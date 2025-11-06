2025 Wayne County Junior Fair Sale Results

SEPT. 10 AND 11, 2025 | SALE TOTAL: $2.02 MILLION
MARKET BEEF
GRAND CHAMPION OVERALL MARKET BEEF STEER: Chase Wharton | Bid: $8.50/lb | Buyer: Feikert Sand & Gravel; RESERVE CHAMPION OVERALL MARKET BEEF STEER: Kya Csapo | Bid: $8.50/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus
GRAND CHAMPION WAYNE COUNTY BORN BRED & RAISED STEER: Kaitlynn Baker | Bid: $9.50/lb | Buyer: Flinner Drilling, Morris Oil Co LLC, Steve & Peggy Andrews and Wharton Excavating; RESERVE CHAMPION WCBBR STEER: Claira Smith | Bid: $6.50/lb | Buyer: Kimble Recycling & Disposal
BEEF CARCASS STEER
GRAND CHAMPION BEEF CARCASS STEER: Haley Caldwell | Bid: $8.50/lb | Buyer: Certified Angus Beef; RESERVE CHAMPION BEEF CARCASS STEER: Gage Imhoff | Bid: $8.50/lb | Buyer: Cochrell Financial Advisors
DAIRY BEEF
GRAND CHAMPION: Haley Caldwell | Bid: $5.50/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; RESERVE CHAMPION: Javen Jentes | Bid: $5/lb | Buyer: Dave Uhler Excavating
GRAND CHAMPION CARCASS STEER: Lyla Ramsier | Bid: $4.25/lb | Buyer: CRW Freight Mgmt. Services Inc.; RESERVE CHAMPION CARCASS STEER: Ashley Stands | Bid: $5.10/lb | Buyer: J.N. Steiner Excavating
GOATS
GRAND CHAMPION OVERALL MEAT MARKET GOAT: Olivia Stoudmire | Bid: $5,600 | Buyer: Twin Oaks Dermatology & Eye Surgery and Workhorse Trucking and Excavating; RESERVE OVERALL MEAT MARKET GOAT/WCBBR CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Madicyn Rupp | Bid: $1,900 | Buyer: Walcrest Properties; RESERVE CHAMPION WCBBR MEAT MARKET GOAT: Aubri Lingle | Bid: $1,500 | Bid: Becker Farms Trucking
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Matthew Taylor | Bid: $1,000 | Buyer: Cleveland Road Animal Hospital; RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Kinslee Rupp | Bid: $1,000 | Buyer: The Grainery of Sterling;
GRAND CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET GOAT/WCBBR CHAMPION DAIRY GOAT: Greenly Burns | Bid: $800 | Buyer: Santmyer Energy, and Smetzer Tire; RESERVE CHAMPION OVERALL DAIRY MARKET GOAT: Ashley Stands | Bid: $700 | Buyer: SHM Welding & Fabrication; RESERVE CHAMPION WCBBR DAIRY MARKET GOAT: Julianna Varno | Bid: $900 | Buyer: Kevin & Marcia Trent
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION OVERALL MARKET LAMB: Brock Shearer | Bid: $32.50/lb | Buyer: Weaver Livestock; RESERVE CHAMPION OVERALL MARKET LAMB: Brynn Shearer | Bid: $26/lb | Buyer: Andrews Auctioneers, GE Baker Construction, Schwanger’s Pumpkins, Ring Out (Flex Tran), Stierwalt Superflex and Champion Choice Lamb Camps; WCBBR GRAND MARKET LAMB: Brynn Shearer | Bid: $26/lb | Buyer: Andrews Auctioneers, GE Baker Construction, Schwanger’s Pumpkins, Ring Out (Flex Tran), Stierwalt Superflex and Champion Choice Lamb Camps; WCBBR RESERVE MARKET LAMB: Charles Gortner | Bid: $12/lb | Buyer: Wharton Excavating
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Owen Bailey | Bid: $30/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Wade Ubelhart Bid: $12/lb | Buyer: Jeffrey Brest
POULTRY
GRAND CHAMPION CHICKEN MEAT PEN: Isaac Boston | Bid: $3,800 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; RESERVE CHAMPION CHICKEN MEAT PEN: Brielle Boston | Bid: $3,400 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus
GRAND CHAMPION MEAT DUCK: Ty Rohr | Bid: $1,700 | Buyer: CRW Freight Mgmt Services Inc, Santmyer Energy, Smetzer Tire; RESERVE CHAMPION MEAT DUCK: Landon Wolf | Bid: $1,300 | Buyer: Santmyer Energy
GRAND CHAMPION MEAT TURKEY: Brodric Flinner | Bid: $3,300 | Flinner & Sons Water Service LLC; RESERVE CHAMPION MEAT TURKEY: Samuel Ediger | Buyer: Gregg Orthodontics | Bid: $2,250
GRAND CHAMPION MEAT GOOSE: Kennedy Wolf | Bid: $700 | Buyer: Leppo Inc.; RESERVE CHAMPION MEAT GOOSE: Landon Wolf | Bid: $700 | Buyer: Clint & Dee Walenciak
MARKET RABBIT
GRAND CHAMPION MEAT PEN: Jillian Johnson | Bid: $850 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Paisley Brennstuhl | Bid: $1,801 | Buyer: Jim & Ann Obrecht Farm
WCBBR GRAND CHAMPION MEAT RABBIT PEN: Rowan McIntire | Bid: $2,000 | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; WCBBR RESERVE CHAMPION MEAT RABBIT PEN: Jasmine Stoller | Bid: $3,000 | Buyer: Stoney Creek Landscaping
MARKET SWINE
GRAND OVERALL MARKET HOG: Reece Gasser | Bid: $19/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; RESERVE OVERALL MARKET HOG: Elliot Andrews | Bid: $35/lb | Buyer: Clothing Warehouse Everything Surplus; WCBBR GRAND MARKET HOG: Luke Walenciak | Bid: $35/lb | Buyer: Pallotta Ford Lincoln; WCBBR RESERVE MARKET HOG: Chase Wharton | Bid: $23/lb | Buyer: M & S Martin Farms