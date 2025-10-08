2025 Tuscarawas County Junior Fair Sale results

SEPT. 18, 19 AND 20, 2025 | SALE TOTAL: $1,839,048.98 | TOTAL LOTS: 724
STEERS: 95 LOTS
GRAND CHAMPION: Kate Liggett | Bid: $25/lb | Weight: 1,431 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet; RESERVE CHAMPION: Cale Dinger | Bid: $12/lb | Weight: 1,344 lbs | Buyer: MRE Services Inc.
OUTSTANDING MARKET EXHIBITORS BEEF: Beginner, Kielyn Simmons; Intermediate, Kynsleigh Billman; Advanced, Jillian Welch
HOGS: 295 LOTS
GRAND CHAMPION: Lillian Sproul | Bid: $27/lb | Weight: 258 lbs | Buyer: Sarchione Chevrolet; RESERVE CHAMPION: Kayne Ellwood | Bid: $23/lb | Weight: 260 lbs | Buyer: Dover Phila Federal Credit Union
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR HOGS: Beginner, Seely Welch; Intermediate, Karter Ellwood; Advanced, Madison Burkholder
LAMBS: 39 LOTS
GRAND CHAMPION: Jack Hart | Bid: $40/lb | Weight: 153 lbs | Buyer: Schaeffler; RESERVE CHAMPION: Madisyn Brandt | Bid: $21/lb | Weight: 157 lbs | Buyer: Ryan Yoder, Auctioneer/Realtor with Kiko and Kiko Auctioneers, Realtors and Advisors
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR SHEEP: Beginner, Jack Hart; Intermediate, Piper Pennell; Advanced, Ethan Specht
MARKET GOATS: 42 LOTS
GRAND CHAMPION: Colton Miskimen | Bid: $20/lb | Weight: 82 lbs | Buyer: Caliber Mechanical Heating & Air; RESERVE CHAMPION: Kortlynn Miller | Bid: $18.50/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: HRN Construction
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR GOAT: Beginner, Bentleight Immel; Intermediate, Kody Stein; Advanced, Kortlynn Miller
RABBITS: 31 PENS OF 3
GRAND CHAMPION: Raina Fair | Bid: $950 | Buyer: L & O Livestock / Cory and Michelle Sproul; RESERVE CHAMPION: Aria Valdinger | Bid: $2,750 | Buyers: Hamilton Insurance, Slentz Heating and Cooling and Jerry & Sandra Valdinger
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR RABBITS: Beginner, Aubree Swaldo; Intermediate, Makenna Miller; Advanced, Rachel Sigler
CHICKENS: 123 PENS OF 3
GRAND CHAMPION: Ashtyn Scott | Bid: $2,500 | Buyer: WTUZ;
RESERVE CHAMPION: McKenzie Jones | Bid: $1,100 | Buyers: Schlabach Equipment Inc. and Case Farms
OUTSTANDING MARKET EXHIBITORS CHICKENS: Beginner, Max Cooley; Intermediate, Ava Bevan; Advanced, Reed Cronebaugh
TURKEYS: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Gretchin Rolli | Bid: $1,100 | Buyer: Central Excavation LLC; RESERVE CHAMPION: Kylie Heldt | Bid: $1,200 | Buyer: Wheeling & Lake Erie Railway Company
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR TURKEY: Beginner, Arli Waller; Intermediate, Gretchin Rolli; Advanced Hunter Mclaughlin
DUCKS: 23 LOTS
GRAND CHAMPION: Rory Chismar | Bid: $2,500 | Buyer: Bliss Veterinary Services; RESERVE CHAMPION: Cadi Aul | Bid: $900 | Buyer: Hursey Farms and Carrollton Livestock Auction
OUTSTANDING MARKET EXHIBITOR DUCK: Beginner, Caid Aul; Intermediate, Ronan Chismar; Advanced, Rori Chismar
SMALL ANIMAL WOODEN PRODUCT BUYERS
M&M Equipment Service, Mark and Lisa Yoder, O.K. Haven Farm, Clint and Lisa Troyer, Hursey Farms
DAIRY LARGE BASKET BUYERS
Gerber & Sons Inc., The Commercial and Savings Bank, Becks Hybrid, Kimble Company, Mako’s Market and Pharmacy, Gordon Milk Transport, Clarkehills Farm in Memory of Robert L. Clarke
PHOTOGRAPHER: Jenna Regula Photography