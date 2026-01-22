Roundup of 4-H news for Jan. 15, 2026

SALEM, Ohio — Just Rite 4-H Club held its monthly business meeting Jan. 4 with 59 members were in attendance. Members voted to continue paying for member dues, member insurance, member T-shirts and member wristbands. The club also elected new officers: Caroline Moser, president; Madison Aegerter, vice president; William Woolf, treasurer; Case Koons, secretary; Callie Koons, news reporter. Members participating in demonstrations were Ellie Kiko, Eve Kiko, Hadley Cope, Faith Berger, Ella Humphrey and Lily Woolf. Ellie Kiko, Eve Kiko, Cope, Berger, Humphrey held a question and answer session about beef cattle. Woolf gave a presentation about pianos.
