2025 Guernsey County Junior Fair Sale results

GRAND CHAMPION MARKET BEEF STEER: HARRISON SUTPHEN

SEPT. 12, 2025 | SALE TOTAL: $1,473,762.50 | TOTAL LOTS: 617

MARKET BEEF STEER

GRAND CHAMPION: Harrison Sutphen | Bid: $12/lb | Buyer: Bruner Land Co.; RESERVE CHAMPION: Hayden Coffman | Bid: $9/lb | Buyer: Lashley Tractor Sales

DAIRY BEEF

GRAND CHAMPION DAIRY BEEF MARKET STEER: Lindsey Smith | Bid: $5/lb | Buyer: Barnesville Livestock & Frame Farm; RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF MARKET STEER: Brooklyn Webb | Bid: $2.75/lb | Buyer: Lowry Metals; GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER STEER: Lexi Fehr | Bid: $8/lb | Buyer: Lowry Metals

MARKET DAIRY GOAT

GRAND CHAMPION: Liam Wellman | Bid: $2,000 | Buyer: Mr. Lees Rest; RESERVE CHAMPION: Eli Burga | Bid: $1,900 | Buyer: Shugert Farms

MARKET LAMB

GRAND CHAMPION: Wyatt Rheinscheld | Bid: $3,000 | Buyer: Animal Clinic of Cambridge; RESERVE CHAMPION: Brantley Archer | Bid: $1,750 | Buyer: Deep Cut Tavern

BOER GOAT

GRAND CHAMPION: Alyssa Steward | Bid: $2,400 | Buyer: Lowry Metals |
RESERVE CHAMPION: Ryleigh Weingart | Bid: $2,700 | Buyer: L & H Tractor Sales

MARKET TURKEY

GRAND CHAMPION: Noah Jeffrey | Bid: $1,500 | Buyer: 360 Burger & Bears Den; RESERVE CHAMPION: Summer Callahan | Bid: $1,600 | Buyer: U S Bridge & Psalm Beauty

MARKET DUCKS

GRAND CHAMPION: Henry Blair | Bid: $1,500 | Buyer: JC Concessions | RESERVE CHAMPION: Sadie Callahan | Bid: $1,000 | Buyer: Southern Valley Western Wear

MARKET BROILERS

GRAND CHAMPION: Genevieve Thornton | Bid: $1,850 | Buyer: J&M Electrical Supplies; RESERVE CHAMPION: Mac Haug | Bid: $2,000 | Buyer: J&M Electrical Supplies

MARKET HOG

GRAND CHAMPION: Taylor Hinson | Bid: $25/lb | Buyer: Infinity Natural Resources; RESERVE CHAMPION: Mason Schultice | Bid: $12/lb | Buyer: MK&J Market

MARKET RABBIT

GRAND CHAMPION: Dane Allen | Bid: $3,500 | Buyer: Lowry Metals; RESERVE CHAMPION: Max Wright | Bid: $2,000 | Buyer: Cedar Ridge Behavioral Health

