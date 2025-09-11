Lawrence County 4-H and FFA Junior Livestock Sale

AUG. 16, 2025 | SALE TOTAL: $371,667.10 | TOTAL LOTS: 220
MARKET HOG
GRAND CHAMPION: Kaiden Bennett | Bid: $7/lb | Weight: 271 lbs | Buyer: Jerry and Melanie Fisher; RESERVE CHAMPION: Kaiden Bennett | Bid: $5.75/lb | Weight: 287 lbs | Buyer: Don and Edy Hoye, T Book Family Farm, LLC; GRAND CHAMPION CARCASS: Bryce Palmer | Bid: $4/lb | Weight: 258 lbs | Buyer: Bobbi’s Transportation Management; RESERVE CHAMPION CARCASS: Sarah Jenkins | Bid: $4.75/lb | Weight: 232 lbs | Buyer: Mitchell J Kerr Auctioneer
MARKET RABBIT
GRAND CHAMPION ROASTER: Elise Way | Bid: $340 | Weight: 7.13 lbs | Buyer: Queen City Fruit and Produce; RESERVE CHAMPION ROASTER: Brooklynn Vodicka | Bid: $300 | Weight: 5.88 lbs | Buyer: Duke Whiting Auctioneer; GRAND CHAMPION RABBIT PEN: Aleah Mason | Bid: $400 | Weight: 13.45 lbs | Buyer: M&S Farms; RESERVE CHAMPION RABBIT PEN: Kayla Mackrell | Bid: $325 | Weight: 13.19 lbs | Buyer: Cunningham Auctioneers
MARKET GOAT
GRAND CHAMPION: Haley Porada | Bid: $20/lb | Weight: 94 lbs | Buyer: Jerry and Melanie Fisher and Sharp Veterinary Services; RESERVE CHAMPION: Alexis Sherry | Bid: Weight: 87 lbs | Buyer: Apple Grove Vet Clinic, Beth Hillmar Auctioneer and N.W. Sales Company LLC; GRAND CHAMPION CARCASS: Emilee Book | Bid: $10/lb | Weight: 98 lbs | Buyer: Book Family Seed Sales; RESERVE CHAMPION CARCASS: Emersyn Kelley | Bid: $6.20/lb | Weight: 77 lbs | Buyer: MCM Equipment Repair
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION: Reagan Miller | Bid: $11/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: Pizzas by Marchelloni; RESERVE CHAMPION: Caleb Miller | Bid: $11/lb | Weight: 141 lbs | Buyer: Lakeland Dairy Farm; GRAND CHAMPION CARCASS: Kaiden Bennett | Bid: $3.50/lb | Weight: 99 lbs | Buyer: N.W. Sales Company LLC; RESERVE CHAMPION CARCASS: Marshall Whiting | Bid: $10.50/lb | Weight: 102 lbs | Buyer: RTL Forest and Farm
MARKET BEEF
GRAND CHAMPION: Lincoln Miller | Bid: $4.75/lb | Weight: 1,347 lbs | Buyer: Molloy Law, LLC; RESERVE CHAMPION: Kaiden Bennett | Bid: $4/lb | Weight: 1,361 lbs | Buyer: Mercer/Grove City KOA; GRAND CHAMPION CARCASS: Trace Book | Bid: $3.90/lb | Weight: 1,376 lbs | Buyer: Don and Edy Hoye; RESERVE CHAMPION CARCASS: Tori Davis | Bid: $3/lb | Weight: 1,265 lbs | Buyer: Sam & Kristi Kildoo, LJ Ram Enterprise
MARKET TURKEY
GRAND CHAMPION: Leslie London | Bid: $750 | Weight: 31.30 lbs | Buyer: McClymonds Supply + Transit; RESERVE CHAMPION: Leslie London | Bid: $700 | Weight: 23.20 lbs | Buyer: Black Berry Castle Farm
MARKET POULTRY
GRAND CHAMPION ROASTER PEN: Kenna Hufnagel | Bid: $450 | Weight: 22.40 lbs | Buyer: Sankeys Feedmill; RESERVE CHAMPION ROASTER PEN: Garrett Eldredge | Bid: $375 | |Weight: 24.30 lbs | Buyer: WD Jones Contracting, Inc; GRAND CHAMPION BROILER PEN: Mallory Fritz | Bid: $350 | Weight: 14.60 lbs | Buyer: Jon and Chelsey Shingler; RESERVE CHAMPION BROILER PEN: Madeline Green | Bid:$375 | Weight: 15 lbs | Buyer: MCM Equipment Repair
Photographer: John Hudson Photography