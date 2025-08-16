Columbiana County Fair Livestock Sale results

JULY 31 AND AUG. 2, 2025 | SALES TOTAL: $1,404,409.55 | TOTAL LOTS: 565
STEER: 93 Lots
GRAND CHAMPION: Larissa Fano | Bid: $17.50/lb | Weight: 1,407 lbs | Buyer: MAC Trailer; RESERVE CHAMPION: Kamryn Kiko | Bid: $12/lb | Weight: 1,372 lbs | Buyer: Eichler Propane; GRAND CHAMPION CARCASS: Madison Aegerter | Bid: $7/lb | Weight: 1,165 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer Inc.; RESERVE CHAMPION CARCASS: Callie Koons | Bid: $6/lb | Weight: 1,470 lbs | Buyer: MAC Trailer
DAIRY BEEF FEEDERS: 64 Lots
GRAND CHAMPION: Allison Bricker | Bid: $6/lb | Weight: 611 lbs | Buyer: Isaiah & Logan Chestnut and Mackenzie Chestnut Photography; RESERVE CHAMPION: Austin Lindesmith | Bid: $11/lb | Weight: 627 lbs | Buyer: Graft Electric
DAIRY PROMOTION PROJECT: 27 LOTS
GRAND CHAMPION: Kylie Holmes | Bid: $10,000/basket | Buyer: Sandy Beaver Insurance; RESERVE CHAMPION: Carli Binckley | Bid: $4,000/basket | Buyer: Hickey Metal Fabrication
MARKET GOAT: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Tatym Sigler | Bid: $35/lb | Weight: 78 lbs | Buyer: Sugarcreek Stockyards; RESERVE CHAMPION: Meyer Hahn | Bid: $11/lb | Weight: 97 lbs | Buyer: The Williams Company
MARKET LAMBS: 46 LOTS
GRAND CHAMPION: Elizabeth Pirogowicz | Bid: $22.50/lb | Weight: 137 lbs | Buyer: K & S Millwrights, Inc.; RESERVE CHAMPION: Parker Linkous | Bid: $13/lb | Weight: 138 lbs | Buyer: Mackenzie Chestnut Photography; GRAND CHAMPION CARCASS: Lily Sanor | Bid: $7/lb | Weight: 100 lbs | Buyer: Connected Technologies; RESERVE CHAMPION CARCASS: Brodie Boyd | Bid: $7/lb | Weight: 133 lbs | Buyer: Sugarcreek Livestock Auction
MARKET HOGS: 187 LOTS
GRAND CHAMPION: Hadley Johnston | Bid: $17.50 /lb | Weight: 256 lbs | Buyer: Eichler Propane RESERVE CHAMPION: Lily Sanor | Bid: $ 14/lb | Weight: 243 lbs | Buyer: R & R Paving; GRAND CHAMPION CARCASS: Maverick Lacey | Bid: $8/lb | Weight: 259 lbs | Buyer: Eichler Propane; RESERVE CHAMPION CARCASS: Allyson Lacey | Bid: $8/lb | Weight: 255 lbs | Buyer: Sandy Creek Farm (Nathan Wilson)
MARKET TURKEY: 64 LOTS
GRAND CHAMPION: Jaxson Gruszecki | Bid: $1,300 | Weight: 33.16 lbs | Buyer: Richardson Monuments; RESERVE CHAMPION: braylon Baker | Bid: $1,350 | Weight: 31.70 lbs | Buyer: Rogers Mill, Inc
MARKET CHICKENS: 40 LOTS
GRAND CHAMPION: Lincoln Wallace | Bid: $550/ head | Weight: 23.79 lbs | Buyer: Case Farms; RESERVE CHAMPION: Claire Liposky | Bid: $400/head | Weight: 23.66 lbs | Buyer: A Feel for Life Massotherapy
MARKET RABBITS: 10 LOTS
GRAND CHAMPION: Gage Barrick | Bid: $325/head | Weight: 15.94 lbs | Buyer: Barrick Rentals
RESERVE CHAMPION: Robert Allgood | Bid: $150/head | Weight: 13.57 lb | Buyer: Dr. Carl Barrick & Family; GRAND CHAMPION FRYER: Robert Allgood | Bid: $325/head | Weight: 5 lbs | Buyer: Mackenzie Chestnut Photography; RESERVE CHAMPION FRYER: Gemma David | Bid: $300/head | Weight: 4.81 lbs | Buyer: Rogers Mill
DAIRY GOAT PRODUCTION: 9 LOTS
GRAND CHAMPION: Owen Mayle | Bid: $1,000/basket | Buyer: Metal & Wire Products; RESERVE CHAMPION: Aidan Frye | Bid: $1,700/basket | Buyer: Baer & Assoc.