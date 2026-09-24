2026 Belmont County Junior Fair Sale results

SEPT. 10, 2026 | SALE TOTAL: $904,429.80 | TOTAL LOTS: 426
MARKET STEER
GRAND CHAMPION: Jenner Liberati | Bid: $10.50/lb | Weight: 1350 lbs | Buyer: Johnson Boiler Works;
RESERVE CHAMPION: Emma Welch | Bid: $10/lb | Weight: 1410 lbs | Buyer: Gulfport Energy
MARKET HOG
GRAND CHAMPION: Bradli Messenger | Bid: $26/lb | Weight: 286 lbs | Buyer: Dwight Shugert / Shugert Farms;
RESERVE CHAMPION: Ronald Duvall | Bid: $18/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: EQT Corporation
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION: Keenan White | Bid: $14.50/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: Gulfport Energy;
RESERVE CHAMPION: Ella Piertranton | Bid: $20/lb | Weight: 138 lbs | Buyers: Luyster Livestock, Trails End Farm, Leon Cattle Company, Dylan Crall Auctioneer and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor
MARKET GOAT
GRAND CHAMPION: Ella Gipson | Bid: $31/lb | Weight: 85 lbs | Buyer: 4R Backyard Show Goats and Luyster Livestock;
RESERVE CHAMPION: Mariah Weiss | Bid: $30/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: Gallagher & Sons Monuments
MARKET RABBITS (PEN OF 3)
GRAND CHAMPION: Kyleigh Hosley | Bid: $6,500 | Buyer: Smitty’s Septic Service;
RESERVE CHAMPION: Adelyn White | Bid: $1,000 | Buyer: Woodsfield Savings Bank
MARKET TURKEY
GRAND CHAMPION: Maggie Schnegg | Bid: $1,800 | Buyer: Daryl & Sue Ward;
RESERVE CHAMPION: George Brukhart | Bid: $1,100 | Buyer: Joe’s Tire Commercial
MARKET BROILERS
GRAND CHAMPION: Noah Tingler | Bid: $1,100 | Buyer: Webanco Barnesville and Joe’s Tire Commercial;
RESERVE CHAMPION: Trey Bethel | Bid: $950 | Buyer: Williams Energy
GEESE (PEN OF 2)
GRAND CHAMPION: George Burkhart | Bid: $1,550 | Buyer: EQT Corporation;
RESERVE CHAMPION: Keenan White | BID: $1,100 | Buyer: Cambridge Reality & Investments and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor
MARKET DUCKS
GRAND CHAMPION: Aidan Giffin | Bid: $1,100 | Buyer: Cambridge Reality & Investments and Tyler Faulk Auctioneer & Realtor;
RESERVE CHAMPION: Emma Gaston | Bid: $1,100 | Buyer: Randall L Gallagher Memorials
DAIRY FEEDER
CHAMPION: Heidi Moore | Bid: $6/lb | Weight: 520 lbs | Buyer: Kirke’s Ice Cream