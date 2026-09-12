2026 Lawrence County 4-H and FFA Junior Livestock Sale results

AUG. 22, 2026 | SALE TOTAL: $358,377.30 | TOTAL LOTS: 218
MARKET BEEF: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Reagan Miller | Bid: $6/lb | Weight: 1330 lbs | Buyer: Molloy Law;
RESERVE CHAMPION: Kaiden Bennett | Bid: $5/lb | Weight: 1377 lbs | Buyer: Crane Room Grille;
GRAND CHAMPION CARCASS BEEF: Tori Davis | Bid: $4/lb | Weight: 1440 lbs | Buyer: Weber Catering & The Venue, webercateringandevents.com;
RESERVE CHAMPION CARCASS BEEF: Parker McCrumb | Bid:$5/lb | Weight : 1367 lbs | Buyer: Apple Grove Vet Clinic
MARKET GOAT: 43 LOTS
GRAND CHAMPION: Haley Porada | Bid: $10/lb | Weight: 90 lbs | Buyer: Apple Grove Vet Clinic, Sharp Veterinary Services;
RESERVE CHAMPION: Alexis Sherry | Bid: $25/lb | Weight: 97 lbs | Buyer: Beth Hillmar Auctioneer, Dochaven Genetics, N.W. Sales Company LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Eli Priscilla | Bid: $10/lb | Weight: 74 lbs | Buyer: Ellwood City Forge;
RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Chase Priscilla | Bid: $11/lb | Weight: 95 lbs | Buyer: Brian and Jen Fedrizzi
MARKET HOG: 76 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaiden Bennett | Bid: $5.75/lb | Weight: 277 lbs | Buyer: Crane Room Grille;
RESERVE CHAMPION: Lincoln Miller | Bid: $4.50/lb | Weight: 279 lbs | Buyer: Molloy Law;
GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Brandon Nicklas, Jr. | Bid: $4/lb | Weight: 238 lbs | Buyer: Grassycrest Farm;
RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Ellyson Burkett | Bid: $5.50/lb | Weight: 276 lbs | Buyer: Michael Krisuk Ameriprise Financial
MARKET LAMB: 44 LOTS
GRAND CHAMPION: Haley Porada | Bid: $15/lb | Weight: 149 lbs | Buyer: Apple Grove Vet Clinic;
RESERVE CHAMPION: Danica Fisher | Bid: $22/lb | Weight: 149 lbs | Buyers: Dr. Jeff and Brenda McKissick, Jerry and Melanie Fisher, Sharp Veterinary Services;
GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Alexis Hufnagel | Bid: $4.75/lb | Weight: 133 lbs | Buyer: Amerikohl Mining, Inc.;
RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Marshall Whiting | Bid: $13/lb | Weight: 107 lbs | Buyer: Don and Edy Hoye
MARKET POULTRY: 13 PENS
GRAND CHAMPION ROASTERS: Madeline Green | Bid: $700 | Buyer: WD Jones Contracting, Inc.;
RESERVE CHAMPION ROASTERS: Leslie London | Bid: $800 | Buyer: McClymonds Supply + Transit;
GRAND CHAMPION BROILERS: Piper Hiser | Bid: $500 | Buyer: Duke Whiting Auctioneer;
RESERVE CHAMPION BROILERS: Alexis Hufnagel | Bid: $700 | Buyer: Jon & Chelsey Shingler
MARKET RABBITS: 9 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET ROASTER: Bobbie-Jo Morrison | Bid: $400 | Buyer: Miller Family Club Lambs;
RESERVE CHAMPION MARKET ROASTER: Elise Way | Bid: $350 | Buyer: Cunningham Auctioneers;
GRAND CHAMPION MARKET RABBIT PEN: Aleah Mason | Bid: $350 | Buyer: Ellwood City Forge;
RESERVE CHAMPION MARKET RABBIT PEN: Bobbie-Jo Morrison | Bid: $225 | Buyer: Twisted Tails Farm
MARKET TURKEY: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Riley McGraw | Bid: $650 | Buyer: Crolls Mills Auction;
RESERVE CHAMPION: Riley McGraw | Bid: $450 | Buyer: The Ferringer Family
Photographer: Hudson Photography