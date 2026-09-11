2026 Venango Co. Junior Livestock & Cheese Yield Auction results

AUG. 7, 2026 | SALE TOTAL: $473,282.80 | TOTAL LOTS: 205 LOTS
BEEF: 37 LOTS
GRAND CHAMPION: Brandon Deeter | Bid: $5.70/lb | Weight: 1269 lbs | Buyer: Pepro;
RESERVE CHAMPION: Easton Morrow | Bid: $5.70/lb | Weight: 1313 lbs | Buyers: Gardinier- Warren Funeral Home and Furever Friends Pet Cremation Center;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Jenna Gahr | Bid: $4.50/lb | Weight: 1354 lbs | Buyer: Village Auto
SWINE: 105 LOTS
GRAND CHAMPION: Heidi Blake | Bid: $6/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: Clintonville Vol Fire Department;
RESERVE CHAMPION AND CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Connor Morrow | Bid: $6.50/lb | Weight: 263 lbs | Buyer: Allegheny Toyota
GOAT: 16 LOTS
GRAND CHAMPION: Brayden Warner | Bid: $8.25/lb | Weight: 95 lbs | Village Auto;
RESERVE CHAMPION: Kenlee Master | Bid: $19/lb | Weight: 92 lbs | Paul Marsh;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Lilly Rice | Bid: $9/lb | Weight: 92 lbs | Buyer: Village Auto
LAMB: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Jenna Gahr | Bid: $14/lb | Weight: 147 lbs | Buyer: Tristann’s Sparkle Squad;
RESERVE CHAMPION: Dylan Allaman | Bid: $12/lb | Weight: 145 lbs | Buyer: McKissick Logging, LLC;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Carley Fenstermaker | Bid: $11/lb | Weight: 160 lbs | Buyer: Knox Country Farm Supply Inc
RABBITS: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaylee Baker | Bid: $190 | Buyers: Congressman GT Thompson, R. Lee James, State Representative;
RESERVE CHAMPION: Milana Steetle | Bid: $380 | Buyer: Northeast Equine Veterinary Service
TURKEYS: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Lily Sharp | Bid: $450 | Buyer: JD Hauling;
RESERVE CHAMPION: Caylee Bish | Bid: $300 | Buyer: Pioneer Electric
CHEESE: 12 LOTS
GRAND CHAMPION CHEESE YIELD: Brandon Deeter | Bid: $2050 | Buyer: Pennsylvania Grain Processing;
RESERVE CHAMPION CHEESE YIELD: Summer Fertig | Bid: $1000 | Buyer: Senator Scott Hutchinson;
CHEESE YIELD PROTEIN AWARD: Brynlee Deeter | Bid: $1100 | Buyer: Hetrick’s Farm Supply, Inc;
CHEESE YIELD FAT AWARD: Maggie Jones | Bid: $700 | Buyer: Buyer: Hetrick’s Farm Supply, Inc
DAIRY GOAT CHEESE: 4 LOTS
GRAND CHAMPION SMALL BREED DAIRY GOAT YIELD: Kaylee Baker | Bid: $400 | Buyer: Warden Run Farm;
GRAND CHAMPION LARGE BREED DAIRY GOAT YIELD: Rayanne Sherry | Bid: $700 | Buyer: Lehnortt Excavating LLC