABBITS: SOFFIA PUGH
GRAND CHAMPION STEER: LYLA TETRAULT
GRAND CHAMPION TURKEY: JONAH HICKMAN
RESERVE CHAMPION CHICKENS: TYLER HEINLEIN
RESERVE CHAMPION GOAT: KASSIDY TINGLER
RESERVE CHAMPION HOG: SOFFIA PUGH
RESERVE CHAMPION LAMB: KELLY TINGLER
RESERVE CHAMPION RABBITS: JONAH HICKMAN
RESERVE CHAMPION STEER: HENLEY HEINLEIN
RESERVE CHAMPION TURKEY: ELSIE BERG

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY