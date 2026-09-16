Ashtabula County Junior Fair Market Animal Sale

Aug. 15, 2026 | SALE TOTAL: $720,608.05 | TOTAL LOTS: 301
MARKET STEERS: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Audrey Bradbury | Bid: $5.75/lb | Weight: 1340 lbs | Buyer: Jackson Steel Erectors LLC; RESERVE CHAMPION: Joslynn Newbold | Bid: $8/lb | Weight: 1430 lbs | Buyer: Morris Beverage III, Lake County Commissioner
MARKET STEER CARCASS: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Haley Bradbury | Bid: $7.75/lb | Weight: 852 lbs | Buyer: Cleveland Aluminum Inc.; RESERVE CHAMPION: Harper Lawson | Bid: $7/lb | Weight: 866 lbs | Buyer: Reel’s Auto Sales
BEEF FEEDERS: 19 LOTS
GRAND CHAMPION: Bentley March | Bid: $6/lb | Weight: 604 lbs | Buyer: Fowlers Forage and Farms; RESERVE CHAMPION: Haley Bradbury | Bid: $8/lb | Weight: 435 lbs | Buyer: Bradbury Farms
CHEESE BASKETS: 4 LOTS
GRAND CHAMPION:Michael McNish | Bid: $2,050 | Buyer: Sheriff Bill Niemi; RESERVE CHAMPION: Delaney Remillard | Bid: $2,000 | Buyer: OK Brugmann Concrete
DAIRY BEEF FEEDERS: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Jamison Comp | Bid: $4.75/lb | Weight: 754 lbs | Buyer: Les Brenneman; RESERVE CHAMPION: Aaliyah Bilbery-Fuentes | Bid: $4.50/lb | Weight: 473 lbs | Buyer: Justin & Cheyenne Butler
DAIRY STEERS: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Emma Britton | Bid: $9/lb | Weight: 1440 lbs | Buyer: Sue Horn; RESERVE CHAMPION: David Sharpe | Bid: $4.50/lb | Weight: 1185 lbs | Buyer: Boggs Family
DAIRY STEER CARCASS: 9 LOTS
GRAND CHAMPION: Ben Zaebst | Bid: $5/lb | Weight: 810 lbs | Buyer: Tammy Morrison; RESERVE CHAMPION: MaKenzie Springer | Bid: $4.75/lb | Weight: 784 lbs | Buyer: Snyder’s Collission Center
MARKET DUCKS: 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Colin Atwell | Bid: $100/lb | Weight: 19.2 lbs | Buyer: Morris Beverage III, Lake County Commissioner; RESERVE CHAMPION: Emma Berrier | Bid: $45/lb | Weight: 13.6 lbs | Buyer: Bearclaw Masonry and Construction
MARKET DUCK CARCASS: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Colin Atwell | Bid: $47.50/lb | Weight: 11.4 lbs | Buyer: Northeast Equine Veterinary Service; RESERVE CHAMPION: Ashlynn Dickey | Bid: $22.50/lb | Weight: 8.5 lbs | Buyer: The Gray Barn Co
MARKET GOATS: 12 LOTS
GRAND CHAMPION: Khloe DeFazio | Bid: $9.50/lb | Weight: 90 lbs | Buyer: Northeast Equine Veterinary Service; RESERVE CHAMPION: Anthony Beninato | Bid: $7.75/lb | Weight: 64 lbs | Buyer: Yuhasz Brothers
MARKET GOAT CARCASS: 3 LOTS
GRAND CHAMPION: Elijah Butcher | Bid: $51/lb | Weight: 34 lbs | Buyer: Cherry Valley Show Pigs & Trumbull County Hartwoods; RESERVE CHAMPION: Anthony Beninato | Bid: $25/lb | Weight: 31 lbs | Buyer: Yuhasz Brothers
MARKET HOGS: 60 LOTS
GRAND CHAMPION & GRAND CHAMPION BARROW: Taylor Ellsworth | Bid: $9.50/lb | Weight: 284 lbs | Buyer: Reel’s Auto Sales; RESERVE CHAMPION & GRAND CHAMPION GILT: Colton Konopinski | Bid: $10/lb | Weight: 269 lbs | Buyer: Dr. Dennis Benton; RESERVE CHAMPION GILT: Brycen Lautanen | Bid: $11.50/lb | Weight: 258 lbs | Buyer: Grade Line Inc.; RESERVE CHAMPION BARROW: Lane Myers | Bid: $5.50/lb | Weight: 279 lbs | Buyer: Middlefield Banking
HOG CARCASS: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Caleb Farmer | Bid: $9/lb | Weight: 178 lbs | Buyer: Brenda Hanson; RESERVE CHAMPION: Isabelle Thoms | Bid: $9.50/lb | Weight: 193 lbs | Buyer: Pizza Joes – Terry Caldwell
MARKET LAMBS: 33 LOTS
GRAND CHAMPION: Kinely Rice | Bid: $25/lb | Weight: 132 lbs | Buyer: Meaney Farms; RESERVE CHAMPION: MacKenzie Brown | Bid: $35/lb | Weight: 115 lbs | Buyer: Brown Sprinkler Service
LAMB CARCASS: 14 LOTS
GRAND CHAMPION & OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR: Paige Gersper | Bid: $50/lb | Weight: 64 lbs | Buyer: Cherry Valley Show Pigs & Trumbull County Hardwoods; RESERVE CHAMPION: Carson Locher | Bid: $25/lb | Weight: 66 lbs | Buyer: Conneaut Dairy Queen; GRAND CHAMPION: Addison Ashcraft | Bid: $17.50/lb | Weight: 53 lbs | Buyer: Altmeyer’s Trailer Sales; RESERVE CHAMPION: Ceira Murphy | Bid: $17.50/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: State Rep. Sarah Fowler Arthur
MARKET CHICKENS: 24 LOTS
GRAND CHAMPION: Julia Fallon | Bid: $42.50/lb | Weight: 29.38 lbs | Buyer: Judge Marianne Sezon; RESERVE CHAMPION: Parker Hagerdon | Bid: $87.50/lb | Weight: 31.1 lbs | Buyer: Larson Trucking
MARKET CHICKEN CARCASS: 3 LOTS
GRAND CHAMPION: Baylee Oskin | Bid: $40/lb | Weight: 21.6 lbs | Buyer: Johnson’s Farm; RESERVE CHAMPION: Alana Musgrave | Bid: $42.50/lb | Weight: 21.24 lbs | Buyer: Dream Big Meadows
MEAT RABBITS: 2 LOTS
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR: Ava Richter | Bid: $100/lb | Weight: 13.1 lbs | Buyer: Commissioner Kathryn Whittington; SECOND PLACE: Brandi Cloonan | Bid: $75/lb | Weight: 16.94 lb | Buyer: Streets Family Farm
MARKET TURKEYS: 33 LOTS
GRAND CHAMPION: Kayedence Champlin | Bid: $42.50/lb | Weight: 53.2 lbs | Buyer: Nick Heck; RESERVE CHAMPION: Riley Myers | Bid: $27.50/lb | Weight: 52.40 lbs | Buyer: Bearclaw Masonry and Construction
MARKET TURKEY CARCASS: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Andy Hudak | Bid: $12.50/lb | Weight: 41.04 lbs | Buyer: Chloe Cusano; RESERVE CHAMPION: Ainsley Ruck | Bid: $10/lb | Weight: 40.86 lbs | Buyer: Brenda Hanson