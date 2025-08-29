2025 Butler County Junior Livestock Sale (Butler Farm Show)

GRAND CHAMPION MARKET HOG: RYLEE COLTERYAHN

AUG. 7, 2025 | SALE TOTAL: $400,801.75 | TOTAL LOTS: 180

STEERS: 25 LOTS

GRAND CHAMPION: Maggie Schwalm | Bid: $5.50/lb | Weight: 1,365 lbs | Buyer: John & Caroleann Krelow; RESERVE CHAMPION: Clara Filges | Bid: $5.50/lb | Weight: 1,245 lbs | Buyer: Slater’s Meats

HOGS: 61 LOTS

GRAND CHAMPION: Rylee Colteryahn | Bid: $30/lb | Weight: 277 lbs | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.; RESERVE CHAMPION: Emma McConnell | Bid: $17.50/lb | Weight: 267 lbs | Buyer: Thoroughbred Construction Group, LLC

LAMBS: 51 LOTS

GRAND CHAMPION: Adalynn Guiher | Bid: $36/lb | Weight: 145 lbs | Buyer: Penn Energy Resources; RESERVE CHAMPION: Johanna Shuler | Bid: $15/lb | Weight: 138 lbs | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.

MARKET GOATS: 19 LOTS

GRAND CHAMPION: Jeana Maxwell | Bid: $45/lb | Weight: 77 lbs | Buyer: Butler Agway; RESERVE CHAMPION: Emma McConnell | Bid: $20/lb | Weight: 109 lbs | Buyer: Fairground Market – Tom Taylor

RABBITS: 5 PENS OF 3

GRAND CHAMPION: Caleb Blasko | Bid: $2,600 | Buyer: Hampton Mechanical, Inc.; RESERVE CHAMPION: Teagan Bowers | Bid: $1,500 | Buyer: Krill Recycling & McKinney Hauling and Excavating Inc.

POULTRY: 17 PENS OF 3

GRAND CHAMPION: Sam Walowen | Bid: $1,400 | Buyer: Portersville Family Practice; RESERVE CHAMPION: Matthew Bauer | Bid: $2,000 | Buyer: Krill Recycling

Auctioneers and Ringmen: Don Braham, Roger Croll, Beth Hillmar and Mitchell Kerr

