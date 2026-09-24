2026 Belmont County Junior Fair Sale results

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GRAND CHAMPION MARKET DUCKS: AIDAN GIFFIN

SEPT. 10, 2026 | SALE TOTAL: $904,429.80 | TOTAL LOTS: 426

MARKET STEER

GRAND CHAMPION: Jenner Liberati | Bid: $10.50/lb | Weight: 1350 lbs | Buyer: Johnson Boiler Works;
RESERVE CHAMPION: Emma Welch | Bid: $10/lb | Weight: 1410 lbs | Buyer: Gulfport Energy

MARKET HOG

GRAND CHAMPION: Bradli Messenger | Bid: $26/lb | Weight: 286 lbs | Buyer: Dwight Shugert / Shugert Farms;
RESERVE CHAMPION: Ronald Duvall | Bid: $18/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: EQT Corporation

MARKET LAMB

GRAND CHAMPION: Keenan White | Bid: $14.50/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: Gulfport Energy;
RESERVE CHAMPION: Ella Piertranton | Bid: $20/lb | Weight: 138 lbs | Buyers: Luyster Livestock, Trails End Farm, Leon Cattle Company, Dylan Crall Auctioneer and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor

MARKET GOAT

GRAND CHAMPION: Ella Gipson | Bid: $31/lb | Weight: 85 lbs | Buyer: 4R Backyard Show Goats and Luyster Livestock;
RESERVE CHAMPION: Mariah Weiss | Bid: $30/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: Gallagher & Sons Monuments

MARKET RABBITS (PEN OF 3)

GRAND CHAMPION: Kyleigh Hosley | Bid: $6,500 | Buyer: Smitty’s Septic Service;
RESERVE CHAMPION: Adelyn White | Bid: $1,000 | Buyer: Woodsfield Savings Bank

MARKET TURKEY

GRAND CHAMPION: Maggie Schnegg | Bid: $1,800 | Buyer: Daryl & Sue Ward;
RESERVE CHAMPION: George Brukhart | Bid: $1,100 | Buyer: Joe’s Tire Commercial

MARKET BROILERS

GRAND CHAMPION: Noah Tingler | Bid: $1,100 | Buyer: Webanco Barnesville and Joe’s Tire Commercial;
RESERVE CHAMPION: Trey Bethel | Bid: $950 | Buyer: Williams Energy

GEESE (PEN OF 2)

GRAND CHAMPION: George Burkhart | Bid: $1,550 | Buyer: EQT Corporation;
RESERVE CHAMPION: Keenan White | BID: $1,100 | Buyer: Cambridge Reality & Investments and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor

MARKET DUCKS

GRAND CHAMPION: Aidan Giffin | Bid: $1,100 | Buyer: Cambridge Reality & Investments and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor;
RESERVE CHAMPION: Emma Gaston | Bid: $1,100 | Buyer: Randall L Gallagher Memorials

DAIRY FEEDER

CHAMPION: Heidi Moore | Bid: $6/lb | Weight: 520 lbs | Buyer: Kirke’s Ice Cream

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GRAND CHAMPION MARKET BROILERS: NOAH TINGLER
RESERVE CHAMPION MARKET BROILERS: TREY BETHEL
GRAND CHAMPION MARKET DUCKS: AIDAN GIFFIN
RESERVE CHAMPION MARKET DUCKS: EMMA GASTON
GRAND CHAMPION MARKET GOAT: ELLA GIPSON
RESERVE CHAMPION MARKET GOAT: MARIAH WEISS
GRAND CHAMPION PEN OF TWO GEESE: GEORGE BURKHART
RESERVE CHAMPION PEN OF 2 GEESE: KEENAN WHITE
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: KEENAN WHITE
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: ELLA PIETRANTON
GRAND CHAMPION PEN OF THREE MARKET RABBITS: KYLEIGH HOSLEY
RESERVE CHAMPION PEN OF THREE MARKET RABBITS: ADELYN WHITE
GRAND CHAMPION MARKET STEER: JENNER LIBERATI
RESERVE CHAMPION MARKET STEER: EMMA WELCH
GRAND CHAMPION MARKET HOG: BRADLI MESSENGER
GRAND CHAMPION MARKET TURKEY: MAGGIE SCHNEGG
RESERVE CHAMPION MARKET TURKEY: GEORGE BRUKHART
CHAMPION DAIRY FEEDER: HEIDI MOORE

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