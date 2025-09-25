2025 Carroll County Fair Livestock Sale results

July 18 and 19, 2025 | Sale Total $829,205.85 | Total Lots: 365
DAIRY BEEF FEEDER: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Lane Hawk | Bid: $13/lb | Weight: 678 lbs | Buyer: Vernon Dell; RESERVE CHAMPION/GRAND CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Skylar Wright | Bid: $5/lb | Weight: 717 lbs | Buyer: Guess Motors/Guess Ford; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Liberty Frase | Bid: $4.10/lb | Weight: 683 lbs | Buyer: Consumers National Bank
MARKET LAMB: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Henry Campbell | Bid: $26/lb | Weight: 147 lbs | Buyer: Consumers National Bank; RESERVE CHAMPION: Colten Rummell | Bid: $21/lb | Weight: 144 lbs | Buyer: All American Scales And Calibration; GRAND CHAMPION CARCASS: Savanna Clough | Bid: $46/lb | Weight: 69 lbs | Buyer: Rmj Horseshoeing; RESERVE CHAMPION CARCASS: Claire Henry | Bid: $45/lb | Weight: 65 lbs | Buyer: Galbraith Lawncare; GRAND CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Lydia Henry | Bid: $39/lb | Weight: 120 lbs | Buyer: All American Scales And Calibration; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Lydia Henry | Bid: $38/lb | Weight: 151 lbs | Buyer: Sugardale Foods
MARKET BEEF STEER: 49 LOTS
GRAND CHAMPION: Grant D Thompson | Bid: $8/lb | Weight: 1,340 lbs | Buyer: Loudon Ford; RESERVE CHAMPION: Jenna Wright | Bid: $14.50/lb | Weight: 1,440 lbs | Buyer: The Joseph A. Jeffries Company; GRAND CHAMPION CARCASS STEER: Jack Martin | Bid: $9/lb | Weight: 695 lbs | Buyer: Don’s Custom Meats; RESERVE CHAMPION CARCASS STEER: Sarah Kampfer | Bid: $9/lb | Weight: 693 lbs | Buyer: Richardson Electric – An Allison Company; GRAND CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Henry Campbell | Bid: $7/lb | Weight: 1,262 lbs | Buyer: Kimble Recycling And Disposal; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Hannah Lucas | Bid: $7.50/lb | Weight: 1,276 lbs | Buyer: Infinity Natural Resources
MARKET HOG: 111 LOTS
GRAND CHAMPION: Grant D Thompson | Bid: $29/lb | Weight: 269 lbs | Buyer: Kishman’s Fresh Market Iga Malvern And Minerva; RESERVE CHAMPION: Clayton Bevington | Bid: $41/lb | Weight: 271 lbs | Buyer: Airport Ridge Sporting Clays, Polen Meats, Chambers Family Fab, Olde Wood Ltd, Ryan & Amanda Bevington, Ballinger Family, City Limits Western, Joe & Janice Kiko, Laura & Danny Schmucker, Gmc Heating And Cooling, Roy Bevington, Cold Track Llc; GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Brantley Buss | Bid: $20/lb | Weight: 176 lbs | Buyer: Hohler Heating And Cooling; RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Ellie Masalko | Bid: $16/lb | Weight: 194 lbs | Buyer: All American Scales And Calibration; GRAND CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Avery Catlett | Bid: $30/lb | Weight: 228 lbs | Buyer: Infinity Natural Resources; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Melah Essick | Bid: $26/lb | Weight: 240 lbs | Buyer: David Catlett Construction
MARKET GOATS: 38 LOTS
GRAND CHAMPION & GRAND CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Malia Schaar | Bid: $40/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: Martin & Michelle Brumbaugh; RESERVE CHAMPION: Henry Campbell | Bid: $3/lb | Weight: 89 lbs | Buyer: Allison Family Farms LLC; GRAND CHAMPION CARCASS GOAT: Bay Mulheman | Bid: $26/lb | Weight: 41 lbs | Buyer: AK Environmental Consulting – Austin Kirk; RESERVE CHAMPION CARCASS GOAT: Gage Thompson | Bid: $27/lb | Weight: 45 lbs | Buyer: Fresh Off The Farm, LLC; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN & RAISED: Malia Schaar | Bid: $10.50/lb | Weight: 108 lbs | Buyer: Dr. Fry-Aultman Orrville Carrollton Schools Health Center
MARKET DUCKS: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaiden Oyer | Bid: $1,250/pen | Weight: 16 lbs | Buyer: Harold And Sherie Clark; RESERVE CHAMPION: Rosella Hennebert | Bid: $1,100/pen | Weight: 14 lbs | Buyer: Jason & Denise Mcintire
MARKET RABBITS: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Brantley McNutt | Bid: $2,100/pen | Buyer: Luckey Farms; RESERVE CHAMPION: Sydney Householder | Bid: $1,050/pen | Buyer: Jason & Denise Mcintire
MARKET CHICKENS: 79 LOTS
GRAND CHAMPION: Emilee Shepherd | Bid: $3,000/pen | Weight: 25.8 lbs | Buyer: Kim Davis Insurance Agency & Ron Ruegg Automotive; RESERVE CHAMPION: Madilyn Lama | Bid: $2,100/pen | Weight: 21.3 lbs | Buyer: Williams Energy
MARKET TURKEY: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Zara Bullock | Bid: $2,000/head | Weight: 39 lbs | Buyer: Williams Energy; RESERVE CHAMPION: Austin Newsome | Bid: $2,100/head | Weight: 37 lbs | Buyer: Kiko Auctioneers And Realtors