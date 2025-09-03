2025 Jefferson County Fair Junior Livestock Sale results

Aug. 16, 2025 | Sale Total: $567,983 | Total Lots: 318
DAIRY BEEF FEEDERS: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Kendall Barker | Bid: $5/lb | Weight: 700 lbs | Buyer: DeNoon Lumber; RESERVE CHAMPION: Shane Griffith | Bid: $5/lb | Weight: 551 lbs | Buyer: Hidden Hollow Farms
MARKET DAIRY STEER: 3 LOTS
GRAND CHAMPION: Grace Browning | Bid: $3.50/lb | Weight: 1,490 lbs | Buyer: Murrays Restaurant of Wintersville; RESERVE CHAMPION: Luka Petric | Bid: $3.50/lb | Weight: 1,492 lbs | Buyer: Saiter Farms
MARKET BEEF STEER: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Brayden McConnell | Bid: $7.25/lb | Weight: 1,358 lbs | Buyer: Team Ford Automotive Steubenville; RESERVE CHAMPION: Caroline Rinkes | Bid: $6/lb | Weight: 1,356 lbs | Buyer: D&J Sales and Service
MARKET CHICKENS: 27 LOTS
GRAND CHAMPION: Sydnee Kirkpatrick | Bid: $1,000/pen | Buyer: Limitless Pool & Spa; RESERVE CHAMPION: Adalyn Stackhouse | Bid: $800/pen | Buyer: Williams Energy
MARKET DUCKS: 19 LOTS
GRAND CHAMPION: Regan Wilson | Bid: $1,400/pen | Buyer: Cardinal Sales & Service; RESERVE CHAMPION: Regan Wilson | Bid: $700/pen | Buyer: Williams Energy
MARKET GOOSE: 6 LOTS
GRAND CHAMPION: Johanna George | Bid: $1,100/pen | Weight: 12 lbs | Buyer: Williams Energy; RESERVE CHAMPION: Johanna George | Bid: $700/pen | Weight: 12 lbs | Buyer: Cardinal Sales & Service
MARKET TURKEYS: 12 LOTS
GRAND CHAMPION: Colten McAtee | Bid: $2,200 | Weight: 29 lbs | Buyer: Barbara Bradley; RESERVE CHAMPION: Karley Starr | Bid: $1,600 | Weight: 24 lbs | Buyer: Buckeye Mechanical Contracting
MARKET RABBITS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Lane Keyoski | Bid: $1,050/pen | Buyer: Bonecutter Drilling; RESERVE CHAMPION: Lainey Thompson | Bid: $700/pen | Buyer: Williams Energy
MARKET GOATS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: Brynlee Van Fossen | Bid: $4,100 | Weight: 84 lbs | Buyer: Wintersville Veterinary Clinic; RESERVE CHAMPION: Declan McConnell | Bid: $2,100 | Weight: 97 lbs | Buyer: Diamond Specialized Inc.
MARKET LAMBS: 17 LOTS
GRAND CHAMPION: Gunar Tustin | Bid: $13.50/lb | Weight: 155 lbs | Buyer: Wintersville Veterinary Clinic; RESERVE CHAMPION: Kaitlynn Merkel | Bid: $12.50/lb | Weight: 130 lbs | Buyer: Kris Haught Attorney At Law
MARKET LAMBS: 152 LOTS
GRAND CHAMPION: Amanda Boring | Bid: $26/lb | Weight: 301 lbs | Buyer: Water Transport; RESERVE CHAMPION: Connor Best | Bid: $13/ lb | Weight: 270 lbs |Buyer: Tri-State Financial