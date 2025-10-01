2025 Big Knob Fair (Pa.) Livestock Club Sale results

Aug. 28, 2025 | Sale Total: $107,149.69 | Total Lots: 65
STEERS: 9 LOTS
GRAND CHAMPION: Beau Grunnagle | Bid: $4.25/lb | Weight: 1,316 lbs | Buyer: Dave Krechowski; RESERVE CHAMPION: Landon Young | Bid: $4.20/lb | Weight: 1,041 lbs | Buyer: Milkhouse Meats and McCabe Plumbing
HOGS: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Jackson Dietrich | Bid: $4.25/lb | Weight: 272 lbs | Buyer: Milkhouse Meats; RESERVE CHAMPION: Joelle Dietrich | Bid: $4.75/lb | Weight: 220 lbs | Buyer: Penn Energy
LAMBS: 18 LOTS
GRAND CHAMPION: Emma Young | Bid: $12.25/lb | Weight: 102 lbs | Buyer: Milkhouse Meats; RESERVE CHAMPION: Emma Young | Bid: $7/lb | Weight: 144 lbs | Buyer: Welter’s Meat Shop
GOATS: 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Chloe Rizzo | Bid: $9.50/lb | Weight: 70 lbs | Buyer: Penn Energy; RESERVE CHAMPION: Sadie Wright | Bid: $7.50/lb | Weight: 70 lbs | Buyer: American Crop Ins.
TURKEY: 4 LOTS
GRAND CHAMPION: Sadie Wright | Bid: $30/lb | Weight: 30.2 lbs | Buyer: Town & Country; RESERVE CHAMPION: Layla Parish | Bid: $40/lb | Weight: 36.5 lbs | Buyer: Jeremy Bronze
CHICKENS: 8 PENS OF 3
GRAND CHAMPION: Gavin Sharp | Bid: $350/pen | Buyer: Town & Country; RESERVE CHAMPION: Jase Roberts | Bid: $190/pen | Buyer: Dan Williams