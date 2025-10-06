2025 Belmont County Junior Fair Sale results

SEPT. 4, 2025 | SALE TOTAL: $965,367.25 | TOTAL LOTS: 447
MARKET STEER
GRAND CHAMPION: Jenner Liberati | Bid: $11.50/lb | Weight: 1,393 lbs | Buyers: Trails End Farm, Luyster Livestock, Dominic Pietranton Construction, St. Clair Building Center, Ella Rose Photography and Captina Produce Auction
RESERVE CHAMPION: Bo Russell | Bid: $7/lb | Weight: 1,424 lbs | Buyer: Gulfport
DAIRY FEEDER
GRAND CHAMPION: Josey Hunter | Bid: $6.50/lb | Weight: 538 lbs | Buyer: Dwight Shugert Farms
MARKET HOG
GRAND CHAMPION: Breanne Workman | Bid: $29/lb | Weight: 283 lbs | Buyer: 4-P Commercial Red Angus and CYA Exchange
RESERVE CHAMPION: Vonn Thornburg | Bid: $18/lb | Weight: 284 lbs | Buyer: EQT
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION: Keenan White | Bid: $20/lb | Weight: 146 lbs | Buyer: Convenient Food Mart
RESERVE CHAMPION: Joie Huffman | Bid: $24/lb | Weight: 140 lbs | Buyer: Bear’s Den Steakhouse
MARKET GOAT
GRAND CHAMPION: Carson Johnson | Bid: $42/lb | Weight: 98 lbs | Buyer: Barnesville Dairy Queen
RESERVE CHAMPION: Raelyn Lucas | $41/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: Ohio Hills Health Center
MARKET RABBITS
GRAND CHAMPION: Landon Feldner | Bid: $1,100/pen of 3 | Buyer: EQT
RESERVE CHAMPION: Jensen Henry | Bid: $700/pen of 3 | Buyer: Woodsfield Savings Bank
MARKET TURKEY
GRAND CHAMPION: Joie Huffman | Bid: $2,400 | Buyer: Hissom’s Service Center
RESERVE CHAMPION: Hadley Betts | Bid: $4,000 | Buyer: Broke-Ass Farm
MARKET BROILERS
GRAND CHAMPION: Trey Bethel | Bid: $1,000 | Buyer: Horan Family Dentistry
RESERVE CHAMPION: Klase Anderson | Bid: $1,600 | Buyer: Anderson Farm
MARKET DUCKS
GRAND CHAMPION: Aidan Giffin | Bid: $1,200 | Buyer: Citizens National Bank
RESERVE CHAMPION: Emma Gaston | Bid: $1,000 | Buyer: Horan Family Dentistry