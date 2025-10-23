2025 Guernsey County Junior Fair Sale results

SEPT. 12, 2025 | SALE TOTAL: $1,473,762.50 | TOTAL LOTS: 617
MARKET BEEF STEER
GRAND CHAMPION: Harrison Sutphen | Bid: $12/lb | Buyer: Bruner Land Co.; RESERVE CHAMPION: Hayden Coffman | Bid: $9/lb | Buyer: Lashley Tractor Sales
DAIRY BEEF
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF MARKET STEER: Lindsey Smith | Bid: $5/lb | Buyer: Barnesville Livestock & Frame Farm; RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF MARKET STEER: Brooklyn Webb | Bid: $2.75/lb | Buyer: Lowry Metals; GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER STEER: Lexi Fehr | Bid: $8/lb | Buyer: Lowry Metals
MARKET DAIRY GOAT
GRAND CHAMPION: Liam Wellman | Bid: $2,000 | Buyer: Mr. Lees Rest; RESERVE CHAMPION: Eli Burga | Bid: $1,900 | Buyer: Shugert Farms
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION: Wyatt Rheinscheld | Bid: $3,000 | Buyer: Animal Clinic of Cambridge; RESERVE CHAMPION: Brantley Archer | Bid: $1,750 | Buyer: Deep Cut Tavern
BOER GOAT
GRAND CHAMPION: Alyssa Steward | Bid: $2,400 | Buyer: Lowry Metals |
RESERVE CHAMPION: Ryleigh Weingart | Bid: $2,700 | Buyer: L & H Tractor Sales
MARKET TURKEY
GRAND CHAMPION: Noah Jeffrey | Bid: $1,500 | Buyer: 360 Burger & Bears Den; RESERVE CHAMPION: Summer Callahan | Bid: $1,600 | Buyer: U S Bridge & Psalm Beauty
MARKET DUCKS
GRAND CHAMPION: Henry Blair | Bid: $1,500 | Buyer: JC Concessions | RESERVE CHAMPION: Sadie Callahan | Bid: $1,000 | Buyer: Southern Valley Western Wear
MARKET BROILERS
GRAND CHAMPION: Genevieve Thornton | Bid: $1,850 | Buyer: J&M Electrical Supplies; RESERVE CHAMPION: Mac Haug | Bid: $2,000 | Buyer: J&M Electrical Supplies
MARKET HOG
GRAND CHAMPION: Taylor Hinson | Bid: $25/lb | Buyer: Infinity Natural Resources; RESERVE CHAMPION: Mason Schultice | Bid: $12/lb | Buyer: MK&J Market
MARKET RABBIT
GRAND CHAMPION: Dane Allen | Bid: $3,500 | Buyer: Lowry Metals; RESERVE CHAMPION: Max Wright | Bid: $2,000 | Buyer: Cedar Ridge Behavioral Health