2025 Washington County (Ohio) Fair Livestock Sale

Sept. 2, 2025 | Sale Total: $517,000 | Total Lots: 363
MARKET LAMB: 80 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Brady Barth | Bid: $2,600 | Buyer: John Henry; RESERVE CHAMPION: Addysen Griffin | Bid: $1,400 | Buyer: Lashley Tractor Sales
MARKET GOATS: 58 LOTS
GRAND CHAMPION: Colten Work | Bid: $2,800 | Buyer: Leslie Equipment Co.;
RESERVE CHAMPION: Katelynn Valandingham | Bid: $2,500 | Buyer: Kevin Ritter for State Rep, Commissioner Eddie Place, State Senator Brian Chavez, McKee Paving, Commissioner Charlie Schilling, Judge John M Halliday and Jay Edwards for State Treasurer; PREMIER EXHIBITOR: Jordyn Moore | Bid: $1,550 | Buyer: Mark Porter Chrysler Dodge Jeep Ram
MARKET CHICKENS: 45 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaydence Roush | Bid: $1,300 | Buyers: Mark Porter Chevrolet Buick GMC, Commissioner Eddie Place, Commissioner Charlie Schilling, Jay Edwards for State Treasurer and McKee Paving; RESERVE CHAMPION: Olive Barrett | Bid: $1,500 | Buyer: Wetz Transportation, Southeastern Ohio Port Authority; PREMIER EXHIBITOR: Zoey Hindel | Bid: $775 | Buyers: Peoples Bank, Edgell-Jackson Trucking, Mark Porter Chevrolet Buick GMC
MARKET DAIRY FEEDER STEER: 41 LOTS
GRAND CHAMPION: Brantley Erb | Bid: $3,500 | Buyer: Beverly Feed & Equipment; RESERVE CHAMPION: Brody Erb | Bid: $2,800 | Buyer: Lashley Tractor Sales; PREMIER EXHIBITOR: Logan Moore | Bid: $2,400 | Buyer: Phase 2
MARKET RABBITS: 82 PENS
GRAND CHAMPION: Kylee Hockenberry | Bid: $1,100 | Buyers: Mark Porter Chevrolet Buick GMC, McKee Paving, Commissioner Eddie Place, Southeastern Ohio Port Authority and Commissioner Charlie Schilling; RESERVE CHAMPION: Max Zoller | Bid: $625 | Buyer: KAM Masonry; PREMIER EXHIBITOR: Paige Cole | Bid: $650 | Buyer: Mark Porter Ford
MARKET STEERS: 33 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Kaitlynn Antill | Bid: $7,500 | Buyer: Belpre Sand & Gravel Co.; RESERVE CHAMPION: Syd Skinner | Bid: $7,000 | Buyer: Integrity Oil Field Services; RATE OF GAIN: Kolton Tullius | Bid: $4,600 | Buyer: Belpre Sand & Gravel Co. |
MARKET TURKEYS: 24 LOTS
GRAND CHAMPION & PREMIER EXHIBITOR: Ashlyn McKenzie | Bid: $650 | Buyer: Edgell-Jackson Trucking, E J Leasing, LLC | RESERVE CHAMPION: Taylor Tidd | Bid: $500 | Buyer: McKee Paving