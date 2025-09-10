2025 Ashtabula County Junior Fair Sale

AUG. 10, 2025 | SALE TOTAL: $678,322.15 | TOTAL LOTS: 286
MARKET STEERS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: George Dzura | Bid: $5.75/lb | Weight: 1,370 lbs | Buyer: The Dark Room Brewery; RESERVE CHAMPION: Aubrey Bradbury | Bid: $3.60/lbs | Weight: 1,430 lbs | Buyer: Middlefield Banking
BEEF CARCASS: 7 LOTS
GRAND CHAMPION: Haley Bradbury | Bid: $5.90/lb | Weight: 784 lbs | Buyer: Ray Bros. Inc; RESERVE CHAMPION: Madeline Steen | Bid: $6.10/lb | Weight: 782 lbs | Buyer: Steen Bros Well Drilling
BEEF FEEDERS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Aubreigh March | Bid $6/lb | Weight: 534 lbs | Buyer March Farms; RESERVE CHAMPION: Dalton Lawson | Bid: $4.25/lb | Weight: 678 | Buyer: Fowlers Forage and Farms
CHEESE BASKETS: 9 LOTS
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR: Dinae Moore | Bid: $4,200 | Buyer: Judge Marianne Sezon
DAIRY BEEF FEEDERS: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Jack Comp | Bid: $4.25/lb | Weight: 696 lbs | Buyer: Duma Ranch Burger Dispatch; RESERVE CHAMPION: Makenzie Springer | Bid: $4.75/lb | Weight: 502 lbs | Buyer: David Thomas, State Representative
DAIRY STEER CARCASS: 6 LOTS
GRAND CHAMPION: Jaxson Graves | Bid: $3.30/lb | Weight: 834 lbs | Buyer: Andover Diner; RESERVE CHAMPION: Robert Boggs | Bid: $4.80/lb | Weight: 908 lbs | Buyer: Sue Horn
DAIRY STEERS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Kelsie Britton | Bid: $6.75/lb | Weight: 1,415 lbs | Buyer: Sue Horn; RESERVE CHAMPION: Taryn Tisch | Bid: $2.90/lb | Weight: 1,405 lbs | Buyer: Harvey Homes and RV
MARKET HOGS: 74 LOTS
GRAND CHAMPION: Brycen Lautanen | Bid: $11.50/lb | Weight: 273 lbs | Buyer: Capp Steel Erectors; RESERVE CHAMPION: Colton Konpinski | Bid: $10.50/lb | Weight: 249 lbs | Buyer: Dr. Dennis Benton
HOG CARCASS: 9 LOTS
GRAND CHAMPION: Adalyn Andrusis | Bid: $10/lb | Weight: 215 lbs | Buyer: Ballentine Excavating; RESERVE CHAMPION: Mekella Russell-Oliver | Bid: $6.50/lb | Weight: 194 lbs | Buyer: Saybrook Depot Feed & Garden
MARKET LAMBS: 28 LOTS
GRAND CHAMPION: Raylyn Ballentine | Bid: $80/lb | Weight: 138 lbs | Buyer: Ballentine Excavating; RESERVE CHAMPION: Addison Merinar | Bid: $15/lb | Weight: 133 lbs | Buyer: Hollis LLC
LAMB CARCASS: 6 LOTS
GRAND CHAMPION: Adalynn Gill | Bid: $12/lb | Weight: 69 lbs | Buyer: Buck’s Poultry Processing and Supply; RESERVE CHAMPION: Delaney Wilson | Bid: $38/lb | Weight: 59 lbs | Buyer: Michal Barnes
MARKET CHICKENS: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Hannah Young | Bid: $38/lb | Weight: 27 lbs | Buyer: Bortnick Farms LLC; RESERVE CHAMPION: Alana Musgrave | Bid: $27/lb | Weight: 30.88 lbs | Buyer: Sheriff Bill Niemi
MARKET DUCKS: 11 LOTS
GRAND CHAMPION: Aubree Justice | Bid: $600/lb | Weight: 15.60 lbs | Buyer: Morris Beverage III – Lake County Commissioner; RESERVE CHAMPION: Gabriel Stone | Bid: $51/lb | Weight: 14.12 lbs | Buyer: Anderson View Landscape
MARKET TURKEYS: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Tyler Buck | Bid: $70/lb | Weight: 48 lbs | Buyer: Montrose Jeep Dodge Ram; RESERVE CHAMPION: Lena Hanusosky | Bid: $100/lb | Weight: 43.20 lbs | Buyer: Morris Beverage III – Lake County Commissioner
MARKET GOATS: 5 LOTS
GRAND CHAMPION: Isabelle Thoms | Bid: $15/lb | Weight: 71 lbs | Buyer: Cherry Valley Show Pigs & Trumbull County Hardwoods; RESERVE CHAMPION: Aree Remillard | Bid: $29/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: OK Brugmann Concrete
MEAT RABBITS: 3 LOTS
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR: Abigail Wickline | Bid: $513.48 | Buyers: Ruck Family Farm
Photographer: Kelly Summers Photography