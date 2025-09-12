Portage County Randolph Fair Livestock Sale results

AUG. 20 AND 23, 2025 | SALE TOTAL: $1,025,129 | TOTAL LOTS: 706
MARKET RABBITS: 18 LOTS
GRAND CHAMPION: Kenlie Vickers | Bid: $1,600 | Weight: 14.76 lbs | Buyer: Duma Meats; RESERVE CHAMPION: Joshua Densmore | Bid: $1,000 | Weight: 14.08 lbs | Buyer: Portage County Commissioner Sabrina Christian Bennett
MARKET GOOSE: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Hunter Roosa | Bid: $1,000 | Weight: 13.15 lbs | Buyer: Tri County Service; RESERVE CHAMPION: Anna Cline | Bid: $500 | Weight: 14.85 lbs | Buyer: De-lux Mold and Machine Inc.
MARKET TURKEY: 168 LOTS
GRAND CHAMPION: Boone Hall | Bid: $5,500 | Weight: 29.75 LBS | Buyer: Gangle Excavating; RESERVE CHAMPION: Katelyn O’connor | Bid: $2,750 | Weight: 25.35 lbs | Buyer: Valerie Evans Coontz and Berkshire Hathaway Stouffer Realty
MARKET DUCK: 37 LOTS
GRAND CHAMPION: Molly Justus | Bid: $2,500 | Weight: 8.45 lbs | Buyer: Flynn and Company Restoration Construction; RESERVE CHAMPION: Caleb Plummer | Bid: $650 | Weight: 8.90 lbs | Buyer: Mine “R” Farm
MARKET CHICKENS: 155 LOTS
GRAND CHAMPION: Katrina Richards | Bid: $4,200 | Weight: 29.06 lbs | Buyer: Mine “R” Farm; RESERVE CHAMPION: Miles Cary | Bid: $2,500 | Weight: 29.25 lbs | Buyer: Kiko Auctioneers and Realtors
MARKET HOGS: 185 LOTS
GRAND CHAMPION: Riley Grace | Bid: $60/lb | Weight: 242 lbs | Buyer: Steven Turnbull; RESERVE CHAMPION: Alana Brabson | Bid: $10/lb | Weight: 270 lbs | Buyer: SJS & Sons Construction; GRAND CHAMPION CARCASS: Lillian Corll | Bid: $8/lb | Weight: 162 lbs | Buyer: Beetleboy Euro; RESERVE CHAMPION CARCASS: Axle Wittensoldner | Bid: $45/lb | Weight: 180 lbs | Buyer: Paul Adelman Trucking
MARKET GOATS: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Alana Brabson | Bid: $1,700 | Weight: 85 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; RESERVE CHAMPION: Taylor Wadsworth | Bid: $1,600 | Weight: 88 lbs | Buyer: Bonsky Heating and Cooling & Tyler Lenington & Emily Scott
MARKET LAMBS: 63 LOTS
GRAND CHAMPION: Savannah White | Bid: $17/lb | Weight: 145 lbs | Buyer: Duma Meats; RESERVE CHAMPION: Taylor Wadsworth | Bid: $20/lb | Weight: 143 lbs | Buyer: Overlook Trucking LLC; GRAND CHAMPION CARCASS: Allison Hards | Bid: $26/lb | Weight: 68 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; RESERVE CHAMPION CARCASS: Emerson Kisamore | Bid: $17.50/lb | Weight: 58 lbs | Buyer: Bonsky Heating and Cooling
MARKET BEEF: 52 LOTS
GRAND CHAMPION CARCASS: Tinley Cooksey | Bid: $20/lb | Weight: 1,370 lbs | Buyer: James Wilson; RESERVE CHAMPION CARCASS: Natalie Campbell | Bid: $10/lb | Weight: 1,065 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; GRAND CHAMPION: Claire Coumos | Bid: $8/lb | Weight: 1,575 lbs | Buyer: Duma Meats & Duma Ranch Burger Dispatch; RESERVE CHAMPION: Hudson Miller | Bid: $14/lb | Weight: 1,490 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer
Junior Fair King: Kendrick Campbell
Junior Fair Queen: Daisy Zinz
Auctioneers: John Kiko & team from Kiko Auctioneers & Realty