2026 Venango Co. Junior Livestock & Cheese Yield Auction results

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GRAND CHAMPION CHEESE YIELD: BRANDON DEETER

AUG. 7, 2026 | SALE TOTAL: $473,282.80 | TOTAL LOTS: 205 LOTS

BEEF: 37 LOTS

GRAND CHAMPION: Brandon Deeter | Bid: $5.70/lb | Weight: 1269 lbs | Buyer: Pepro;
RESERVE CHAMPION: Easton Morrow | Bid: $5.70/lb | Weight: 1313 lbs | Buyers: Gardinier- Warren Funeral Home and Furever Friends Pet Cremation Center;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Jenna Gahr | Bid: $4.50/lb | Weight: 1354 lbs | Buyer: Village Auto

SWINE: 105 LOTS

GRAND CHAMPION: Heidi Blake | Bid: $6/lb | Weight: 285 lbs | Buyer: Clintonville Vol Fire Department;
RESERVE CHAMPION AND CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Connor Morrow | Bid: $6.50/lb | Weight: 263 lbs | Buyer: Allegheny Toyota

GOAT: 16 LOTS

GRAND CHAMPION: Brayden Warner | Bid: $8.25/lb | Weight: 95 lbs | Village Auto;
RESERVE CHAMPION: Kenlee Master | Bid: $19/lb | Weight: 92 lbs | Paul Marsh;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Lilly Rice | Bid: $9/lb | Weight: 92 lbs | Buyer: Village Auto

LAMB: 26 LOTS

GRAND CHAMPION: Jenna Gahr | Bid: $14/lb | Weight: 147 lbs | Buyer: Tristann’s Sparkle Squad;
RESERVE CHAMPION: Dylan Allaman | Bid: $12/lb | Weight: 145 lbs | Buyer: McKissick Logging, LLC;
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: Carley Fenstermaker | Bid: $11/lb | Weight: 160 lbs | Buyer: Knox Country Farm Supply Inc

RABBITS: 2 LOTS

GRAND CHAMPION: Kaylee Baker | Bid: $190 | Buyers: Congressman GT Thompson, R. Lee James, State Representative;
RESERVE CHAMPION: Milana Steetle | Bid: $380 | Buyer: Northeast Equine Veterinary Service

TURKEYS: 2 LOTS

GRAND CHAMPION: Lily Sharp | Bid: $450 | Buyer: JD Hauling;
RESERVE CHAMPION: Caylee Bish | Bid: $300 | Buyer: Pioneer Electric

CHEESE: 12 LOTS

GRAND CHAMPION CHEESE YIELD: Brandon Deeter | Bid: $2050 | Buyer: Pennsylvania Grain Processing;
RESERVE CHAMPION CHEESE YIELD: Summer Fertig | Bid: $1000 | Buyer: Senator Scott Hutchinson;
CHEESE YIELD PROTEIN AWARD: Brynlee Deeter | Bid: $1100 | Buyer: Hetrick’s Farm Supply, Inc;
CHEESE YIELD FAT AWARD: Maggie Jones | Bid: $700 | Buyer: Buyer: Hetrick’s Farm Supply, Inc

DAIRY GOAT CHEESE: 4 LOTS

GRAND CHAMPION SMALL BREED DAIRY GOAT YIELD: Kaylee Baker | Bid: $400 | Buyer: Warden Run Farm;
GRAND CHAMPION LARGE BREED DAIRY GOAT YIELD: Rayanne Sherry | Bid: $700 | Buyer: Lehnortt Excavating LLC

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GRAND CHAMPION SMALL BREED DAIRY GOAT YIELD: KAYLEE BAKER
GRAND CHAMPION LARGE BREED DAIRY GOAT YIELD:  RAYANNE SHERRY
GRAND CHAMPION CHEESE YIELD: BRANDON DEETER
RESERVE CHAMPION CHEESE YIELD: SUMMER FERTIG
CHEESE YIELD FAT AWARD: MAGGIE JONES
CHEESE YIELD PROTEIN AWARD: BRYNLEE DEETER
GRAND CHAMPION BEEF: BRANDON DEETER
RESERVE CHAMPION BEEF: EASTON MORROW
GRAND CHAMPION RABBIT MEAT PEN: KAYLEE BAKER
RESERVE CHAMPION RABBIT MEAT PEN: MILANA STEETLE
GRAND CHAMPION SWINE: HEIDI BLAKE
RESERVE CHAMPION SWINE: CONNOR MORROW
GRAND CHAMPION LAMB: JENNA GAHR
RESERVE CHAMPION LAMB: DYLAN ALLAMAN
GRAND CHAMPION TURKEY: LILY SHARP
RESERVE CHAMPION TURKEY: CAYLEE BISH
GRAND CHAMPION GOAT: BRAYDEN WARNER
RESERVE CHAMPION GOAT: KENLEE MASTER
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: CARLEY FENSTERMAKER
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: LILLY RICE
CHAMPION HOMEBRED AND BORN: JENNA GAHR

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