2025 Noble County Junior Fair Sale results

AUG. 30, 2025 | SALE TOTAL: $1,001,315.00 | TOTAL LOTS: 576
MARKET BEEF: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Hannah DeVolld | Bid: $17,000 | Weight: 1,345 lbs | Buyer: Caldwell Eagles #2952; RESERVE CHAMPION: Lane Robinson | Bid: $13,500 | Weight: 1,367 lbs | Buyer: Jones Feed
DAIRY BEEF FEEDER CALVES: 11 LOTS
GRAND CHAMPION: Isaac Thompson | Bid: $2,100 | Weight: 587 lbs | Buyer: Sutherland Valley Western Shop; RESERVE CHAMPION: Lyla Thompson | Bid: $3,000 | Weight: 599 lbs | Buyer: MPLX Gathering Processing
FEEDER CALF STEERS: 27 LOTS
GRAND CHAMPION: Jayden Neptune | Bid: $6,300 | Weight: 648 lbs | Buyer: Bruner Land & Minerals; RESERVE CHAMPION: Tate Miller | Bid: $5,200 | Weight: 675 lbs | Buyer: Miley’s Windy Ridge Farm, Morgan Stanley Financial Advisor – Ann Sanford & Ford Bennett and Watson-Ruppel Performance
MARKET HOGS: 159 LOTS
GRAND CHAMPION: Matthew Ackley | Bid: $5,500 | Weight: 268 lbs | Buyer: Bruner Land & Minerals; RESERVE CHAMPION: Memphis Blackstone | Bid: $6,500 | Weight: 262 lbs | Buyer: Patty’s Place LLC
MARKET GOATS: 78 LOTS
GRAND CHAMPION: Mckenzie Bond |Bid: $3,000 | Weight: 92 lbs | Buyer: Lashley Tractor Sale, Inc.; RESERVE CHAMPION: Tailyn Dailey | Bid: $4,150 | Weight: 82 lbs | Buyer: The Tracks Drive Thru, Yvonne Carpenter for Noble Local School Board and Stottsberry Farms
MARKET LAMBS: 21 LOTS
GRAND CHAMPION: Lyndi Schafer | Bid: $3,500 | Weight: 140 lbs | Buyer: Southeastern Glass; RESERVE CHAMPION: Lane Robinson | Bid: $3,000 | Weight: 138 lbs | Buyer: MPLX Gathering Processing
MARKET RABBITS: 178 LOTS
GRAND CHAMPION: Lyla Thompson | Bid: $1,600 | Weight: 16.5 lbs | Buyer: Food Center; RESERVE CHAMPION: Mariah Ginn | Bid: $1,600 | Weight: 15.8 lbs | Buyer: Go Trucking – Oran Way
MARKET CHICKENS: 50 LOTS
GRAND CHAMPION: Grady Kennedy | Bid: $1,300 | Weight: 16 lbs | Buyer: Clark Farm; RESERVE CHAMPION: Alex Sheanshang | Bid: $1,900 | Weight: 15.9 lbs | Buyers: Auctioneers Ed & Ben Schafer
MARKET TURKEYS: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Maelee Hesson | Bid: $2,300 | Weight: 56 lbs | Buyer: Caldwell Eagles #2952 Ladies Auxiliary; RESERVE CHAMPION: Sydney Erb | Bid: $2,300 | Weight: 28 lbs | Buyer: Anderson Propane LLC
2025 Noble County Junior Fair Royalty:
Junior Fair Queen: Sophia Marshall
Senior Princess: Emma Hayes
Junior Princess: Karla Myers
Senior Prince: Brock Reed
Junior Prince: Cullen Clark