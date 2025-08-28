2025 Medina County Junior Fair Sale results

Aug. 1 and 2, 2025 | Sale total: $1,018,525 | Total lots: 843
MARKET RABBITS: 33 LOTS
GRAND CHAMPION: Connor Maag | Weight: 14 lbs | Total bid: $2,100 | Buyer: G & O Farm; RESERVE CHAMPION: Tessa Sparks | Weight 14 lbs | Total bid: $1,150 | Buyer: ABC Equipment Rental / Sales
MARKET BROILERS: 151 LOTS
GRAND CHAMPION: Mack O’Neil | Weight: 18.7 lbs | Total bid $1,300 | Buyer: RIH Pools & Patios; RESERVE CHAMPION: Trent Sparks | Weight: 19.90 lbs | Total bid: $1,100 | Buyer: Red Barn Farm
MARKET TURKEYS: 89 LOTS
GRAND CHAMPION: Zachary Morgan | Weight: 30 lbs | Total bid $6,250 | Buyer: Sandridge Food Corporation; RESERVE CHAMPION: Luke Farnsworth | Weight: 29 lbs | Total bid: $5,500 | Buyer: EM Construction
GOATS: 58 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: Nicholas Gall | Weight: 76 lbs | Total Bid $1,050 | Buyer: Fairway Electric; RESERVE CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: Emmett McCluggage | Weight: 73 lbs | Total bid: $700 | Buyer: Wellington Implement
GRAND CHAMPION MARKET GOAT: Carter Kovalik | Weight: 93 lbs | Total Bid $1,900 | Buyer: Forever Fence and Rail; RESERVE CHAMPION MARKET GOAT: Grady Latchic | Weight 82 lbs | Total BId: $1,300 | Buyer: Mandy Cahoon and Latchic Cattle Company
MARKET LAMBS: 95 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: Hunter Sulzener | Weight: 114 lbs | Total bid $1,900 | Buyer: Double Flush Septic Services; RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: Dixie Potter | Weight: 147 lbs | Total bid: $2,000 | Buyer: T.L. Keller Meats; GRAND CHAMPION CARCASS LAMB: Jacob Peth | Weight: 72 lbs | Total Bid $1,100 | Buyer: Boyert Insurance Group; RESERVE CHAMPION CARCASS LAMB: Trent Sparks | Weight 70 lbs | Total bid: $2,500 | Buyer: T&A Blackburn Farms; RESERVE CHAMPION HOMEGROWN LAMB: Michael Izzo | Weight: 121 lbs | Total bid $3,000 | Buyer: HSH Construction & Excavating Inc.
BEEF FEEDERS 14 LOTS
RESERVE CHAMPION BEEF FEEDER: Josie Ruffing | Weight 611 lbs | Total BId: $3,700 | Buyer: Pap’s Trucking LLC
MARKET BEEF 70 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Kennedy Hagenbaugh | Weight: 1,430 lbs | Total bid $7,500 | Buyer: C&S Lawn Service and Landscape; RESERVE CHAMPION MARKET BEEF: Garrett Reusch | Weight 1,425 lbs | Total bid: $6,500| Buyer: Reusch Diesel LLC, Schaeffer’s Oil and Josh Morlock; GRAND CHAMPION COUNTY BORN BEEF: Garrett Reusch | Weight: 1,545 lbs | Total bid $6,000 | Buyer: Forever Fence & Rai; RESERVE CHAMPION COUNTY BORN BEEF: Josie Ruffing | Weight: 1,280 lbs | Total bid: $5,000 | Buyer: Medina Turf Farms; GRAND CHAMPION CARCASS BEEF: Luke Farnsworth | Weight: 836 lbs | Total bid $6,000 | Buyer: Shaw Trucking & Excavating; RESERVE CHAMPION CARCASS BEEF: Bailee Robinson | Weight: 779 lbs | Total bid: $6,750 | Buyer: Albrecht Trucking
DAIRY BEEF: 87 LOTS
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF STARTER: James Gray | Weight: 260 lbs | Total bid: $ 1,800 | Buyer: Shaw Trucking & Excavating; RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF LIGHT FEEDER: Emma Garrison | Weight: 550 lbs | Total bid: $2,300 | Buyer: AJR Letner Farms; GRAND CHAMPION DAIRY BEEF HEAVY FEEDERS: Eleanor Marshall | Weight: 675 lbs | Total bid $2,700 | Buyer: Marshall Livestock; RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF HEAVY FEEDERS: Sachara Garrison | Weight: 730 lbs | Total bid: $2,300 | Buyer: Shaw Trucking & Excavating; GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FINISHED STEER: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1,460 lbs | Total bid: $3,500 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC; RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FINISHED STEER: Adeline Burchfield | Weight: 1,565 lbs | Total bid: $5,600 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC
SWINE 245 LOTS
GRAND CHAMPION SWINE: Parker Broadsword | Weight: 273 lbs | Total bid: $14,000 | Buyers: Ag Design, Boyert Greenhouse & Farm, Davis Tree Farm, JTS Landscaping, Medina Turf Farm, Peters Professional Landscaping, Rick & Carol Robbs, Ryan’s Signature Landscaping, Boyert Insurance Group, #1 Landscaping, Ken Thiergartner, Split Rail Nursery, Jim Schill and Down to Earth; RESERVE CHAMPION SWINE: Caroline Maat | Weight: 265 lbs | Total bid: $4,000 | Buyer: Bauman & Sons Oil LLC; RESERVE CHAMPION HOMEGROWN SWINE: Gerry Smith III | Weight: 245 lbs | Total bid: $3,000 | Buyer: Bauman & Sons Oil LLC; GRAND CHAMPION CARCASS SWINE: Barrett Whitney | Weight: 130 lbs | Total bid $2,000 | Buyer: Latchic Cattle Company; RESERVE CHAMPION MARKET SWINE: Jake Maat | Weight: 137 lbs | Total bid: $2,250 | Buyer: Peters Professional Landscaping
2025 4-H ENDOWMENT BASKET – FUNDRAISER
Buyer: Marks Construction Inc | Bid: $11,000