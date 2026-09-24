2026 Lorain County Fair Market Animal Auction results

AUG. 27 AND 29, 2026 | SALE TOTAL: $1,440,248 | TOTAL LOTS: 686
DAIRY STEERS: 24 LOTS
GRAND CHAMPION: Boyd Galloway | Bid: $9/lb | Buyer: Ross Environmental Services Inc;
RESERVE CHAMPION: Lukas Kowalski | Bid: $9.50/lb | Buyer: Strong Construction
MODERN BEEF STEERS: 71 LOTS
GRAND CHAMPION: Amarianna Greer | Bid: $7.50/lb | Buyer: Farkas Farms;
RESERVE CHAMPION: Brooke Senghas | Bid: $8/lb | Buyer: Wellington Eagles
LOTTERY STEERS: 16 LOTS
GRAND CHAMPION: Brayden Strong | Bid: $12/lb Buyer: Wellington Eagles;
RESERVE CHAMPION: Dominic Kerchmar | Bid: $8.50/lb | Buyer: Bryner Lawncare and Landscaping
HOGS: 182 LOTS
GRAND CHAMPION: Tucker Hyer | Bid: $45/lb*| Buyer: Defense Soap;
RESERVE CHAMPION: Emily Kiser | Bid: $23/lb | Buyer: David Bockmore Memorial Livestock Fund
GOATS: 60 LOTS
GRAND CHAMPION: Nick Sword | Bid: $8,000* | Buyer: John Cloud;
RESERVE CHAMPION: Rylee Howard | Bid: $1,400 Buyer: Callihan Electric
DAIRY GOAT: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Ryan Squires | Bid: $1,900 | Buyer: Fox Veterinary Hospital and Bryner Lawncare and Landscaping;
RESERVE CHAMPION: Emily Sherrill | Bid: $900 | Buyer: FCA Kids Farm
LAMB: 54 LOTS
GRAND CHAMPION: Emily Kiser | Bid: $11/lb | Buyer: Kalt Mfg – Joe Kalt;
RESERVE CHAMPION: Drew Lindsey | $12.50/lb | Buyer: Schlecter Brothers Farm Market
TURKEYS: 51 LOTS
GRAND CHAMPION: Braeden Bernhardt | Bid: $1,600 | Buyer: Sheet Metal Workers Local 33;
RESERVE CHAMPION: Wyatt Squires | Bid: $800 | Buyer: Galloway Farms and Myers Bros Butchering
CHICKENS (PEN OF 2): 104 LOTS
GRAND CHAMPION: Anthony Forthofer | Bid: $4,000 | Buyer: Mohr Stamping, Michael and Amy Sword, and The Child Garden;
RESERVE CHAMPION: Macey Blazek | Bid: $2,500 | Buyer: Sunshine Electric
DUCKS: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Mack Lindsey | Bid: $6,500* | Buyer: Barnes Dirt Work LTD, Happy Tails Dog Grooming and Sasquatch Apartments;
RESERVE CHAMPION: Elliott Slavik | Bid: $800 | Buyer: Sheet Metal Workers Local 33
RABBITS: 77 LOTS
GRAND CHAMPION SINGLE FRYER RABBIT: Kinsley Roach | Bid: $2,000 Buyer: Bryner Lawncare and Landscaping;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER RABBIT: Luke Walls | Bid: $2,000 Buyer: Ross Environmental Services Inc.;
GRAND CHAMPION PEN OF 3: Ava Huston | Bid: $1,800 | Buyer: Kellie Deeter State Representative;
RESERVE CHAMPION PEN OF 3: David Hartung | Bid: $3,100 Buyer: Farkas Farms and Joe Miller State Representative
*New record