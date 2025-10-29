2025 Delaware County Junior Fair Sale results

SEPT. 16 and 17, 2025 | SALE TOTAL: $500,001.36 | TOTAL LOTS: 372
MARKET HOGS: 67 LOTS
GRAND CHAMPION: Kensley Fox | Bid: $6,750 | Buyers: Delaware City Firefighters Local 606, Forman Realtors, State Farm – Jessica Forman Insurance Agency, Ironsite Inc., American Family Insurance, Altizer Family, McGuire Family Showpigs, Cam Custom Carpentry, LLC and Barth Family;
RESERVE CHAMPION: Lyla Mark | Bid: $2,500 | Buyer: Kinsale Golf & Fitness Club
MARKET LAMBS: 40 LOTS
GRAND CHAMPION: Holton Forman | Bid: $8,000 | Buyers: Farm Credit Mid America, Fox Swim Solutions, Steve Little Consulting, Performance Rental & Sales, Kelly Forman Roberto, Agent at Forman Realtors, Shawn Stevens;
RESERVE CHAMPION: Trenton Day | Bid: $6,000 | Buyers: Champion Feed and Pet Supply, Riverside Bank of Dublin, Delaware County Farm Bureau, Cam Custom Carpentry, LLC, Tom & Liz Filbert, Pebble Construction LLC, Derek & Angie Dusthimer, Berg Polled Herefords;
GRAND CHAMPION PEN OF 2: Samuel Young | Bid: $2,500 | Buyer: Delaware County Farm Bureau, MadMax Farms;
RESERVE CHAMPION PEN OF 2: Joseph McMillen | Bid: $3,750 | Buyer: Altizer Family, Fox Swim Solutions, American Family Insurance, Forman Realtors, Delaware County Farm Bureau, Granny Creek Farms, Ironsite Inc.
MARKET BEEF: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Korbin McIntire | Bid: $4,900 | Buyer: Chesrown Chevrolet GMC;
RESERVE CHAMPION: Paisley McIntire | Bid: $4,900 | Buyer: Leeds Farm, Johnny Regula Auctioneer, BR & J Farms, Del-Union Cattle Company, Midway Market, ASE Feeds
DAIRY FEEDER: 13 LOTS
GRAND CHAMPION: Isaac Alexander | Bid: $2,800 | Buyer: Performance Auto Delaware And Honda Marysville;
RESERVE CHAMPION: Austin Stromski | Bid: $1,400 | Buyer: Delaware County Fair Directors
MARKET GOAT: 22 LOTS
GRAND CHAMPION: Gracyn Dean | Bid: $2,700 | Buyer: Delaware County Goat Buyers Group;
RESERVE CHAMPION: Brandon Yancik | Bid: $1,600 | Buyer: Scioto Township Fire Assoc in Memory of Mike Hutchisson
MARKET DAIRY GOAT: 3 LOTS
GRAND CHAMPION WETHER: Benjamin Wood | Bid: $1,800 | Buyer: Gary Merrell, County Commissioner, Jeff Benton, George Kaitsa, Delaware Co Auditor;
RESERVE CHAMPION WETHER: Sadie Cade | Bid: $1,000 | Buyer: State Senator Andrew Brenner
MARKET CHICKENS: 71 LOTS
GRAND CHAMPION: Charlotte Koebel | Bid: $950 | Buyer: Performance Auto Delaware and Honda Marysville;
RESERVE CHAMPION: Ella Carpenter | Bid: $1,050 | Buyer: Kilfian Farms
MARKET DUCKS: 11 LOTS
GRAND CHAMPION: Priscilla Thiel | Bid: $500 | Buyer: Poet Grain – Marion;
RESERVE CHAMPION: KayMarie Adams | Bid: $250 | Buyer: Emily and John Johnson
MARKET RABBITS: 90 LOTS
GRAND CHAMPION ROASTERS (PEN OF 2): Derek Mickley | Bid: $2,500 | Buyer: Richwood Bank, Rockwell WorldWide Inc.;
RESERVE CHAMPION ROASTERS (PEN OF 2): Adison Mack | Bid: $900 | Buyer: Performance Auto Delaware And Honda Marysville;
GRAND CHAMPION MARKET RABBITS (PEN OF 3): Caleb Ricketts | Bid: $1,300 | Buyer: CES Credit Union;
RESERVE CHAMPION MARKET RABBITS (PEN OF 3): Eve Ricketts | Bid: $700 | Buyer: Kissel Amusement Co;
GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Megan Carey | Bid: $850 | Buyer: Snappys Automotive;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Grace Scharf | Bid: $950 | Buyer: Suburban Natural Gas Co
MARKET TURKEYS: 25 LOTS
CHAMPION: Lydia Dicke | Bid: $1,400 | Buyer: MadMax Farms, Delaware County Farm Bureau, Huffman Family;
RESERVE CHAMPION: Kaelyn Dicke | Bid: $650 | Buyer: Capwell’s Automotive Professionals, City Barbeque Polaris
Photographer: Olivia Looker Photography & Design