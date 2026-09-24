2026 Lorain County Fair Market Animal Auction results

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GRAND CHAMPION DAIRY STEER: BOYD GALLOWAY

AUG. 27 AND 29, 2026 | SALE TOTAL: $1,440,248 | TOTAL LOTS: 686

DAIRY STEERS: 24 LOTS

GRAND CHAMPION: Boyd Galloway | Bid: $9/lb | Buyer: Ross Environmental Services Inc;
RESERVE CHAMPION: Lukas Kowalski | Bid: $9.50/lb | Buyer: Strong Construction

MODERN BEEF STEERS: 71 LOTS

GRAND CHAMPION: Amarianna Greer | Bid: $7.50/lb | Buyer: Farkas Farms;
RESERVE CHAMPION: Brooke Senghas | Bid: $8/lb | Buyer: Wellington Eagles

LOTTERY STEERS: 16 LOTS

GRAND CHAMPION: Brayden Strong | Bid: $12/lb Buyer: Wellington Eagles;
RESERVE CHAMPION: Dominic Kerchmar | Bid: $8.50/lb | Buyer: Bryner Lawncare and Landscaping

HOGS: 182 LOTS

GRAND CHAMPION: Tucker Hyer | Bid: $45/lb*| Buyer: Defense Soap;
RESERVE CHAMPION: Emily Kiser | Bid: $23/lb | Buyer: David Bockmore Memorial Livestock Fund

GOATS: 60 LOTS

GRAND CHAMPION: Nick Sword | Bid: $8,000* | Buyer: John Cloud;
RESERVE CHAMPION: Rylee Howard | Bid: $1,400 Buyer: Callihan Electric

DAIRY GOAT: 25 LOTS

GRAND CHAMPION: Ryan Squires | Bid: $1,900 | Buyer: Fox Veterinary Hospital and Bryner Lawncare and Landscaping;
RESERVE CHAMPION: Emily Sherrill | Bid: $900 | Buyer: FCA Kids Farm

LAMB: 54 LOTS

GRAND CHAMPION: Emily Kiser | Bid: $11/lb | Buyer: Kalt Mfg – Joe Kalt;
RESERVE CHAMPION: Drew Lindsey | $12.50/lb | Buyer: Schlecter Brothers Farm Market

TURKEYS: 51 LOTS

GRAND CHAMPION: Braeden Bernhardt | Bid: $1,600 | Buyer: Sheet Metal Workers Local 33;
RESERVE CHAMPION: Wyatt Squires | Bid: $800 | Buyer: Galloway Farms and Myers Bros Butchering

CHICKENS (PEN OF 2): 104 LOTS

GRAND CHAMPION: Anthony Forthofer | Bid: $4,000 | Buyer: Mohr Stamping, Michael and Amy Sword, and The Child Garden;
RESERVE CHAMPION: Macey Blazek | Bid: $2,500 | Buyer: Sunshine Electric

DUCKS: 22 LOTS

GRAND CHAMPION: Mack Lindsey | Bid: $6,500* | Buyer: Barnes Dirt Work LTD, Happy Tails Dog Grooming and Sasquatch Apartments;
RESERVE CHAMPION: Elliott Slavik | Bid: $800 | Buyer: Sheet Metal Workers Local 33

RABBITS: 77 LOTS

GRAND CHAMPION SINGLE FRYER RABBIT: Kinsley Roach | Bid: $2,000 Buyer: Bryner Lawncare and Landscaping;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER  RABBIT: Luke Walls | Bid: $2,000 Buyer: Ross Environmental Services Inc.;
GRAND CHAMPION PEN OF 3: Ava Huston | Bid: $1,800 | Buyer: Kellie Deeter State Representative;
RESERVE CHAMPION PEN OF 3: David Hartung | Bid: $3,100 Buyer: Farkas Farms and Joe Miller State Representative

*New record

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GRAND CHAMPION BOER MARKET GOAT: NICK SWORD
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: RYAN SQUIRES
GRAND CHAMPION DAIRY STEER: BOYD GALLOWAY
GRAND CHAMPION DUCK: MACK LINDSEY
GRAND CHAMPION MARKET HOG: TUCKER HYER
GRAND CHAMPION MARKET LAMB: EMILY KISER
GRAND CHAMPION LOTTERY STEER: BRAYDEN STRONG
GRAND CHAMPION MODERN BEEF STEER: AMARIANNA GREER
GRAND CHAMPION MARKET CHICKENS: ANTHONY FORTHOFER
GRAND CHAMPION PEN OF 3 RABBITS: AVA HUSTON
GRAND CHAMPION FRYER RABBIT: KINSLEY ROACH
GRAND CHAMPION TURKEY: BRAEDEN BERNHARDT
RESERVE CHAMPION BOER MARKET GOAT: RYLEE HOWARD
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: EMILY SHERRILL
RESERVE CHAMPION DAIRY STEER: LUKAS KOWALSKI
RESERVE CHAMPION DUCK: ELLIOTT SLAVIK
RESERVE CHAMPION MARKET HOG EMILY KISER
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB: DREW LINDSEY
RESERVE CHAMPION LOTTERY STEER: DOMINIC KERCHMAR
RESERVE CHAMPION MODERN BEEF STEER: BROOKE SENGHAS
RESERVE CHAMPION MARKET CHICKENS: MACEY BLAZEK
RESERVE CHAMPION PEN OF 3 RABBITS: DAVID HARTUNG
RESERVE CHAMPION FRYER RABBIT: LUKE WALLS
RESERVE CHAMPION TURKEY: WYATT SQUIRES

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