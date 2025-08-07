2025 Trumbull County Fair Livestock Sale results

By -
0
45
July 12, 2025| Sale Total: $542,853.54 | Total Lots: 272

MARKET HOG: 75 lots

GRAND CHAMPION: Brinley Rice | Bid $18/lb | Weight: 293 lbs | Buyer: Cockeye BBQ; RESERVE CHAMPION: Blake Miller | Bid $14/lb | Weight: 279 lbs | Buyer: Leonard Truck and Trailer

CARCASS HOG: 21 lots

GRAND CHAMPION: Annslee Quinn | Bid $65/lb | Weight: 216 lbs | Buyer: DM Excavating; RESERVE CHAMPION: Brinley Rice | Bid $11/lb | Weight: 189 lbs | Buyer: Denman Dale Farms – Dan Denman

MARKET BEEF: 27 lots

GRAND CHAMPION: Ronald Imhoff | Bid $11/lb | Weight: 1,396 lbs | Buyer: Miller’s Ammonia; RESERVE CHAMPION: Hunter Miller | Bid $9/lb | Weight: 1,505 lbs | Buyer: Heritage Hill Seed Company – Pioneer Seed Sales

CARCASS BEEF: 8 lots

GRAND CHAMPION: Ronald Imhoff | Bid $8.25/lb | Weight: 861 lbs | Buyer: Heritage Hill Seed Company – Pioneer Seed Sales; RESERVE CHAMPION: Ronald Imhoff | Bid $5/lb | Weight: 925 lbs | Buyer: Schwartz Farms LLC

DAIRY BEEF FEEDER: 17 lots

GRAND CHAMPION: Beau Freeman | Bid $2.25/lb | Weight: 592 lbs | Buyer: Allen Way Farm; RESERVE CHAMPION: Colton Griffin | Bid $3.5/lb | Weight: 479 lbs | Buyer: Z-Tech Builders Inc

MARKET LAMB: 12 lots

GRAND CHAMPION: Ella Thompson | Bid $22/lb | Weight: 129 lbs | Buyer: W. I. Miller & Sons; RESERVE CHAMPION: Regan Johnson | Bid $10/lb | Weight: 137 lbs | Buyer: Cockeye BBQ

CARCASS LAMB: 9 lots

GRAND CHAMPION: Ella Thompson | Bid $38/lb | Weight: 70 lbs | Buyer: Dave & Erin Pierce; RESERVE CHAMPION: Carley Edwards | Bid $13/lb | Weight: 87 lbs | Buyer: Axle Surgeons Of NE Ohio

CHARITY LAMB: 1 lot

Benefiting the Ryan Blaney Family Foundation in Honor of Jan Solomon, raised by Jordan Ramsey | Bid: $22/lb | Weight: 119 lbs | Buyer: Noble Reynolds Insurance

MARKET GOATS: 18 lots

GRAND CHAMPION: Avery Rice | Bid $15/lb | Weight: 93 lbs | Buyer: Lake Co Commissioner; RESERVE CHAMPION: Avery Rice | Bid $13/lb| Weight: 81 lbs | Buyer: Wilson Angus

CARCASS GOAT: 7 lots

GRAND CHAMPION: Myra Miranda| Bid $27/lb | Weight: 32 lbs | Buyer: Axle Surgeons of NE Ohio; RESERVE CHAMPION Marlie Houser | Bid $12/lb | Weight: 43 lbs | Buyer: Wastewater Services, LLC Kevin Brown

MARKET CHICKEN: 34 lots

GRAND CHAMPION: Mikayla Vanek | Bid $85/lb | Weight: 25.8 lbs | Buyer: Chalkers Auction; RESERVE CHAMPION: Shelby Mcmanus | Bid $80/lb | Weight: 24.4 lbs | Buyer: Lake Co Commissioner

MARKET TURKEY: 30 lots

GRAND CHAMPION: Jayden Takash | Bid $55/lb | Weight: 37 lbs | Buyer: Cockeye BBQ; RESERVE CHAMPION: Makenzie Gracey | Bid $50/lb | Weight: 39.6 lbs | Buyer: Commissioner Denny Malloy

MARKET DUCK: 5 lots

GRAND CHAMPION: Raylon Martin | Bid $47/lb | Weight: 9.6 lbs | Buyer: Lake Co Commissioner; RESERVE CHAMPION: Kaylee Burnett | Bid $61/lb | Weight: 7.2 lbs | Buyer: Bath Pro Renovations

MARKET GEESE: 2 lots

GRAND CHAMPION: Kaylee Burnett | Bid $32/lb | Weight: 11.8 lbs | Buyer: Jessica Fair; RESERVE CHAMPION: Kaylee Burnett | Bid $30/lb | Weight: 9.2 lbs | Buyer: Attorney Robert Root

MARKET RABBITS: 7 lots

GRAND CHAMPION RABBIT ROASTER: Ronan Oakford | Bid $75/lb | Weight: 13.63 lbs | Buyer: Off Beat Transportation, LLC; RESERVE CHAMPION RABBIT ROASTER: Kaitlyn Benton | Bid $40/lb | Weight: 14.31 lbs | Buyer: Benton Dental; GRAND CHAMPION RABBIT MEAT PEN: Noah Morris | Bid $11/lb | Weight: 13.69 lbs | Buyer: Tsk Landscaping; GRAND CHAMPION RABBIT FRYER: Noah Morris | Bid $50/lb | Weight: 4.13 lbs | Buyer: Trumbull Co Auditor Martha Yoder; RESERVE CHAMPION RABBIT FRYER: Noah Morris | Bid $65/lb | Weight: 4.44 lbs | Buyer: Lawrence Pleva Horse Shoeing

