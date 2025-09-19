2025 Venango County 4-H Livestock and Cheese Yield Auction results

Aug. 8, 2025 | Sale Total: $452,978.20 | Total Lots: 202
MARKET RABBITS: 2 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaylee Baker | Bid: $675 Buyer: Warden Run Farms; RESERVE CHAMPION: Lily Sharp | Bid: $350 Buyer: Pizza Joe’s
DAIRY BEEF: 1 LOT
GRAND CHAMPION: Lydia Kennedy | Bid: $3.10/lb | Weight: 1,322 lbs | Buyer: Garvis Farms
DAIRY CATTLE CHEESE YIELD: 11 LOTS
GRAND CHAMPION: Brandon Deeter | Bid: $1,600 | Buyer: Congressman G.T. Thompson; RESERVE CHAMPION: Sawyer Kennedy. Bid: $1000 | Buyer: Senator Scott Hutchinson; PROTEIN AWARD: Andrew Bryan | Bid: $500 | Buyer: Russ Black Insurance; FAT AWARD: Landon Neely | Bid: $1200 | Buyer: JD Hauling
DAIRY GOAT YIELD: 5 LOTS
GRAND CHAMPION SMALL BREED YIELD: Rayanne Sherry | Bid: $700 | Buyer: JD Hauling; GRAND CHAMPION LARGE BREED YIELD: Kaylee Baker | Bid: $500 | Buyer: Warden Run Farm
MARKET BEEF: 36 LOTS
GRAND CHAMPION: Meica Burneisen | Bid: $8/lb | Weight: 1,262 lbs | Buyer: Overhead Door Company of Franklin; RESERVE CHAMPION: Jenna Gahr | Bid: $6/lb | Weight: 1,341 lbs | Buyer: Allegheny Toyota; CHAMPION HOME BRED AND BORN: Mark Snyder | Bid: $6.75/lb | Weight: 1,314 | Buyer: Tom McKenny
MARKET GOAT: 18 LOTS
GRAND CHAMPION: Jenna Gahr | Bid: $20/lb | Weight: 94 lbs | Buyer: Gahr’s Truck and Tire Service; RESERVE CHAMPION AND CHAMPION HOME BRED AND BORN: Maria Schwab | Bid: $12/lb | Weight: 94 lbs | Buyer: McKissick Logging LLC
MARKET LAMB: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Gretchen Allaman | Bid: $20.50/lb | Weight: 139 lbs | Buyer: Keyrock Energy; RESERVE CHAMPION: Karter Hoffman | Bid: $19/lb | Weight: 105 lbs | Buyer: Greenlee Farms and Runway; CHAMPION HOME BRED AND BORN: Mark Snyder | Bid: $15/lb | Weight: 146 lbs | Buyer: Village Auto
MARKET SWINE: 110 LOTS
GRAND CHAMPION: Brayden Warner | Bid: $8/lb | Weight: 265 lbs | Buyer: McKissick Logging LLC; RESERVE CHAMPION: Lilly Rice | Bid: $6.50/lb | Weight: 280 lbs | Buyer: Village Auto; CHAMPION HOME BRED AND BORN: Connor Morrow | Bid: $7.25/lb | Weight: 290 lbs | Buyer: Swartfager Welding