2025 Mahoning County Junior Fair Sale results

Aug. 28 & 29 and Sept. 1, 2025 | Sale total: $1,108,682 | Total lots: 651
MARKET BEEF: 48 LOTS
GRAND CHAMPION: Payton Henderson | Bid: $8.50/lb | Weight: 1,465 lbs | Buyer: Snyder’s Antique Auto; RESERVE CHAMPION: Sophia Scandy | Bid: $7.50/lb | Weight: 1,455 lbs |Buyer: Snyder’s Antique Auto
MARKET SWINE: 137 LOTS
GRAND CHAMPION: Elizabeth Handwork | Bid: $50/lb | Weight: 293 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; RESERVE CHAMPION: Jayla Smith | Bid: $15/lb | Weight: 289 lbs | Buyer: Rogers Mill
GRAND CHAMPION CARCASS SWINE: Grace Ewing | Bid: $55/lb Weight: 109 lbs | Buyer: Saddle Creek Farms Bedding; RESERVE CHAMPION CARCASS SWINE: Nathen Siwula | Bid: $35/lb | Weight: 140 lbs | Buyer: Pennex Aluminum
MARKET LAMBS: 31 LOTS
GRAND CHAMPION: Lacie Greier | Bid: $20/lb | Weight: 142 lbs | Buyer: Judge Molly Johnson; RESERVE CHAMPION: Zayden Wooten Bid: $16/lb | Weight: 133 lbs | Buyer: Leonard Truck and Trailer
CARCASS LAMBS: 30 LOTS
GRAND CHAMPION: Rebecca Ruthrauff | Bid: $18/lb | Weight: 127 lbs | Buyer: Leonard Truck & Trailer; RESERVE CHAMPION: Kassidy Banks | Bid: $9/lb | Weight: 142 lbs | Buyer: The Armory at Leonard Truck and Trailer
BEEF HEIFER FEEDERS: 26 LOTS
GRAND CHAMPION: Rosa Pascolini Bid: $7/lb | Weight: 498 lbs | Buyer: Stone Creek Club Lambs; RESERVE CHAMPION: Ava Timko | Bid: $6.50/lb | Weight: 590 lbs | Buyer: Leonard Truck and Trailer
BEEF FEEDERS: 39 LOTS
GRAND CHAMPION: Ava Timko | Bid: $6/lb | Weight: 593 lbs | Buyer: Lucky 7 Farms; RESERVE CHAMPION: Natalie Campbell | Bid: $8/lb | Weight: 544 lbs | Buyer: North Star Hardware and Implements
DAIRY FEEDERS: 61 LOTS
GRAND CHAMPION: Sadie Bagwell | Bid: $10/lb | Weight: 463 lbs | Buyer: Kelcie Schiraldi – Bury Financial; RESERVE CHAMPION: Riley Headley Bid: $5.50/lb | Weight: 554 lbs | Buyer: Heritage Co-operative
BROILERS: 103 PENS OF 2
GRAND CHAMPION: Everett Zippay | Bid: $1,200/head | Buyer: Rogers Mill; RESERVE CHAMPION: Riley Bregar | Bid: $800/head | Buyer: Leonard Truck and Trailer
MARKET DUCK: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Lucas McWilliams | Bid: $800 | Buyer: Leonard Truck and Trailer; RESERVE CHAMPION: Noah Majirsky | Bid: $650 | Buyer: Attorney Donald Duda
MARKET TURKEYS: 73 LOTS
GRAND CHAMPION: Jayce Blakeman | Bid: $2,200 | Buyer: Rogers Mills; RESERVE CHAMPION: Luna Agrusa | Bid: $2,750 | Buyer: Chris Burkey Plumbing
MARKET GOATS: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Ava Timko | Bid: $1,200 | Buyer: Judge Molly Johnson; RESERVE CHAMPION Blake Greier | Bid: $1,100 | Buyer: Leonard Truck and Trailer
MARKET DAIRY GOATS: 6 LOTS
GRAND CHAMPION: Judson Weingart | Bid: $500 | Buyer: Fallfire Australian Shepherds; RESERVE CHAMPION: Macie Vernon Bid: $550 | Buyer: David Crawford
GOAT FUDGE: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Macie Vernon | Bid: $1,250 | Buyer: Snyder’s Antique Auto Parts; RESERVE CHAMPION: Zachary Norris | Bid: $1,000 | Buyer: Mike & Mikayla Douglas
MARKET RABBIT ROASTERS: 15 LOTS
GRAND CHAMPION: Lina Ferg | Bid: $400 | Buyer: Jeff Taylor & Denise Tomko; RESERVE CHAMPION: Ashlynn Mason | Bid: $425 | Buyer: Frank & Tina Imburgia
MARKET RABBIT FRYERS: 14 LOTS
GRAND CHAMPION: Dakoda Jones | Bid: $400 | Buyer: Basic Animal Health; RESERVE CHAMPION: Evan Fair | Bid: $350 | Buyer: Attorney Donald Duda
MARKET RABBIT MEAT PENS: 13 PENS OF 3
GRAND CHAMPION: Valerie Weikart | Bid: $250/head | Buyer: Rogers Community Auction, Inc.; RESERVE CHAMPION: Dakoda Jones | Bid: $200/head | Buyer: Fallfire Australian Shepherds
DAIRY CHEESE: 20 LOTS
GRAND CHAMPION: Samantha McCracken | Bid: $3,000 | Buyer: Sarchione Chevrolet; RESERVE CHAMPION: Tate Ruthrauff | Bid: $2,500 | Buyer: Gerber & Sons, Inc.